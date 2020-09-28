Об агрессии Азербайджана в Карабахе





Ряд "правых" выступили за восстановление Османской империи лишь бы Маргарите Симоньян насолить.

А если глубже, то товарищи продолжают выступать за уход России отовсюду за белый заборчик "РНГ", в то время как вокруг России будут создаваться враждебные России империи.

Задачей пантюркизма в случае успеха в Армении, где его стратегической задачей является ликвидация Армении, является создание большой тюркской империи, больше чем Османской в своё время. А именно, в состав этой империи должен быть включён Казахстан, Азербайджан, а в случае внутреннего кризиса России, перерастающего в катастрофу, и Татарстан.

Спусковым крючком внутреннего кризиса, перерастающего в катастрофу, должно стать крупное внешнеполитическое поражение России. Таким внешнеполитическими поражениями могут стать: провал интеграционного процесса с Белоруссией (на что сейчас работает Европа), поражение России в Донбассе, поражение России в Сирии.

Сегодня Россия выступает гарантом самого существования Армении. Русская военная база в Гюмри не гарантирует Карабах от вторжения Азербайджана, но гарантирует от вторжения Турции непосредственно в Армению, потому что такое вторжение вызовет состояние войны между Турцией и Россией, к чему Турция пока не готова. В Карабахе Армении придётся останавливать Азербайджан в военном отношении самостоятельно, тут Россия прямую военную помощь оказать не может, косвенную вполне. И эта косвенная помощь до сей поры гарантировала статус кво, который категорически не устраивает Турцию и Азербайджан.

В случае катастрофы в Карабахе под вопрос будет поставлено существование и русской базы в Гюмри, причём поставлено под вопрос армянским общественным мнением. Катастрофа в Карабахе может вызвать цепочку следствий: выдавливание России из Закавказья – активизация Украины в Донбассе, вооружаемой в том числе и Турцией – подрыв государственного авторитета России – срыв интеграции с Белоруссией. Далее подобные события должны будут привести к катастрофическому внутреннему кризису внутри России, вызванному включением Белоруссии в орбиту ЕС, созданием на южном фланге пантюркистской коалиции, выдавливанием России с рынков, и как следствие -- мощный экономический кризис, подпитывающий кризис политический.

В интересах России – сохранение статуса кво в Закавказье сейчас, работа по предотвращению создания Османской империи и пантюркистского протогосударства, создание внутреннего напряжения в Турции. Идеальное состояние Турции (Малой Азии) – это Севрский договор, сорванный, к сожалению, недальновидной политикой греческого общества с одной стороны, и поддержкой Ататюрка советской властью во главе с Лениным с другой стороны. К сожалению ситуация с Севрским договором пока неповторима.

Есть ряд вопросов к Армении и армянской общине.

1. Армения должна прекратить деятельность антироссийских западных фондов на своей территории. США переживают такой внутренний кризис, что Армении надеяться прагматично на помощь США не следует.

2. Между русским обществом и армянской общиной внутри России должен быть составлен и выполнен договор, по которому армянская община должна лишить своей поддержки преступников, отказаться от мафиозных альянсов в экономике, бизнесе на территории России.

Это послужит стопроцентной гарантии существования Армении и снимет межнациональную напряжённость на уровне общественных конфликтов.

Сейчас же пожелаем армянам Турцию обломать.

А вот желать ухода России отовсюду могут только безумцы и враги.