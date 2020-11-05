Федеральная служба охраны займётся исследованием общественного мнения

Федеральная служба охраны (ФСО) будет проводить исследования общественного мнения о миграционных процессах в России -- ежегодно в третьем квартале начиная с 2021 года. Социологические исследования по проблемам межнациональных и межконфессиональных отношений будет проводить также и Федеральное агентство по делам национальностей (ФАДН) -- ежегодно с 2021 года. Результаты исследований планируется направлять в МВД.





ФСО России отвечает за обеспечение безопасности руководителей страны и других лиц, подлежащих государственной охране. На сайте ФСО среди задач и полномочий называется "информационно-технологическое и информационно-аналитическое обеспечение государственных органов, техническое обслуживание и программное сопровождение информационно-телекоммуникационных систем и ситуационных центров".