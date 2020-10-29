МЧС утвердило единые правила пользования пляжами: нельзя почти ничего

МЧС утвердило единые правила пользования пляжами на территории России (ранее они утверждались регионами самостоятельно). В соответствии с правилами, запрещается приводить на пляжи животных (кроме собак-поводырей), плавать на брёвнах и досках. Также запрещается заплывать за буйки, обозначающие границы зоны купания, запрещено "прыгать в воду с не приспособленных для этих целей сооружений, играть в спортивные игры в не отведённых для этих целей местах". Нельзя в воде подбрасывать и захватывать купающихся, а также нырять. Запрещается оставлять без присмотра детей независимо от наличия у них навыков плавания.

Правила вступят в силу с января 2021 года.