Британская школа уволила сотрудницу за перепост, а в Австралии хотят наказывать за пропаганду теорий заговора

Школа Фармор в Глочестершире, Британия, уволила проработавшего там семь лет секретаря Кристи Хиггс за то, что она выступила против обязательного рассказа об ЛГБТ-отношениях в начальных классах. В октябре 2018 года Хиггс, под своей девичьей фамилией, сделала два перепоста. В одном из них она призывала подписать петицию против обязательного обучения "отношениям", а в другом -- поделилась статьёй о том, что в детских книгах стало слишком много трансгендерной идеологии.

Коллеги назвали Хиггс "нацисткой и правой экстремисткой", так что сейчас бывшая сотрудница судится с уволившей её школой.