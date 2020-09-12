Навального могли отравить ушлые татарские национал-сепаратисты?

Меня трудно упрекнуть в любви к Навальному и либералам, но последнее видео, снятое его командой о руководителях Республики Татарстан с учётом знаний автора данной статьи о ситуации изнутри, из Казани, требует анализа.





Фильм навальновцев под названием «Взятки. Дворцы. Самолёты. За что продали народ Татарстана», - про взятки и нечестно добытую собственность правящего в Татарии клана Шаймиевых и Миннихановых, как и все творения команды Навального удивляет тем, откуда у авторов берётся разоблачительная информация, кто им её поставляет, что за «доброжелатели»?

Впрочем, сейчас не об этом, а о подаче и смыслах очередной «сенсационной бомбы» навальновцев. В начале фильма довольно кратко, но объективно даётся общая информация по обстоятельствам, на фоне которых происходила «суверенизация» Республики Татарстан и выстраивание договорных отношений с федеральным центром, политическая торговля с ним. Хотя три последние десятилетия татарский национальный фактор является здесь основным – касательно региональной власти и её политики, включая исторические фальсификации и образование с культурой и общественную жизнь региона в целом в, в фильме он упоминается лишь вскользь. А именно, как умело первый президент республики Минтимер Шаймиев манипулировал этим национальным фактором, выстраивая отношения с Москвой. Но уже по прошествии первых двенадцати минут фильма становится ясной основная мишень бомбометания. Это – нынешний и, очевидно, будущий глава региона Рустам Минниханов. Причём, что очень важно, не просто он лично, а его семья - супруга Гульсина, дети, внуки и другая родня.





Самое время отвлечься на личность Рустама Минниханова в ключе национал-политическом – как для современной России, так и для нашего региона, почти наполовину русского, православного. Во-первых, как известно, Путин уже благословил его на очередной сверхсрочный срок правления. Излишне прогнозировать иные результаты выборов ближайшее воскресение. Знаем, что точнее их результаты могут быть только на Кавказе, тут навальновцы правы. Но кроме них кто больно-то спорит? Минниханов – так Минниханов, тем более, раз Путин сказал. Но, на самом деле, «тем более» - не в этом, а в том, что у Рустама Нургалеевича, несмотря на то, что он настоящий деревенский татарин из глубинки и выпускник сельхоз института – кузницы почти всех нынешних руководящих кадров региона - абсолютно отсутствует так называемая зелень, зараза НЕрусского национализма и сепаратизма, сгубившего СССР, и угрожающего сейчас распаду России. Он – абсолютно верноподданный! И это – во вторых, и самое важное, хотя идёт вразрез всей тонкой политике его предшественника «бабая» Шаймиева. И сейчас вся тридцатилетняя шаймиевщина трещит по швам, а тут – такой Минниханов.





И ещё, конечно, у Минниханова есть желание служить, наверное, и расти по карьере, он, как его характеризуют, технарь, хозяйственник, экономист. Но, вновь подчеркнём, никаких национальных амбиций, а тем более, политических манипуляций национально-религиозными вопросами от Минниханова ждать бессмысленно, он – наш – российский татарин, безо всякого лукавства и фиги в кармане, в отличие от большинства его окружения, тщательно формировавшегося предшественником. А, вот тут – проблема, ведь Минниханова это всё наследие тянет в болото лихих 90-х, в парад суверенитетов! Таким образом, перед Рустамом Нургалеевичем, как будущим главой региона стоит непростая задача избавиться от этого наследия, осушить вонючее болото, дезинфицировать опасную заразу, развившуюся в регионе во всех сферах. Поговаривают, что Рустама Нургалеевича ждут предложения переезда в Москву на очень серьёзные участки, так сказать, предложения, от которых он не сможет отказаться. Но всё-таки представляется, что если он решит задачу зачистки региона от упомянутой заразы, то такое служение в собственном регионе для России будет гораздо более полезным любой другой службы.





Вернёмся к фильму навальновцев «Взятки. Дворцы. Самолёты. За что продали народ Татарстана», в котором и Шаймиев с семьёй тоже конечно звучат, но всё-таки вскользь, основная цель и прямые призывы – против Минниханова. В фильме говорится, что снимать его в Казань должен был приехать в августе сам Алексей Навальный. Информация об отравлении Навального, как известно, спорна, но, если это было отравление, то, вот, оригинальная версия. Крайне заинтересованными в этом возможном отравлении представляются ушлые татарские национал-сепаратисты. Дабы сорвать съёмки такого фильма навальновцев, и чтобы все подумали, что заказчик отравления – Минниханов, банально подставить его прямо накануне выборов.





Михаил Юрьевич Щеглов, председатель Общества русской культуры Республики Татарстан, председатель Казанского отдела «Русского Собрания»