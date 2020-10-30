Массовые демонстрации в Польше увенчались частичным успехом

В Польше восьмой день проходят массовые акции протеста, начавшиеся после того, как 22 октября Конституционный суд Польши признал неконституционным прерывание беременности по причине патологии плода. Теперь в Польше остались только две законные причины для аборта: угроза жизни и здоровью матери или если беременность наступила в результате изнасилования.

Теперь протестующие каждый вечер идут по центральным улицам, демонстрируя свою позицию. "В воскресенье своё недовольство противники запрета абортов высказывали у костелов, в ряде случаев дошло до прерывания воскресных богослужений. Неоднократно в разных городах доходило до стычек участников акций с полицией, был применён слезоточивый газ".

Президент Польши Анджей Дуда уже сообщил о решении направить в парламент новый проект закона о планировании семьи, защите плода и условиях допустимости прерывания беременности. Однако теперь организаторы протестов требуют отставки правительства и полной легализации абортов в стране.





