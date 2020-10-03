 

В декабре в России может появиться семейный патент, а сроки получения лицензий для МСП сократятся

Ещё в декабре 2019 года президент Торгово-промышленной палаты Сергей Катырин сообщал, что сегодня руководители компаний никак не оформляют всех членов семьи из-за сложностей с документооборотом, то есть для государства они находятся в тени. В связи с этим он предложил предоставить возможность микропредприятиям с численностью до пятнадцати человек приобрести патент на семью и работать в течение года, не оформляя никаких других документов каждому члену семьи. 

 

Введение семейного (коллективного) патента входит в число мер поддержки малого и среднего предпринимательства. Проект был представлен президенту РФ Владимиру Путину 2 июня.

 

Кроме того, Правительство России намерено сократить в 1,5-3 раза сроки получения лицензий малыми и средними предприятиями, исключить необходимость переоформления лицензии в случаях изменения адреса (переименование улиц, географических объектов), наименования организации, места жительства предпринимателя. 


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APN.ru