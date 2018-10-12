Уровень выживаемости в России ниже, чем в Эфиопии и Камбодже

Российская Федерация оказалась на одном из худших мест в мире по уровню выживаемости взрослого населения. Оказалось, что дожить до старости у граждан России меньше шансов, чем у жителей Эфиопии и Сенегала. Такие выводы можно сделать, исходя из оценки Всемирным банком Индекса человеческого капитала.





«Этот статистический показатель служит косвенным индикатором, характеризующим диапазон летальных и нелетальных исходов, с которыми может столкнуться ребенок, родившийся сегодня, во взрослом возрасте при существующих условиях», — пишут эксперты Всемирного банка.





Выживаемость взрослого гражданина нашей страны оценивается в 0,78 балла — то есть лишь 78% людей в возрасте 15 лет имеют шансы дожить до 60 лет и старше. Любопытно, что баллы выше, чем у России, получили такие государства, как Тринидад и Тобаго, Эфиопия, Тонга, Тунис, Вануату, Мадагаскар, Камбоджа и Сенегал. Одинаковые оценки с Россией имеют Афганистан, Коморские острова, Папуа Новая Гвинея, Судан и Йемен.

Для сравнения: выживаемость взрослых в США составляет 0.9, в Китае - 0.92, в Германии - 0.93. Один из лучших результатов - 0.95 у Исландии, Швейцарии и Италии.





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