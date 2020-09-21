 

Белорусский протест: тренды середины сентября

Как любые быстротекущие события, белорусские протесты августа-сентября 2020 г. обладают собственными быстросменяемыми трендами. В этом материале мы предложим краткий обзор наиболее выразительных тенденций, свойственных моменту.

Воскресные марши продолжаются. Масштабные массовые шествия проходят в Белорусиси уже месяц как. Первое, самое массовое и самое эйфорическое по настроению было 16 августа, затем были шествия 23 и 30 августа, 6 и 13 сентября. Каждому такому шествию присваивается пышное наименование – Марш Свободы, Марш Героев и т.п. Общий тренд – каждый последующий марш агрессивнее предыдущего. Например, 13 сентября протестующие направились к элитному поселку Дрозды в Минске, где находятся особняки власть имущих. 6 и 13 сентября после маршей были задержания.


Выдыхание фантазии Телеграм-каналов. Если раньше главные Телеграм-подогреватели событий буквально фонтанировали сообщения, каждые 10 минут подбрасывая новую сенсацию, то теперь источник явно поиссяк. Новостей о забастовках не видать уже давно (призыв ко всеобщей забастовке 16 сентября в целом был проигнорирован), а новые, не повторяющие старые забавы для широких народных масс придумывать все сложнее.


Самоорганизация городских кварталов. С начала сентября они активно объединяются в Телеграм-чатах и создают свою символику (бело-красно-белый флаг с символом квартала, например, у Грушевки это груша, у Малиновки – малина, у Уручья – трехголовый дракон, и т.п.) Противостояние отдельных дворов с МВД уже стало устойчивым трендом будней. Например, во «Дворе перемен» на улице Червякова граффити с «Ди-джеями перемен» закрашивали уже раз в десятый, но люди упорно рисуют его вновь и вновь.


Наименование городских объектов в честь «героев сопротивления». В Минске уже появились «площадь Марии Колесниковой» и «площадь Нины Богинской».


Бело-красно-белые граффитиначали активно появляться в белорусских городах в сентябре. В бело-красно-белый разрисовывают клумбы, скамейки, перила мостов. На них же повязывают десятки бело-красно-белых лент. Коммунальщики все это срезают (либо подвязывают к красным зеленые, чтобы вышло сочетание цветов государственного флага), но все мгновенно появляется снова.


Киберпартизанство расцвело в Белоруссии примерно с сентября. Взламываются государственные сайты, выкладываются в сеть личные данные чинов МВД. Стабильно звучат угрозы в адрес тех, кто еще не «перешел на сторону народа», слить их данные тоже.


Задержания участников «цепей солидарности». Они были главным трендом месячной давности, в последнее время «цепи» выглядят жидко, стоят далеко не везде и каждую такую «цепь» усиленно пиарят. Обычно участников «цепей» не трогали, но в середине сентября начали задерживать.


Усиление борьбы с бело-красно-белой символикой. На белорусском ТВ вышло несколько сюжетов об истории БЧБ-флага, а борьба с вывешенными то там, то сям сочетаниями бело-красно-белого цвета ведется усиленными темпами. В ответ БЧБ-симпатии мутируют во что угодно – главным образом в ношение одежды соответствующих цветов.

 

 


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