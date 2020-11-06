 

Преступники маскируются под борьбу с коронавирусом

 

Преступники стали использовать новые теневые схемы по обналичиванию и уклонению от налогов, которые маскируются под борьбу с коронавирусом, -- сообщил глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин:


"Картина рисков на внутреннем контуре также меняется. Пандемия <…> и связанные с ней ограничения заставляют нас действовать более оперативно. Это позволило нам уже в апреле сфокусировать внимание на новые индикаторы и дополнительно настроить систему. Прежде всего новые теневые преступные схемы стали маскироваться под борьбу с коронавирусом, поддержку граждан и бизнеса. Это касается и схем обналичивания, и уклонения от уплаты налогов, и зачастую попыток хищения средств, выделяемых государством".

 
Старания нагреть руки на борьбе с коронавирусом заметны не только в России. Не далее как 30 октября крупнейшая британская газета "Дейли Мейл" опубликовала статью о том, что целое состояние было потрачено на средства защиты, которые были переоценены, имели истекший срок годности или никогда не дошли до тех, кому предназначались. Так, 711 миллионов фунтов было потрачено на закупку 30 миллионов защитных костюмов, из которых были распределены по назначению лишь 545 000. И это неудивительно, поскольку медицинские работники считают эти костюмы ужасными. Другой пример: правительственный контракт на закупку масок, за которые было переплачено, в общей сложности, 36 миллионов фунтов.
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