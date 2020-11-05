«Траст» боится не успеть с «Интеко»

Арест Михаила Хабарова может поставить точку в непрозрачной деятельности банка непрофильных активов





Банк непрофильных активов «Траст» на днях сообщил о намерении продать 87,5% акцией компании «Интеко» уже к 2023 году. Хотя еще недавно глава БНА Александр Соколов отрицал возможность выставления в ближайшее время на торги актива, который, по его словам, является «бриллиантом» в коллекции «Траста». Изменение тактики действий руководства банка, скорее всего, связано с арестом главного исполнительного директора «Траста» Михаила Хабарова, который с 8 октября находится в следственном изоляторе и подозревается в мошенничестве в особо крупном размере. Уголовное дело, заведенное против Хабарова по иску одного из бывших деловых партнеров, вполне может привести его за решетку. А ведь именно СЕО «Траста» является центральной фигурой в схеме перевода перспективных активов БНА под контроль аффилированных с руководством банка структур, о которой неоднократно сообщали СМИ. И если он получит реальный срок за мошенничество, Александр Соколов и его команда, а также одобривший их назначение глава «ФК «Открытие» Михаил Задорнов, могут потерять шанс реализовать «Интеко» с максимальной выгодой для себя и аффилированных структур.





В интересах А1

О государственных интересах в этом случае, как и вообще в деятельности «Траста» под руководством Соколова и Хабарова, речь не идет. На рынке хорошо известно, что уровень коррупции в БНА зашкаливает, хотя руководство банка изо всех сил стремится скрыть нелицеприятные факты своей деятельности. Так, основными преференциями в «Трасте» пользуется инвесткомпания А1, которую ранее возглавлял Хабаров. Под его руководством она провела множество рейдерских кампаний против вполне успешных, но по тем или иным причинам попавших в состояние корпоративного конфликта, предприятий. На счету Хабарова громкие истории отжимов перспективных предприятий путем угроз, заказных уголовных дел, контролируемых банкротств и прочего арсенала методов недружественных поглощений. Только один пример: захват поставщика в сфере атомной энергетики корпорации «Сплав». Хабаров фактически воспрепятствовал присоединению этого предприятия к Росатому, инициировав уголовное дело против директора «Сплава» Владимира Федорова и добившись приговора ему на целых 10 лет. И сегодня невозможно узнать, кто является конечными бенефициарами стратегического предприятия.

Есть вероятность, что так же будет выведено из-под контроля государства «Интеко», в докапитализацию которого уже вложено минимум 20 млрд рублей из казны. Именно А1 сегодня представляет интересы бизнесмена Виктора Батурина в судебном споре за 25% акций девелопера с сестрой Еленой Батуриной, продавшей компанию в 2011 году. Разбирательство находится в активной фазе, и еще пару месяцев назад ряд недостроенных объектов в Санкт-Петербурге мог быть изъят из «Траста» по иску А1. Но руководство БНА о корпоративном конфликте в «Интеко» умалчивает. Учитывая тесные связи Хабарова и Соколова с А1, с их легкой подачи практически весь «бриллиант» может уйти под контроль частной структуры.

А1 и близкие ей структуры – также активные участники судебных процессов, инициируемых непосредственно «Трастом» и «ФК «Открытие». Процедура привлечения этих компаний к сотрудничеству, как правило, является непрозрачной, а тендеры на юридическое сопровождение проводятся формально. Нередко бывает и такое, что руководство «Траста» вынуждает других партнеров передавать права на участие в разбирательствах А1, если понимает их перспективность с точки зрения извлечения выгоды для себя.

Например, на основании соглашения с «ФК «Открытие» А1 участвует в возвращении активов бывшего владельца «Росгосстраха» Данила Хачатурова. Или - фактически первую скрипку сегодня играет инвесткомпания в банкротстве принадлежащего бывшим владельцам «Промсвязьбанка» братьям Алексею и Дмитрию Ананьевым угледобытчика «Краснобродский Южный». По сути, «Траст» является в этой истории преемником «АвтоВАЗбанка». Возврат долга мог бы принести государству порядка 100 млн рублей прибыли, однако, поскольку банкротство контролируется А1, а «Траст» и «ФК «Открытие» активной позиции в деле не проявляют, вряд ли бюджету достанется хоть что-то.





Хорошо устроились

Некоторые эксперты уже с момента появления тандема «ФК «Открытие» - «Траст» на финансовом рынке опасались, что их деятельность будет неэффективной. Напомним, еще в 2015 году «Траст», который на тот момент был обычной кредитной организацией, попал на санацию в «ФК «Открытие». В процессе оздоровления банк резко перестал обнародовать отчетность и утроил кредитование связанных лиц. Уже тогда скептики призывали регуляторов отследить эффективность расходования выделенных на санацию «Траста» денег. В 2017 году под процедуру финансового оздоровления попала и сама «ФК «Открытие». Тогда ЦБ сделал все возможное для обеспечения прозрачности проводимых санаций. В том числе, с этой целью было принято решение о создании на базе «Траста» банка непрофильных активов, в котором аккумулировались долги крупных санируемых кредитных организаций.

Однако с приходом в начале 2018 года на пост председателя правления «ФК «Открытия» Михаила Задорнова вопрос непрозрачности деятельности тандема встал снова и со всей очевидностью. В финансовых кругах пару лет назад, например, обсуждалась покупка «Открытием» ОФЗ с доходностью не менее 6% годовых на средства, полученные под создание БНА с мизерной процентной ставкой от государства. Прибыль «Открытия» от сделки, по оценке аналитиков, составила 140 млрд рублей.

Любопытно и то, что в октябре 2018 года корпорация переехала в офис премиального класса БЦ «Легион», который являлся активом «Росгосстраха», проходящего оздоровление в «Трасте». Офис на Большой Ордынке, как предполагали СМИ, достался компании Задорнова за 10 млрд рублей, хотя его рыночная стоимость превышала 22 млрд рублей. Задорнов один занимает в нем огромное и гламурно оформленное пространство, соизмеримое с площадью кабинетов для него самого и еще пяти замов. Давно известно, что экс-министр финансов грезит идеей вернуться в правительство и бережно хранит дома табличку с двери своего бывшего министерского кабинета. А в нынешнем шикарном офисе он держит сувенирные поленья для топки камина с выгравированными названиями банков-конкурентов, которые, очевидно, Задорнов собирается «жечь» в огне своих амбиций.

При этом сама «ФК «Открытие» эффективностью деятельности не отличается. В первой половине 2020 года ее прибыль упала в 28 раз. В числе аутсайдеров финансового рынка остается и «Траст», получивший в 2018 году убыток в 159 млрд рублей. В 2019 году БНА формально удалось выйти на прибыль. Но произошло это только благодаря доходам по так называемым «неденежным статьям» - положительная переоценка ценных бумаг, доли участия в капитале других юридических лиц, а также стоимость размещенных и привлеченных средств. Качественно же со своими обязанностями «Траст», по большому счету, не справляется. Без учета «неденежных статей» банк остается убыточным, и в четвертом квартале прошлого года продолжил создавать резервы по проблемным активам, хотя их объем и снизился по сравнению с третьим кварталом прошлого года. Собственные средства БНА по прежнему остаются отрицательными, а задолженность перед ЦБ превышает 1,6 млрд рублей.

Численность персонала банка за первый квартал 2020 года снизилась с 1,4 тысячи человек до 1 тысячи. При этом статья расходов на персонал за первое полугодие текущего года составила 3,2 млрд рублей, что практически равно аналогичному показателю за весь прошлый год. Как считают эксперты, рост расходов связан с выплатами бонусов топ-менеджерам по итогам работы за 2019 год. Действительно, размер вознаграждения только Михаила Хабарова составил 180 млн рублей. При этом критерий эффективности своей деятельности руководство БНА установило всего на уровне в 10-12% возвратов, что уже неоднократно подвергалось критике в профессиональном сообществе.





БНА против экономики

Фактически государство, преследовавшее цель стабилизации с помощью БНА финансового сектора, вложило в «Траст» 2 трлн рублей. Деньги на деятельность организации Задорнов, Соколов и Хабаров получают без процентов, а вернуть планируют всего не более 482 млрд рублей. В 2019 году объем возврата составил 107,2 млрд рублей, а в этом году целевой показатель обозначен в 74 млрд рублей.

При невысоких показателях возвратов в деятельности банка Александр Соколов задействовал множество юридических компаний, и сегодня БНА считается одним из самых крупных работодателей для контрагентов. Этот факт в очередной раз наводит на размышления о коррупционной деятельности «Траста», поскольку оплата юридических услуг является одной из самых распространенных схем отмывания денег.

В 2018 году, когда БНА только создавался, и в страшном сне не могло присниться, что вместо оздоровительного механизма для экономики «Траст» станет дырой, через которую утекают бюджетные средства. Но кадровая политика Задорнова и Соколова, по протекции которых кресла топ-менеджеров госбанка заняли Михаил Хабаров и прочие выходцы из дружественной ему инвесткомпании, привела к тому, что конечными бенефициарами санаций крупных банков стало не государство, а они сами и команда А1. Для предпринимателей сегодня так называемое «оздоровление» в «Трасте» равносильно попаданию под каток, который с помощью угроз, контролируемых банкротств, заказных дел и других рейдерских методов способен уничтожить перспективные производства.

Эксперты признают, что стабилизацией и развитием экономики банк, по сути, не занимается, о чем свидетельствует в том числе большое число банкротств переданных в «Траст» активов. Возникает вопрос: зачем вообще финансовому сектору нужна такая псевдо-оздоровительная структура? Тем более что, по сути, «Траст» дублирует функции Агентства по страхования вкладов (АСВ), которое без скандалов и сумасшедших бонусов руководству возвращает в бюджет больше средств и ведет прозрачную деятельность. Например, из 838 млрд рублей, выданных банкам по программе докапитализации через облигации федерального займа, АСВ уже вернуло более 265,1 млрд рублей.

Что касается «Траста», то, как не стремятся его руководители скрыть правду о коррупционной и неэффективной деятельности БНА, делать это им становится все сложнее. Арест Михаила Хабарова, в результате которого его деятельность в «Трасте» в связке с «ФК «Открытие» попали под пристальное внимание правоохранительных органов, и вовсе может поставить жирную точку, как в деятельности самого БНА, так и в карьерах Михаила Задорнова и Александра Соколова.



