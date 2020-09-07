В День Свободы австралийцев, требовавших снять карантин, разогнала конная полиция

Небольшая группа жителей Мельбурна вышла протестовать против карантинных мер в национальный День Свободы. Сейчас в штате Виктория действует строгий карантин, и такое собрание не было разрешено. Протестующих разгоняла конная и пешая полиция, на некоторых насильно надевали маски; люди, пытавшиеся сопротивляться, попадали под арест.

Напомним, что недавно в Австралии, надев наручники, арестовали беременную женщину, которая призывала к протестам.

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