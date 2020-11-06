Михаил Хазин, двойные стандарты и тень ЮКОСА

Число факторов, которое увеличивает уровень угроз для России неуклонно растет. Среди них - экономический кризис, геополитическая напряжённость, пандемия и многое другое. Сейчас важно не усугублять ситуацию, особенно это касается тех деятелей, кто активно влияет на формирование общественного мнения, используя СМИ и социальные медиа. Один из таких диванных «экспертов» - экономист и публицист Михаил Хазин, который строит свою риторику на критике экономической политики государства. Скандальные заявления лучше и быстрее монетизируются, поэтому Хазин мантру «развалили всё» включает при любом удобном и неудобном случае.





Недавно Хазин рассказывал, как его лечили от коронавируса обыкновенные московские медики в инфекционной столичной больнице – он лежал один в четырёхместной палате и кормили его судаком под белым соусом. Несмотря на то, что вылечили его всего за несколько дней, Хазин авторитетно заявил СМИ:





«Выстроенной системы нет, её разрушили». Выйдя из больницы, экономист сразу же начал раздавать интервью о «катастрофическом падении доходов россиян, скорой девальвации национальной валюты и обвале на рынке недвижимости из-за программы льготной ипотеки». Виноваты в грядущем апокалипсисе, в представлении Хазина, все, но никто конкретно – некие неэффективные чиновники, мировая закулиса, абстрактные «либерасты». При этом за ежедневными порциями его многословных выступлений как-то подзабылось, что сам Хазин – плоть от плоти той самой либеральной прослойки, которую он так рьяно критикует за двойные стандарты и зависимость от международных финансовых организаций.





Выпавший из обоймы





В середине 90-х гг. Михаил Хазин около пяти лет жизни посвятил госслужбе. В частности, в 1993-1994 гг. трудился в Рабочем Центре экономических реформ при правительстве РФ (РЦЭР) под начальством Сергея Васильева. Последний является видным младореформатором, выходцем из так называемого «кружка Чубайса» и одним из идеологов распада СССР. Фактически в перестроечный период Васильев был правой рукой Анатолия Чубайса, вместе с которым они «рождали» идеи развала советской плановой финансово-экономической системы. Реформы не состоялись, но привели к катастрофическому обнищанию населения. У самих же реформаторов, наоборот, всё сложилось наилучшим образом. Тот же бывший шеф Хазина Сергей Васильев долгое время работал в правительстве РФ, а в настоящее время занимает пост зампреда Внешэкономбанка и не стесняется демонстрировать приверженность к роскошному образу жизни, наслаждаясь преимуществами полученного когда-то статуса почётного консула Словении и разъезжая в красном кадиллаке с дипломатическими номерами.





О подобном благополучии и статусе государственного чиновника, очевидно, мечтал и Михаил Хазин, который в 1994 году перешёл на работу в Министерство экономического развития РФ вслед за Васильевым, занявшим тогда пост заместителя главы ведомства. На протяжении двух лет Хазин возглавлял департамент кредитной политики и, как сам он признавался, рассчитывал получить должность замминистра. Однако назначение было заблокировано окружением бывшего на тот момент министра Евгения Ясина. Как полагают, Хазин - верный сторонник Чубайса, Васильева, Авена и других «гайдаровцев» - мог вылететь из обоймы из-за участия в коррупционных схемах. Они могли быть связаны с деятельностью РЦЭР, когда его ещё возглавлял Васильев. В 90-е, в самый разгар приватизации государственных активов, Центр представлял собой полукоммерческую структуру, имевшую доступ к инсайдерской информации. Непосредственная деятельность РЦЭР щедро оплачивалась казёнными деньгами за счёт кредита от Международного банка реконструкции и развития, так что зарплата одной только секретарши в самые голодные для страны годы составляла несколько тысяч долларов.





Михаил Хазин и до РЦЭР имел опыт работы в сомнительных структурах. В самом начале 90-х он был сотрудником «Элбим банка», а его брат Андрей Хазин входил в правление кредитной организации. Банк «прославился» связями с солнцевской ОПГ и участием в выводе средств из бюджетных медицинских учреждений. Когда в 1993 году ЦБ лишил его лицензии, Хазин-старший перешёл на госслужбу. Его брат занял пост первого зампреда правления АКБ «Москва. Центр», который через несколько лет тоже был лишён лицензии за отмывание доходов.





Тень ЮКОСА





Причины, препятствовавшие назначению Михаила Хазина на должность замминистра экономики, очевидно, были весьма серьёзные. Логично предположить, что он рассчитывал на поддержку своих покровителей, они как будто про Хазина забыли. Ближе к 2000-м годам для большинства либералов во власти настали трудные времена. Тогда-то Михаил Хазин, вероятно, и решил попытать счастья в политике, переобувшись под ярого «государственника», которому повсюду чудится заговор либералов.





Сначала Хазин попробовал заявить о себе на платформе Международного Евразийского Движения (МЕД) Александра Дугина. Сообщалось, что одно время даже входил в правление организации. Сегодня Хазин по понятным причинам от сотрудничества с МЕДом и одиозным Дугиным открещивается. Затем Хазин вступил в партию «Родина», где одним из основателей этого национал-консервативного политобъединения являлся тоже видный младореформатор Сергей Глазьев. В 2016 году Хазин даже выдвигался от партии на выборы в Госдуму, но потерпел сокрушительное поражение.





Несколько лет назад стало известно, что братья Хазины поддерживают тесную связь с «юкосовцами». Это выяснилось в разгар громкого скандала вокруг РГГУ, на место ректора которого претендовал Андрей Хазин. Он был уличён в попытке «подкупа» учёного совета вуза. Тогда эксперты вспомнили, что ранее на неокрепшие умы студентов уже пытался влиять ближайший соратник Михаила Ходорковского – Леонид Невзлин, недолгое время занимавший пост ректора РГГУ в 2003 году. Попытку делегировать десятилетие спустя на должность руководителя университета Хазина-младшего наблюдатели расценили как очередной «крестовый поход» Ходорковского в российское образование.





Кроме того, есть все основания предполагать, что сегодня Михаил Хазин плотно связан с западными функционерами, принимающими непосредственное участие в составлении антироссийских санкционных списков. На своих ресурсах Хазин даже публикует статьи бывшего советника Егора Гайдара - шведского дипломата и экономиста Андерса Ослунда, одного из составителей «кремлёвского списка» чиновников, попавших под американские санкции. Ослунд имеет большой опыт работы в России, и ранее тесно сотрудничал с экс-шефом Хазина Сергеем Васильевым. В числе авторов антироссийских санкционных перечней и другие хорошие знакомые по либеральному лагерю Хазина – Андрей Илларионов и Андрей Пионтковский.





Несмотря на все попытки, по-настоящему больших денег Хазину в коридорах власти заработать не удалось. Все сомнительные схемы, которые он мог использовать в правительственном центре, Минэке, как до этого – в «Элбим банке», а теперь – в собственном фонде, как подозревают, силясь уходить от налогов на микроскопические суммы, - достаточно примитивные. Вычислить их не представляется сложным, хотя бы для той же ФНС. И Хазин опрометчиво думает, что руки до него не дойдут. Не помогла и мимикрия под ура-патриотизм. Остались лишь «медные трубы», из которых Хазин, тужась, все ещё выдувает копеечку. Его риторика давно вышла за рамки конструктивной критики и больше воспринимается как подножка стране и главе государства. Но, похоже, Михаилу Хазину до этого нет никакого дела – он привык лечиться один в четырёхместных палатах и кормиться системно. Только уважаемый «эксперт» забыл о том, что если в больничке – судак под белым соусом, то в тюрьме сейчас – макароны.

Первая публикация - информационное агентство FLB



