Германиия, не суй нос к белорусам, не буди генетическую память о немцах-фашистах!

Так-то, как известно, белорусы – одни из добрейших людей на земле. Хлебосольные, не злобливые, даже сказал бы – самые Божьи люди среди славян.

Ну, тут у них сейчас в Белоруссии не совсем всё тихо и ровно. Батька, понятное дело (законы политического долгожительства, что поделаешь), гаечки вынужден закручивать, чем, тоже понятное дело, создаёт условия для «народного недовольства» и провоцирует возможность кое-кому манипулировать этим недовольством. А, вот ещё, «главный оппонент» Батьки, по крайней мере, как её называют, хотя женщина-то не известная, как бы суетливо в спешке и не пытались её раскрутить, двинулась в политический круиз по Европе. Этой Светлане Тихановской, пишут либеральные СМИ, много где в странах Европы обещали поддержку и переговоры. Опупеть, французский Макрон позвал, переговоры уже провёл! Правда, не смог выговорить ФИО собеседницы, ну, это ладно.

Другие перспективы нарисовались, Меркель, вот, тоже говорят, пригласила… Осторожная вроде женщина, всегда старается быть тщательно выверенной, да только одно обстоятельство, очевидно, забыла, придётся напомнить.

Начну слегка издалека, но не утомлю длинным текстом.

Пришлось мне как-то общаться с пожилой белорусской женщиной, здесь, в Казани. Ехали мы тогда с несколькими белорусами на праздник, настроение прекрасное, песни пели по дороге, из Песняров тоже, конечно. И так всё хорошо, прямо братская идиллия славянская.

И что-то зашёл у меня разговор с этой женщиной о национальном вопросе, я говорю, делить никому и ни с кем нечего, надо всем национальностям, дескать, дружить. А она заявляет: «Нет, есть один народ, который не имеет права жить на планете Земля!» Я аж оторопел – кто это, спрашиваю? «Немцы!»- отвечает моя белорусская собеседница. Рот перекошен неконтролируемым гневом, глаза прищурены. Немцы убили её родителей, сестёр, братьев, уничтожили жилище, да что «жилище» - весь светлый мир домовитых работников, всю их семейную цивилизацию, их самих и их детей. И таких белорусских семей – сколько? Поэтому генетическую память о немцах из белорусов ещё долго никуда не деть, какими бы добродушными последние не были. И если русские Навального немцам простить ещё могут, всё-таки жизнь человеку спасали, то как сейчас обернётся восприятие белорусами хоть тени вмешательства Германии в их внутренние дела – не известно.

Так что, Макрон-то и другие – ладно, а Вы, фрау Меркель, в белорусские вопросы уж не суйтесь, ведь есть риск, что снова станет «немцы=фашисты». Да и Вас, женщину с таким символическим именем Ангела лучше, чтобы запомнили с лучезарной улыбкой, чем с Гитлером ассоциировали.

Михаил Юрьевич Щеглов, председатель Общества русской культуры Республики Татарстан, председатель Казанского отдела «Русского Собрания», доцент Международной Славянской Академии наук, образования, искусств и культуры, г. Казань