Скончался русский публицист, советский политзаключённый, автор "Записок русофила" Владимир Осипов
- 20.10.2020, 18:07,
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20 октября в Москве умер русский общественный деятель и публицист Владимир Николаевич Осипов, ему было 82 года.
Политзаключенный в 1961-1968 и 1974-1982 гг. Издатель первого русского национального самиздатского журнала "Вече" (1971-1974).
В 1990-2000-х гг. последовательно выступал в защиту и против дискриминации русских Казахстана, Украины и других бывших республик СССР.
Книгу В.Н. Осипова "Корень нации. Записки русофила" можно найти здесь
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Воспоминания о Дубровлаге -- здесь
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