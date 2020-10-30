Разработки крупнейшего в Европе фестиваля Роботов протестируют российские предприятия

На всероссийском технологическом фестивале РОБОФЕСТ, который проходит в онлайн-режиме с 26 октября по 1 ноября, определились победителей соревнования «инженерный проект». Конкурсанты - а среди них дети и молодые люди от 6 до 26 лет, представили на нём свои разработки для автомобилестроения, сельского хозяйства и авиации. Лучшие из этих проектов будут проверены и использованы на ведущих российских промышленных предприятиях.

Целый ряд представленных на фестивале разработок уже принят к проверке представителями промышленности. Так, международный аэропорт Краснодара в рамках проекта по строительству нового аэровокзала рассматривает возможность использования робота-манипулятора, представленного командой студентов Донского государственного технического университета. Продемонстрированный ими на фестивале робот позволяет автоматизировать процесс комплектовки и погрузки багажа, минимизировать человеческий фактор, потери и порчу багажа, а также сократить время загрузки и разгрузки воздушных судов.









Агропромышленное предприятие «Прогресс-Агро» заинтересовалось разработкой студенческой команды из Ростова. Победители агропромышленного направления представили беспилотный летательный аппарат для мониторинга и анализа вегетационного состояния плодовых растений. Масштабирование и реализация этого проекта на предприятиях агрохолдинга позволит улучшить контроль за растениями, а также значительно повысить урожайность и качество выращиваемой продукции.





Группа «ГАЗ» анализирует инженерные проекты победителей направлений автомобиле- и машиностроение, а также направленияAutoNet, целью которого является создание эффективных решений для транспортно-логистических задач. Ранее Группа «ГАЗ» уже привлекала победителей РОБОФЕСТа к работе над созданием собственных автономных автомобилей на базе ГАЗель NEXT.





На фестивале также прошли соревнования EcoNet, участники которого решали задачу автоматизации раздельного сбора мусора. В этом году РОБОФЕСТ впервые проходит в онлайн-формате – в Москве организована соревновательная площадка, к которой участники со всех уголков России подключаются для выполнения задач удалённо. Задания для соревнований составляются крупнейшими промышленными предприятиями исходя из реальных потребностей.





На площадке фестиваля также продолжает действовать интерактивный лекторий, где выступаютведущие ученые, инженеры, писатели, журналисты и популяризаторы наук. Среди них — писатель-фантаст Ник Перумов, вице-президент Сбербанка Альберт Ефимов, создатель робота Фёдора Евгений Дудоров, астрофизик Сергей Попов, научный журналист Настя Травкина и другие.





Робофест – крупнейший в Европе и один из крупнейших в мире технологических фестивалей для молодежи, он проходит ежегодно и нынешний Робофест работает уже в 11ый раз. За это время в нём приняли участие более ста тысяч школьников, каждый третий из которых впоследствии стал студентом МГУ, МГТУ им. Баумана, МИФИ и других ведущих технических вузов страны. Сам фестиваль

Робофест является ежегодным национальным мероприятием «Инженерной программы» фонда Олега Дерипаски «Вольное Дело».