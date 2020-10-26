Ждать чуда пока не приходится

Вновь избранный глава Республики Татарстан (как известно, по благословению президента Путина) Рустам Минниханов со свойственным региону пафосом вскоре после своего избрания объявил 2021 годом родных языков и народного единства региона. Правда при этом выразился весьма странно: «Мы станем делать все для его сохранения». Кого «его»? Очевидно, что раз это произнёс природный деревенский татарин, то татарского. Только татарского, возникает законный вопрос? Но тут, ведь, в Татарии ещё масса народов испокон веков живут – марийцы, чуваши, удмурты, мордва, да и некоренные народы, разве не получат прав на изучение и сохранение родных языков в связи с таким высказыванием первого лица региона?! А русские?! Нас здесь, вообще-то 1,5 миллиона, вместе с другими и с русскоязычными татарами – вообще – значительно больше, чем татароязычных татар!

Но, это всё эмоции, а, вот, модератор ВКонтакте антикоррупционной группы в образовании Екатерина Матвеева (группа называется «Поборы в школах и детсадах. Новости мира») взяла, да и подала в администрацию г. Казани запрос, что, дескать, по русскому-то родному языку, в связи с этим решением планируется.

Власти Казани поначалу заметались, но через некоторое время ответили, в группе-то скоро сотня тысяч участников, не проигнорируешь.

Выскажусь и как председатель Общества русской культуры РТ – организации, предпринимавшей на протяжении 2,5 десятилетий массу усилий в сфере русского образования и русского языка. А ещё – как действующий доцент моего родного технического университета КНИТУ-КАИ.

Письмо сразу начинается со лжи, поскольку, вопреки тому, что написано, в международный день родных языков 21 февраля никогда ни в одном образовательном учреждении Республики Татарстан мероприятий по русскому родному языку не проводилось.





Какое «особое» внимание в образовательных учреждениях уделяется истории культуре, традициям и обычаям русского народа, о чём тоже говорится в письме, мы тоже хорошо знаем. И весьма глубоко, поскольку с 1993 года долбили управление образования Казани об организации сети русских гимназий. Это предполагались такие учебные заведения среднего образования, где бы углублённо изучался русский язык. Литература была бы в своей дополнительной части с упором на славянофильскую, почвенническую – ту, которая и сформировала русский народ как глубинное уникальное мировое явление в человеческой цивилизации. Чтобы на уроках труда давали бы и народные русские ремёсла, даже на физкультуре в младших классах – народные русские игры, а постарше - парням городки и другие, даже элементы русских единоборств и «стенки на стенку». И девицам хорошую программу можно подобрать. Кстати, где в Казани можно поиграть в замечательные наши русские городки?





Нигде, один боулинг, пейнтбол и прочая иностранщина. А в 70-х в Дербышках, где я вырос, городки были не просто игрой – там толпы мужиков и детворы собирались на игры в городки, как на увлекательное зрелище. Мастеровые люди и сами игроки (как мой отец, например) соревновались в изготовлении городошных бит, пара бит – у каждого своя, уникальная, под рост, вес, под руку, это как конь для казака. Где всё это сейчас, где ростки русской городской культуры, чтобы взращивались в школах и городских дворах, где хоккейные коробки в каждом дворе, другие площадки для русского спорта и игр?Вопрос риторический, тут, господа, городские управляющие, землю вам носом рыть да рыть, чтобы хотя бы возродить городскую русскую культуру, да вы, конечно, не станете.





Ещё явление уникальное было до конца 90-х – это русские народные хоры, они существовали при каждом ДК. Конкурсы народных хоров были величайшим явлением русской культуры. Сейчас с грехом пополам (потому что как всегда всё держится на одном человеке) проводятся республиканские конкурсы «Русская песня». Раз в два года. Кто знает об этом мероприятии, как, впрочем, и о других, перечисленных в ответе городской управы? Что, Татмедиа так и кинулись рекламировать? Нет, Татмедиа за бюджет 4 миллиарда рублей «имидж Татарстана» раскручивают. Или, что, победители этих конкурсов награждены «мерседесами» или хотя бы путёвками? Вопрос риторический. А надо бы с детского сада работать, при школах бесплатные кружки создавать по русскому фольклору и по классическому русскому хору, и ттак далее.

Поэтому явление нового Фёдора Шаляпина в нынешней Казани категорически невозможно.





Отдельный вопрос по предмету «история», упоминаемому в письме – молчали бы уж, господа. До сих пор в школах гуляют методички, созданные в недрах Институт развития образования РТ, льющие татарский национал-сепаратистский фальсификат на детские умы. Конечно, мы очень много работали по искоренению этого явления, но по ту сторону работает целая система, а мы – лишь общественная организация. Да и в целом историческая наука, включая академию наук, поражена надолго этим явлением. Да и пока там до сих пор в признанных авторитетах такие люди как Рафаэль Хакимов и Индус Тагиров – что поменяется?





Что же до нашей идеи русских гимназий, то в преподавании истории мы тоже предлагали сместить акценты. Ведь ещё с советских времён история в школах преподавалась скорее, как история борьбы, а не как история формирования и становления русского народа и России в целом, как единого государства, где в союзе с русским народом сохранены и комфортно живут ещё более ста народов. Это же уникальное явление в мире!





Мы долгими усилиями добились сначала решения депутатов, а следом – и главы города в 1998 г. об открытии 7 русских гимназий – по числу районов города, а на встрече русской общественности с Шаймиевым в 2002 году – включения в протокол (поручения) пункта о расширении сети подобных школ и их опыта. Но с 2012 г., когда власти постарались исключить отовсюду из официального общения Общество русской культуры, а наших активистов стали просто преследовать, параллельно создав альтернативную карманную русскую организацию, этот вопрос постепенно был сведён на нет. Единственным заведением, которое сейчас можно назвать полноценной русской гимназией – это та, которая действует при Духосошественской церкви г. Казани. Но она является частным общеобразовательным учреждением.





И, вообще, похоже, что пока родители не начнут возмущаться – всё, что касается воспитания и образования их детей «в русском духе», видимо, власти будут стремиться сделать их частным делом. «А что, платили же за репетиторов по русскому языку два десятилетия, и здесь платите, а бурную деятельность для ваших русских детей для галочки, мы всегда проимитируем», - так, если нужна моя трактовка их ответного письма Екатерине Матвеевой, я вижу ситуацию и намерения нынешнего регионального руководства, о которых они на бумаге, разумеется, не напишут под роспись.





Последнее – про русский язык. Я уже про Шаляпина здесь сказал, так, вот, в языковой сфере тоже чудес не бывает. У Пушкина – тоже ведь не только Арина Родионовна была – он едва не с колыбели получал образование высочайшего качества. И обучался не только изящной словесности, но и математике, химии, географии, музыке, танцам и фехтованию, другим наукам и навыкам. Без такого уровня образования не было бы у нас ТАКОГО Пушкина, это надо понимать.





И в связи с упоминанием Пушкина самое время сказать про писательскую организацию Республики Татарстан. Вы знаете, сколько в ней сейчас татарских писателей, а сколько русских? Отвечу. Татарских 300, а русских 13, включая русскоязычных татар. Так, вот, позволю себе системное заключение, если регион-«государство» не будет вкладываться в словесность с садика, если это будет вклад только в одну ветку, то у этого «государства» - никаких перспектив, а те, кто его создавал и имитировал будут прокляты отечественной историей.





В общем, исходя из ответа, данного городской управой на запрос Екатерины Матвеевой городской управе касательно русского родного языка, ждать чуда пока не приходится.





И, добью тему, уже как классический советский инженер, технарь, доцент в конце концов.





Отвлекусь, на свою личность. Мне всегда были тяжелы тексты, я что-то там если припаять, привернуть гаечным ключом или отвёрткой, топором, в конце концов рубануть. На наждаке, в конце концов, ножичек поправить, даже лопата в конце концов не напряг. А тут – сочинения задают писать. В общем, я всегда «должен» был литераторше кучу сочинений. Но в советской школе всему учили, а главное, была богатая практика, чтобы научиться самому, и к окончанию школы меня даже стали ставить в пример за сочинения. Потом мне пришлось в вузе писать работы в рамках обучения, и даже научно-технические отчёты в рамках кафедры. Сейчас наряду с техническими текстами пишу массу гуманитарно-социальной публицистики, эпистолярии, даже юридические тексты. Но не было бы качественной школьной подготовки по русскому и литературе – это всё было бы невозможно.





А что же сейчас на том же приборостроительном факультете КНИТУ-КАИ, на моей родной кафедре, где я начал трудиться ещё со студенческой скамьи и до сих пор работаю? Ещё в нулевых я стал чётко видеть различие студентов из нашей республики и соседней Кировской области (последние, благодаря нашей целенаправленной профориентационной работе в г. Вятские Поляны составляли у нас существенную долю контингента). Студенты из Вятских Полян явно лучше справлялись с написанием текстов курсовых и дипломных работ, чем наши, местные.Да, чудес не бывает, и я сделал однозначный вывод, что причина – в сокращении уроков русской филологии в школах Республики Татарстан.

А что сейчас? Сейчас у моих студентов стойкая проблема не в написании письменных текстов, а вообще – в изложении мыслей устно. Вот, так вот.

Так что перечисленными в письме-ответе семью мероприятиями и тремя клубами с кружками русского языка, господа городские чиновники, проблему не решить. И такими перечисленными в письмишке мерами, голову Вы нам не заморочите.





Но, знаете, дело не в одних чиновниках, а, не удивляйтесь, в какой-то мере – в нас самих. Поделюсь ещё одним важным личным наблюдением. Много лет я председательствовал на одной из секций тех самых Кирилло-Мефодьевских чтений, которые упоминаются в ответе чиновника. И обратил внимание, что регулярно там появлялись работы по исследованию школьниками своих семей, включая генеалогическое дерево. Но удивительно было то, что все авторы этих работ-докладов носили татарские фамилии, ни одного автора таких работ с русскими фамилиями мне не запомнилось. И ещё, второе наблюдение оттуда же. Несмотря на то, что название конференции допускает и православную тематику докладов, лишь однажды мне довелось услышать доклад, кстати, весьма добротный, о казанском храме Святых равноапостольных Кирилла и Мефодия (к сожалению, разрушен властями в 1937 г.). Что же получается, что мы сами забываем веру своих предков, да и самих предков? Поэтому, чтобы изменить перспективы для нашего народа и потомков, надо прежде всего меняться самим!





Ну, и чиновников, этих котов ленивых, долбить продолжать безусловно надо, напоминать, что не только у татар, но и у русских здесь есть свои интересы и права.





Михаил Юрьевич Щеглов, председатель Общества русской культуры Республики Татарстан, председатель Казанского отделения Русского собрания, доцент КНИТУ-КАИ,

г. Казань