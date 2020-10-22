Возможна ли «новая и прекрасная Беларусь будущего»?

В своей статье, опубликованной на портале tut.by, экономический аналитик Сергей Чалый едва ли ни первым из белорусских публицистов затронул крайне важную тему Великого Разъединения, которое проявилось в Беларуси начиная с августа 2020 г. Вообще говоря, то, что Беларусь разъединена, ни для кого не было секретом уже давно. Параллельно с «официальной» Беларусью вполне комфортно и весьма уверенно существовала параллельная – со своими авторитетами и изгоями, героями и предателями, деньгами и проектами. В ней давно были символами бело-красно-белый флаг, герб «Погоня» и гимн «Магутны Божа». Просто до августа 2020-го все это существовало в параллельной вселенной и практически не пересекалось с Беларусью официальной. А как только «стало можно», конфликт выплеснулся на улицу и зажил своей жизнью.





Современное белорусское общество не выработало единого подхода к его решению, т.к. само оно не является единым. Фактически оно распалось на несколько страт – а) радикальные сторонники сноса старого государства во главе с Лукашенко, б) сторонники его коренной модернизации, в) сторонники сохранения «всего как было», г) сбитые с толку и запуганные происходящим. Пока что градус конфликта лишь повышается. И Сергей Чалый абсолютно справедливо задается вопросом «А что дальше?» «Убеждать иподбадривать своих— тут много ума ненадо, тут любой Кац справится. Задача вдругом: впротивоположном лагере тоже наши люди инам сними жить. Гражданская война разделяет семьи: брат сбратом воевал. Сейчас происходит тожесамое: люди незнают, как сродителями общаться, сбратьями исестрами. Это противостояние неможет завершиться полной ибезоговорочной капитуляцией одной изсторон. Так небывает», — пишет он.





Происходящее в Беларуси действительно вполне подходит под определение «латентная гражданская война», и только чудом можно объяснить то, что большая кровь еще не пролилась. С.Чалый является сторонником сноса государства Лукашенко и построения на его месте некоей «новой и прекрасной Беларуси будущего». Однако при взгляде на происходящее сейчас возникают большие сомнения в том, что подобная конструкция вообще возможна.





Если смотреть на ситуацию «от обратного», эта Беларусь будущего должна быть неким антиподом государства Лукашенко. Т.е., видимо, парламентской республикой с бело-красно-белым флагом, одним белорусским языком, выходом из Союзного государства с Россией и ОДКБ, однозначной ориентацией на Запад. Именно такой путь предлагают все оппоненты Лукашенко. При этом все вышеперечисленное вслух даже не всегда артикулируется, это задачи последующего дня. Сейчас для них главное – взятие Зимнего, а там разберемся.





Однако существуют ли в нынешнем белорусском обществе предпосылки для формирования «новой и прекрасной Беларуси»? Однозначно нет. Эта Беларусь должна быть государством, где все имеют право высказывать свое мнение, где существует множество разнообразных политических сил, которые ведут между собой корректный и вменяемый диалог. Между тем можно быть уверенным, что на деле в случае сноса страны политическую повестку присвоят себе именно западники, которые будут беспощадно душить и ломать все, что хоть как-то не вписывается в их прекрасную новую картину мира. Примеров множество, от Украины до Латвии.





Конечно же, в Беларуси найдется множество людей, которых не устраивает подобное положение дел. А значит, даже в случае глобальной перемены страна вновь окажется расколотой. Только все поменяется местами – тогда официально будет насаждаться бело-красно-белая символика и прозападная ориентация, а красно-зеленая символика станет символом оппозиции, а День Победы (который, конечно же, толерантно заменят на 8 мая – день памяти жертв Второй мировой) — символом сопротивления режиму. И выхода из этого порочного круга, похоже, нет. Беларусь так и обречена будет на раскол даже на уровне символик – до тех пор, пока она вообще будет самостоятельной.





Причины этого очевидны. Белорусы не шли к своей независимости упорно и методично, не мечтали о ней десятилетиями, не писали о ней вдохновенных стихов и песен. Они даже не проводили референдум о выходе из СССР, как это сделала Украина 1 декабря 1991-го. Они просто проснулись однажды в независимой стране. И власть этой страны спешно начала изобретать причины, по которым быть независимыми лучше, чем не быть. Были бы белорусы литовцами или эстонцами, проблем бы не было – другая культура, вера, язык, свои традиции, все другое. Но И внятно объяснить им, почему им так необходимо жить в своем государстве, за 26 лет не удалось никому, даже Лукашенко. Мантры про «кусок своей земли, который нам достался и который мы никому не отдадим» — это не объяснения. Так что остался единственный, ничем не обоснованный подход – это делать из Беларуси некую «не-Россию». Не антипод, но нечто особенное, свое, ни на что не похожее.





Отчасти это сработало: сейчас встретить белоруса, который с жаром говорил бы о том, что белорусы и русские – не разлей вода, совсем непросто. Но в этом-то и проблема: любое «не-русское», особенно создававшееся искусственно, «из принципа», в пику России, так или иначе становится антирусским. Оттого любая независимая Беларусь – с Лукашенко или без – обречена быть, в конечном счете, антирусским государством с русским населением. Любой ее правитель, желающий сохранить независимость, будет напирать именно на розность с Россией и русскими – а это уже антирусская позиция. Т.е. сам смысл существования независимой Беларуси (как и Украины) – это антирусскость.

Именно этот печальный парадокс и приводит страну к неразрешимому противоречию. Оттого и невозможен в Беларуси никакой вменяемый национальный диалог – он сразу же сводится к главному вопросу для всей страны: мы с Россией или без нее.