 

Разработки крупнейшего в Европе фестиваля Роботов протестируют российские предприятия

На всероссийском технологическом фестивале РОБОФЕСТ, который проходит в онлайн-режиме с 26 октября по 1 ноября, определились победителей соревнования «инженерный проект». Конкурсанты - а среди них дети и молодые люди от 6 до 26 лет, представили на нём свои разработки для автомобилестроения, сельского хозяйства и авиации. Лучшие из этих проектов будут проверены и  использованы на ведущих российских промышленных предприятиях.

 

Целый ряд представленных на фестивале разработок уже принят к проверке представителями промышленности. Так, международный аэропорт Краснодара в рамках проекта по строительству нового аэровокзала рассматривает возможность использования робота-манипулятора, представленного командой студентов Донского государственного технического университета. Продемонстрированный ими на фестивале робот позволяет автоматизировать процесс комплектовки и погрузки багажа, минимизировать человеческий фактор, потери и порчу багажа, а также сократить время загрузки и разгрузки воздушных судов.

 

Разработки крупнейшего в Европе фестиваля Роботов протестируют российские предприятия

 


Агропромышленное предприятие «Прогресс-Агро» заинтересовалось разработкой студенческой команды из Ростова. Победители агропромышленного направления представили беспилотный летательный аппарат для мониторинга и анализа вегетационного состояния плодовых растений. Масштабирование и реализация этого проекта на предприятиях агрохолдинга позволит улучшить контроль за растениями, а также значительно повысить урожайность и качество выращиваемой продукции.


Группа «ГАЗ» анализирует инженерные проекты победителей направлений автомобиле- и машиностроение, а также направленияAutoNet, целью которого является создание эффективных решений для транспортно-логистических задач. Ранее Группа «ГАЗ» уже привлекала победителей РОБОФЕСТа к работе над созданием собственных автономных автомобилей на базе ГАЗель NEXT.


На фестивале также прошли соревнования EcoNet, участники которого решали задачу автоматизации раздельного сбора мусора. В этом году РОБОФЕСТ впервые проходит в онлайн-формате – в Москве организована соревновательная площадка, к которой участники со всех уголков России подключаются для выполнения задач удалённо. Задания для соревнований составляются крупнейшими промышленными предприятиями исходя из реальных потребностей.


На площадке фестиваля также продолжает действовать интерактивный лекторий, где выступаютведущие ученые, инженеры, писатели, журналисты и популяризаторы наук. Среди них — писатель-фантаст Ник Перумов, вице-президент Сбербанка Альберт Ефимов, создатель робота Фёдора Евгений Дудоров, астрофизик Сергей Попов, научный журналист Настя Травкина и другие.


Робофест – крупнейший в Европе и один из крупнейших в мире технологических фестивалей для молодежи, он проходит ежегодно и нынешний Робофест работает уже в 11ый раз. За это время в нём приняли участие более ста тысяч школьников, каждый третий из которых впоследствии стал студентом МГУ, МГТУ им. Баумана, МИФИ и других ведущих технических вузов страны. Сам фестиваль

Робофест является ежегодным национальным мероприятием «Инженерной программы» фонда Олега Дерипаски «Вольное Дело».

 

 

Разработки крупнейшего в Европе фестиваля Роботов протестируют российские предприятия Разработки крупнейшего в Европе фестиваля Роботов протестируют российские предприятия Разработки крупнейшего в Европе фестиваля Роботов протестируют российские предприятия Разработки крупнейшего в Европе фестиваля Роботов протестируют российские предприятия
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» Более 700 образцов отечественного сыра представлено на фестивале "Сыр. Пир. Мир"
» Российские ВУЗы готовятся открыть онлайн-обучение
» Российские ученые готовят пилотируемый шаттл для полетов на Луну
» На базе завода им.Дегтярева может быть создан одноименный концерн
» Инженерные классы НИТУ «МИСиС» набирают популярность
Материал недели
Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Публикации
Белорусский протест: тренды конца октября

Белорусский протест: тренды конца октября

Не российское не сотрудничество. Есть ли шанс на поддержку у русских за границей?

Не российское не сотрудничество. Есть ли шанс на поддержку у русских за границей?

Роман Силантьев: «Защита докторской диссертации Мухетдинова является профанацией исламской теологии в России как науки»

Роман Силантьев: «Защита докторской диссертации Мухетдинова является профанацией исламской теологии в России как науки»

Реальная история похищения Джоконды

Реальная история похищения Джоконды

Лжеконсерваторы: охранители против русской нации

Лжеконсерваторы: охранители против русской нации

Ждать чуда пока не приходится

Ждать чуда пока не приходится

Главные темы
Выборы президента РФ Госдума РФ Интернет Коррупция Новые законы Правительство
все темы →
Рейтинги
  • Самое читаемое
  • Все за сегодня
История моего пятидесятисемитства

История моего пятидесятисемитства

Уроки Навального

Уроки Навального

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Серебренников: режиссерская трагедия

Серебренников: режиссерская трагедия

Конфигурация российской власти. Продолжение

Белорусский протест: тренды конца октября

Белорусский протест: тренды конца октября

Разработки крупнейшего в Европе фестиваля Роботов протестируют российские предприятия

  • 15:33
  • 134
Не российское не сотрудничество. Есть ли шанс на поддержку у русских за границей?

Не российское не сотрудничество. Есть ли шанс на поддержку у русских за границей?

Мэр Ниццы призвал изгнать из Франции "исламо-фашистов"

  • 00:22
  • 372

МЧС утвердило единые правила пользования пляжами: нельзя почти ничего

  • 21:12
  • 384

5,5 млрд рублей направят на погашение ипотеки семьям с третьим ребёнком

  • 20:38
  • 345
АПН в соцсетях
  • Вконтакте
  • Facebook
  • Twitter
APN.ru