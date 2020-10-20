 

Скончался русский публицист, советский политзаключённый, автор "Записок русофила" Владимир Осипов

20 октября в Москве умер русский общественный деятель и публицист Владимир Николаевич Осипов, ему было 82 года.
 
Политзаключенный в 1961-1968 и 1974-1982 гг. Издатель первого русского национального самиздатского журнала "Вече" (1971-1974). 
 
В 1990-2000-х гг. последовательно выступал в защиту и против дискриминации русских Казахстана, Украины и других бывших республик СССР.
 
Книгу В.Н. Осипова "Корень нации. Записки русофила" можно найти здесь.
 
Воспоминания о Дубровлаге -- здесь
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