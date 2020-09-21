Британская школа уволила сотрудницу за перепост, а в Австралии хотят наказывать за пропаганду теорий заговора
- 21.09.2020, 20:52,
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Школа Фармор в Глочестершире, Британия, уволила
проработавшего там семь лет секретаря Кристи Хиггс за то, что она выступила против обязательного рассказа об ЛГБТ-отношениях в начальных классах. В октябре 2018 года Хиггс, под своей девичьей фамилией, сделала два перепоста. В одном из них она призывала подписать петицию против обязательного обучения "отношениям", а в другом -- поделилась статьёй о том, что в детских книгах стало слишком много трансгендерной идеологии.
Коллеги назвали Хиггс "нацисткой и правой экстремисткой", так что сейчас бывшая сотрудница судится с уволившей её школой.
В Австралии в парламент штата Виктория внесён
законопроект, согласно которому людей предполагается арестовывать за то, что они могут быть предполагаемыми нарушителями карантина. Отличительные черты таких людей: отказ носить маски, призывы в сети к публичным протестам и "пропаганда конспиративных теорий о коронавирусе в соцсетях". Это же закон предполагается применять к людям с психическими расстройствами или находящимся под воздействием наркотиков. Людей предполагается препровождать в специальные карантинные учреждения. чтобы не допустить их контакта с остальными гражданами.