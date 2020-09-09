Украина арестовала учительницу русского языка "за то, что шпионила на Москву"

Учительница русского языка в одной из школ Херсонской области Татьяна Кузьмич арестована по обвинению в государственной измене.

Кузьмич с 2008 года принимала участие в фестивале "Великое русское слово", который проводился в Крыму, и известна как популяризатор русского языка. Она соавтор учебника по русскому языку для 8 и 9 классов общеобразовательных школ Украины с русским языком обучения, вышедшего в 2008 году, возглавляет организацию "Русская национальная община "Русичъ", которая проводила мероприятия для школьников, студентов, преподавателей и общественных деятелей на Украине, в России, конкурс "Пушкинская красавица", объединительный культурный проект "Земля славянская".

Задержание учительницы происходило в крайне грубой форме. Россотрудничество обратилось с запросом в Совет по правам человека (СПЧ) ООН и ОБСЕ о правомерности задержания Татьяны Кузьмич. По обратилось с запросом в Совет по правам человека (СПЧ) ООН и ОБСЕ о правомерности задержания Татьяны Кузьмич. По словам адвоката задержанной, её принуждают к самооговору.





