Президента США второй раз подряд выбрал Китай

Главное прогнозируемое событие года президентские выборы в США наконец состоялись. И хотя подведение их итогов может занять еще энное количество дней или даже недель, уже очевидно, что следующим президентом будет Байден. Трамп так и не смог стать лидером нации, общество по-прежнему расколото, и расклад в этом расколе не в его пользу. Даже если гипотетически представить себе, что он сможет доказать свою победу в судах и сохранит пост, он будет предельно ослаблен, а главное— что половина американцев просто не будет его признавать.

А ведь еще в начале весны все было по-другому, и расклад на выборах мог сложиться совершенно иной. Трамп тогда уверенно обходил ЛЮБОГО кандидата от демократов, а уж «Сонного Джо» совершенно точно. Тогда в США вообще не было никого, кто бы мог бросить вызов Трампу, ведь Америка в этом плане ничем не отличается от других стран: избиратель голосует желудком, а при Трампе в стране начался реальный экономический рост—более чем на 3 процента в год. Кроме того, при нынешнем президенте американский фондовый рынок демонстрировал лучший результат с 1938 года, что напрямую положительно влияло на доходы американцев (многократное повышение минимальной зарплаты привело к тому, что она достигла $12 в час, что на 66% превысило федеральный минимум), аинфляция оставалась низкой и стабильной.Наконец, в прошлом году безработица достигла самого низкого уровня за полвека: всего при Трампе было создано больше 7 миллионов новых рабочих мест.

Как заявит позжеруководитель совета по торговле администрации ТрампаПитер Наварро, президент «построил самую мощную и красивую экономику в мире за последние три года».





Однако все эти блестящие достижения в кратчайшие сроки нивелировал коронакризис. Уже в конце марта опросы стали фиксировать рост популярности Байдена, у которого прежде, казалось бы, вообще не было шансов, учитывая его антирейтинг, громкие коррупционные скандалы и отсутствие консенсуса, а значит — поддержки в собственной партии, что не менее важно, чем поддержка избирателей. Практически всю кампанию сидящий в своем «бункере» Байден выглядел намного менее выигрышно, чем активно разъезжающий по стране Трамп.





Однако ситуация сложилась так, что Байдену и не нужно было ничего делать, против его соперника работала сама объективная реальность.

В мае, когда мир уже был охвачен коронакризисом, и в самой Америке наблюдался резкий экономический спад и беспрецедентный рост безработицы и инфляции,аналитическая компания Oxford Economics смоделировала исход предстоящих выборов, предсказав поражение Трампа. Расчеты строились именно на изменениях в худшую сторону ключевых экономических показателей.





Если глянуть историю, то мы и без подсчетов увидим четко прослеживаемую тенденцию: президент США, при котором в стране случается экономический спад, на второй срок не остается. Это буквально правило, работающее безотказно.

Вообщевторой президентский срок для США это норма, последние три десятилетия все президенты правили по восемь лет.



Последним, кто просидел в Белом доме лишь Несмотря на то, что при нем США добились главного геополитического успеха, выиграв Холодную войну и уничтожив СССР, внутренние дела у него шли неважно, что и предопределило победу Билла Клинтона в 1992 году.Джимми Картер в 1980 году также не смог переизбраться— его погубилвзлёт цен на нефть с резким ростом инфляции и безработицы. Предшественника Картера—Джеральда Форда также погубил на тот момент сильнейший со времён Великой депрессии экономический кризис.





Во всех этих случаях падения в экономике были в той или иной степени все же результатом политики действовавших глав государств. Казалось бы, при чем тут Трамп? Ведь он не виноват в случившемся, пандемия—это стихия, форс-мажор, насмешка судьбы—что угодно…

А теперь, как говорится, в известном анекдоте, попробуйте это избирателям объяснить.





Ну, во-первых, виноват в том, что долго реагировал. Помните, как первое время он выступал и вовсе в качествеcovid-диссидента, искренне не понимая, что происходит, и какой масштаб случившейся катастрофы. Это многие запомнили, да и Байден впоследствии использовал этот момент в нападках на оппонента.





А, во-вторых, избиратель, повторю, голосует желудком, а не мозгом, так что понять, а главное—принять «невиновность» президента в случившейся беде и дать ему второй шанс смогли далеко не все.





И вот результат—по количеству голосов Байден опережает Трампа. Да, в Америке в итоге решают выборщики, но выборщики (за редким исключением) всегда голосуют так, как голосует большинство в своем штате— схема сложная, запутанная, но основная ее цель — сохранение двухпартийной системы. Много вопросов по объективности и демократичности этой схемы, но следует признать, что при всех ее недостатках голосование выборщиков практически всегда является выражением воли избирателей.

А избиратели пусть и не подавляющим, но большинством поддержали Байдена— и это, судя по всему, факт. Хотя, повторюсь, все должно было бы быть наоборот, и было бы обязательно, если бы не пандемия.





Если бы не «китайский вирус», как называет это сам Трамп.

Казалось бы, при чем тут Китай? Нет, есть, конечно, и те, кто на полном серьезе верит, что вирус был специально разработан и выпущен Китаем, но это уже дремучая конспирология, имеющая мало общего со здравым смыслом. Никаких доказательств ни одна разведка мира не обнаружила, и можно не сомневаться в том, что, если бы они существовали, американская разведка их быстро нашла бы.





Тем не менее, для Трампа сам факт того, что вирус пришел из Поднебесной—повод для очередных нападок на Пекин. Как минимум, повод для критики поведения китайской стороны, которая, по его мнению, повела себя неправильно, скрывая масштабы эпидемии. Чем Трамп и занимался, навязывая миру понятие «китайский вирус», хотя это ему не помогло, ибо обывателю плевать, откуда пришла беда, ему не плевать на ухудшение собственного положения, в котором люди всегда более склонны винить собственные власти, нежели иностранные.





С утверждением о том, что Китай мог бы если не предотвратить пандемию, то «смягчить» ее последствия для остального мира, можно соглашаться, можно нет, но действительно есть, о чем подискутировать. Полагаю, тема эта еще долго будет будоражить умы человечества, и едва ли мы получим четкий ответ на вопрос о том, насколько все могло бы сложиться по-другому, если бы Пекин повел себя иначе в той ситуации. История не знает сослагательного наклонения.





Сейчас уже не имеет никакого значения, мог ли Китай сам справиться с эпидемией в зародыше и остановить ее продвижение или нет. Факт в том, что «зараза» пришла из Китая, и это неоспоримо.





«Китайский вирус» все успехи Трампа не просто обнулил, а буквально растоптал. Даже если ему каким-то фантастическим образом удастся переломить ситуацию с выборами в свою пользу, это никак не решит ключевых вопросов повестки дня, которые и подвели его на грань поражения.

И, конечно, при любом исходе выборов Трамп будет во всем винить Китай и «китайский вирус».





Тут интересен вот еще какой момент. От коронавируса пострадали в той ил иной мере абсолютно все. Но Китай, принявший на себя первый удар, гораздо меньше стран Запада. При этом КНРвышла победителем из этой ситуации, если брать экономику. В первом квартале 2020 года экономика упала на 6,8 процента, но уже во втором она выросла на 3,2 процента, а к концу года Китай и вовсе может выйти в небольшой, но плюс, в то время, как США и Европа продолжают идти в минус. Кроме того, китайские власти значительно укрепили свой авторитет внутри страны, повысили доверие общества своими грамотными действиями, не допустили самого страшного— раскола, который в итоге произошел в странах Запада.





Конечно, пропагандистскую войну Китай проиграл. Люди по всему миру верят, что если не он сам создал вирус, то, как минимум, слишком мало сделал для предотвращения эпидемии. И это во многом заслуга трамповской пропаганды.





Но, повторю, Трампу, это в итоге не помогло. Все решила экономика, которую американский президент, выиграв в политику, проиграл в чистую.

Еще раз вспоминаем слова Наварро: «Трамппостроил самую мощную и красивую экономику в мире за последние три года». Его высказывание имело продолжение: «однако КНР разрушила её за 60 дней».

КНР разрушила! Выходит, что КНР если и не определила исход выборов, то оказала на них серьезное влияние. Вернее, «китайский вирус» оказал.А специально или нет — вопрос второй. Какое отношение власти Китая имеют к этому вирусу — тема для ожесточенных споров на десятилетия вперед.





Тут гораздо более интересен посыл, который сторонники Трампа будут озвучивать еще долго: исход президентских выборов решил (или чуть было не решил) Китай! Китай назначил США президента!

Самое интересное тут то, что четыре года назад результаты президентских выборов также отчасти предопределил Китай, вернее, осознание американских элит необходимости противостоять его стремительному росту.





Опасность развития Поднебесной в Америке понимали задолго до Трампа, но, очевидно, долго не решались перейти к открытой конфронтации. Многих устраивала концепция «Симерики» — до тех пор, пока Китай был всемирной «фабрикой», а прерогатива создания технологий оставалась в США, никто особо не волновался. Но все изменилось в последние годы. И реакцией на растущую мощь Китая, который вот-вот мог отобрать у США роль мирового гегемона, стал Дональд Трамп.

Все те лозунги, под которыми Трамп победил четыре года назад: возвращение рабочих мест,makeAmerikagreatagain– все это было продиктовано необходимость национальной буржуазии перекроить мировую экономическую систему, в которой доминировали ТНК, и которая превратила КНР в реальную угрозу для первой экономики мира.





Так что, если бы не «китайская угроза», едва ли Трамп вообще появился бы как политическое явление. И да, Трамп в любом случае когда-нибудь уйдет, а «трампизм» в США останется. И пробудил к жизни его именно Китай, заставивший американских промышленников схватиться за голову и объединить усилия. Необходимость в этом не исчезнет, просто ее будет олицетворять в будущем уже другой человек.

Выходит, Пекин уже второй раз подряд решает итог президентских выборов в США. И, возможно, будет предопределять итог следующих…

А теперь расскажите мне о «российском вмешательстве»….