Массовые демонстрации в Польше увенчались частичным успехом
- 30.10.2020, 21:40,
- Новости
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В Польше восьмой день проходят массовые акции протеста, начавшиеся после того, как 22 октября Конституционный суд Польши признал неконституционным прерывание беременности по причине патологии плода. Теперь в Польше остались только две законные причины для аборта: угроза жизни и здоровью матери или если беременность наступила в результате изнасилования.
Теперь протестующие каждый вечер
идут по центральным улицам, демонстрируя свою позицию. "В воскресенье своё недовольство противники запрета абортов высказывали у костелов, в ряде случаев дошло до прерывания воскресных богослужений. Неоднократно в разных городах доходило до стычек участников акций с полицией, был применён слезоточивый газ".
Президент Польши Анджей Дуда уже сообщил о решении направить в парламент новый проект закона о планировании семьи, защите плода и условиях допустимости прерывания беременности. Однако теперь организаторы протестов требуют отставки правительства и полной легализации абортов в стране.