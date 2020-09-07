Третьяковка – зона строгого режима?

У меня есть близкий друг, который много лет проживает в Сингапуре. Сравнительно недавно он посетил Москву с двумя сингапурскими китайцами. Собирателями антиквариата. Китайского, разумеется, антиквариата. Сингапурцы попросили меня сводить их в Третьяковскую галерею и поделиться моими тощими знаниями о старой русской иконе и русском авангарде начала 20-го века, которые, как известно, оставили глубокий след в мировой культуре. Почему они не захотели взять профессионального экскурсовода? Собственно, об этом я и хочу рассказать.

Пришли в залы русской иконы на первом этаже Третьяковки. Трое сингапурцев, их сопроводитель, переводчица и ваш покорный. Вшестером. Только я начал в абсолютно пустом зале Андрея Рублева тихонько рассказывать, почему такие нереалистические лики у святых, какую художественную задачу решали старые иконописцы, что такое «предвечная красота» и пр., как вдруг вбежали двое молодых людей. Парень и девушка.

-Нельзя! – закричала девушка еще издали, - Не сметь! Замолчать! Вы нарушаете! – Китайцы мои непонимающе застыли в ступоре. – В нашей галерее запрещено проводить экскурсии без разрешения, - продолжала визжать девица. - Ходите тут молча, иначе я вызову охрану и вас вышвырнут отсюдова и еще штраф наложут.

Остолбенев от неожиданности, мы смотрели на нее. Невысокая, костлявая, горящий праведным негодованием взор. В ней угадывался большой сексуальный потенциал, который сублимировался прямо на наших глазах в неприкрытую агрессию.

— Вот посмотрите на этот прекрасный экспонат, - я показал пальцем на эту фурию. – Она демонстрирует нам всемирно известный тип чекистки тридцатых. Вот такие комиссарши забавлялись, раздавливая дверью арестантам мошонки на допросах, выбивая признательные показания. Девушка – Концлагерь. Девушка – Гулаг! Правда хороша? А вы почему не переводите? - Я повернулся к застывшей переводчице.

В этот момент сопроводитель китайцев начал что-то шептать на ухо галерейной девице, ласково приобняв ее за плечи. К нашему удивлению, ни слова не говоря, они удалились. Через пару минут сопроводитель вернулся и повесил мне на шею бейджик.

- Теперь вы можете официально продолжать, как аккредитованный гид.

- И сколько вы заплатили шантажистам и вымогателям из Третьяковки?

- Неважно, - улыбнулся он. – Продолжим, нашу экскурсию, пожалуйста. Мне самому тоже очень интересно.





Откроем Правила посещения«Государственная Третьяковская галерея».

1.8. В соответствии со ст. 53 Федерального закона «Основы законодательства Российской Федерации о культуре» № 3612-1 от 09.10.1992, юридические и физические лица имеют право осуществлять туристско-экскурсионную деятельность в Галерее только на основе договоров с Галереей.

5.2.1. Экскурсией является осмотр постоянной экспозиции и/или выставок группой любой численности (за исключением групп, посещающих Галерею с учебным или самостоятельным занятием), сопровождающийся рассказом одного из участников группы об экспонатах Галереи по маршруту следования группы, с регулярными остановками около экспонатов Галереи, независимо от того, коммерческий или некоммерческий характер носит это мероприятие для его организатора и участников.

5.4.1. В постоянной экспозиции Галереи возможно проведение учебных и самостоятельных занятий продолжительностью не более двух часов.

5.4.3. Самостоятельным занятием является занятие образовательного характера, проводимое любым физическим лицом для группы до 8 человек без цели получения дохода.

Посетителям на территории Галереи запрещается

8.14. Проводить экскурсии для группы Посетителей любой численности без письменного согласования с Галереей независимо от того, проводится экскурсия в целях получения дохода ее организатором или нет. Официальным подтверждением согласия Галереи на проведение экскурсии является наличие бейджа.

Разве пункты 5.4.1. и 5.4.3. не противоречат пункту 8.14.?

В сети уже были опубликованы письма протеста и статьи на эту тему: «Больше трех не собираться», «Скандал в Третьяковской галерее» и пр., но воз и ныне там.

А теперь я хочу поделиться своими соображениями, почему Третьяковка превратилась в зону строгого режима для посетителей, которые смеют делиться своими впечатлениями вслух. Например, в этой статье сказано, что «Стремясь выполнить и перевыполнить план по экскурсиям, обслужив как можно большее число посетителей и пополнив кассу музея, администрации музейных учреждений изо всех сил стараются не допустить проведения «левых» экскурсий, наносящих прямой ущерб бюджетным учреждениям». Боюсь, что дело совсем в другом. А именно – в катастрофической неквалифицированности экскурсоводов столичных музеев, включая Третьяковку, которые элементарно боятся конкуренции.

Поясню этот тезис.

Мы с друзьями и нашими детьми регулярно посещаем все выставки, которые проводит Третьяковка. Зачастую с экскурсоводами. Но, даже когда удается избежать навязываемого экскурсионного сопровождения, мы иногда останавливаемся рядом с какими-нибудь экскурсоводами и слушаем пару минут, чтобы еще раз убедиться в их полной профнепригодности.

Экскурсоводы с радостью идут на поводу у «широкой публики», которая жадно стремится на выставки, подчас выламываядвери музеев. Это стало модно – вернисажи посещать. Однако публика, которая рвется на выставки, не желает ничего слышать об искусстве. Публика жаждет анекдотов о художниках и сюжетах картин. И экскурсоводы с радостью идут навстречу электорату.

Vox pópuli vox Déi. «Вы хочете песен - их есть у меня!». И поют экскурсоводы только те песни, которые хочет слушать народ, забыв слова Гёте, что «народ можно или просвещать или развращать». Развращать, конечно, проще, чем просвещать.

1. Поют патриотические песни о вкладе гениальных русских мастеров 19 века в мировое искусство. Еще тов. Сталин начал борьбу против «безродного космополитизма и низкопоклонства перед западом», а некоторые его духовные последователи до сих пор не могут остановиться.

Гениальные мастера? Для начала надо отличать обжигающую духовную мощь гения от холодного мастерства виртуоза.

Гениа́льность«(от лат. genius — «дух») — высший уровень … творческого функционирования личности, который проявляется в выдающихся научных открытиях или … создании художественных произведений…когда достижения расцениваются как новый этап в определённой сфере деятельности, считаются опережающими своё время, формируя зону ближайшего развития культуры».





И. Кант: «... оригинальность должна быть первым свойством гения».

Жан Поль: «Есть одна безошибочная примета гениального - это новое созерцание жизни и мира».

Гений открывает новые пути в творчестве. Гений делает прорыв в совершенно новую область.

Виртуо́з«(от лат. virtus — доблесть, талант) — исполнитель, мастерски владеющий техникой искусства; человек, достигший в работе высшей степени мастерства…»

Главное отличие гения от виртуоза (таланта) – это высочайшая степень новаторства. Виртуоз, как правило, вторичен. Талантливых людей – сотни и тысячи, гениальных – единицы.

Типичный пример виртуоза - Айвазовский. Он даже выступал с «цирковыми» номерами. «80-летний Иван Константинович назвал необходимые ему четыре или пять красок, осмотрел кисти, потрогал холстик, стоя, не отходя от мольберта, играя кистью, как виртуоз, написал морской шторм. По просьбе Архипа Ивановича (Куинджи) он моментально изобразил качающийся на волнах корабль, причем поразительно ловко, привычным движением кисти дал ему полную оснастку. Картина готова и подписана. Один час пятьдесят минут тому назад был чистый холст, теперь на нем бушует море. Шумными аплодисментами мы выразили свою благодарность маститому художнику и проводили его всей мастерской к карете».

Айвазовский выдавал «на-гора» порядка 100 работ в год - это был просто производственный конвейер. Морской пейзаж с кораблем и стаффажем площадью в один кв. метр он создавал за 2-2,5 часа, а ночной пейзаж, с лунной дорожкой, еще быстрее. Однако, что может один мастер, могут повторить и другие. Не так быстро и ловко, но главное, что не отличишь.

«За всю свою жизнь маринист написал чуть более 6000 картин, но на сегодняшний день официально признанными подлинниками являются более 50 тысяч полотен. Наверняка там есть полотна его учеников, но все же представьте, сколько подделок!».

9 из 10 картин Айвазовского, находящиеся в частных собраниях и музеях являются подделками! Многие были сделаны еще при жизни художника – его коммерческий успех всегда привлекал других ремесленников.

Но абсолютно никакого новаторства. Потому нет имени Айвазовского в истории мировой живописи. Не гений он был.

Таблица ниже иллюстрирует сравнительную производительность труда некоторых русских и западноевропейских художников 19 века.

Только Ван Гог смог приблизиться к Айвазовскому по производительности труда. Творчество Ван Гога продолжалось всего 10 последних лет его жизни, и он был занят маниакальным написанием картин с утра до ночи. Айвазовский же был активно интегрирован в социум, много путешествовал, гонял чаи с царями и султанами и пр. Отметим, что обычно художник «выдавал на- гора» в среднем одну- две программные картины в месяц, не считая набросков, рисунков и этюдов.

ФИО Годы жизни Всего создано живописных полотен Средняя производительность в год (с 17-18 летнего возраста) Средняя производительность в месяц Карл Брюллов 1799-1852 168 5 0,4 Иван Айвазовский 1817-1900 6000 100 8,35 Иван Шишкин 1832-1898 530 11 1 Илья Репин 1844-1930 1000 15 1,25 Исаак Левитан 1860-1900 950 30 2,5 Франциско Гойя 1746-1828 680 (за 56 лет) 12 1 Уильям Тернер 1775-1851 250 5 0,4 Эдгар Дега 1834-1917 800 12 1 Поль Сезанн 1839-1906 580 11 1 Огюст Ренуар 1841-1919 1400 23 2 Клод Моне 1840-1926 1400 20 2 Винсент Ван Гог 1853-1890 900 (за 10 лет) 90 7,5

Другой типичный пример – Шишкин. Скандал с «перелицовкой»: «… 2004 года на майские «русские торги» Sotheby’s в Лондоне была выставлена картина «Пейзаж с ручьем» с подписью Шишкина, датированная 1863 годом. На аукционе она была атрибутирована как ранняя работа художника периода его европейской стажировки у мастеров Дюссельдорфской пейзажной школы живописи.Эстимейтеё составлял $1-1,28 млн, и картина стала одним из двух топ-лотов аукциона… Незадолго до начала торгов оказалось, что подпись является подделкой. Картину опознали как ранее представленную на торгах шведского аукционного дома Bukowskis. За год до этого, в мае 2003 года, она была продана в Стокгольме как произведение голландского живописца Маринуса Адриана Куккука Старшего. (эстимейт $9 тыс.) Предполагается, что год, прошедший между шведским и лондонским аукционом, картина провела в России, где над ней были проведены косметические процедуры(т.н. «перелицовка»).

Поясню суть скандала. Шишкин является представителем Дюссельдорфской школы, которая за 100 лет существования ( почти весь 19 век) выпустила сотни художников, из которых только 400 (четыреста!) стали мастерами виртуозами не хуже Шишкина. Средняя стоимость картины художника этой школы примерно $8-9 тыс. После появления в нашей стране миллионеров с образованием уровня «Родная речь», цены на русских художников, особенно представленных в таблице выше, взлетели до небес. Просто бывшие бандиты, а ныне миллионеры не знают никого, кроме этих четырех фамилий из учебника для 4-ого класса. Если бы не «новые русские», то стоимость картины Шишкина на мировом рынке не превышала бы $8-9 тыс., как и других художников Дюссельдорфской школы. А мастера там были отменные. Посмотрите виртуозные работы Януса ла Кура, Peter Christian Skovgaard, Маринуса Куккука, Андерсена-Лундби и многих других. Все есть во всемирной сети.

Увы, не попало в историю мировой живописи имя Шишкина, не сделал он даже маленького нового шажка в искусстве. Впрочем, как и Репин с Левитаном, как и Поленов с Серовым, как и все наши русские «гениальные реалисты». А вот Малевич открыл дверь на другую планету – в абстрактное искусство. В живопись без сюжета. Потому только одна картина К. Малевича была продана за $85 млн., а это больше, чем стоимость всех вместе взятых картин великих русских реалистов 19 века!

2. Поют экскурсоводы и о сюжетах картин. Т.е. о литературе, а не о живописи поют они. Например, Иванов «Явление Христа народу». 20 лет художник писал картину. Вот Христос, а вот раб, а вот… Но, если бы он 120 лет писал эту картину, нарисовал бы человек сто и пр., то эта живопись осталась бы все равно посредственным образцом итальянской школы середины 19 века.

А какой простор воображению экскурсовода дают картины Репина. Особенно многофигурные композиции. Можно часами рассказывать о сюжете. Не о живописи же говорить… Кстати, в музыке совсем нет сюжета, а она, воздействуя непосредственно на эмоции и чувства человека, заставляет плакать и смеяться.

3. Наконец, анекдоты – любимая тема экскурсоводов, так востребованная нетребовательной публикой.

Найдите в картине Репина «Прием старшин Александром III» самого Репина. А где в «Явлении Христа» Иванов изобразил Гоголя? А «Девочка с персиками» Серова – так это дочка богача Мамонтова который позже был разорён и опозорен, а вот эта его дочь умерла совсем молодой…, но какое отношение все эти анекдоты о «Девочке с персиками» имеют к живописи, к контражуру и рефлексам?

Ну а без анекдотов о любви и сексе, какой дурак будет смотреть на картины? Оказывается, у Айвазовского была несчастная любовь. Женился на гувернантке, а она деньги вымогала у него. Зато второй брак на армянке был счастливым. Важно, что она была его младше на 40 лет. Теперь вы все знаете о творчестве мариниста Айвазовского?

Оказывается, и у Шишкина была несчастная любовь. «На севере диком стоит одиноко на голой вершине сосна» -сюжет этой картины о неразделённой любви и одиночестве художника.

А о гражданской войне хотите? Оказывается, у адмирала Колчака была несчастная любовь. После его расстрела, она 37 лет по тюрьмам и ссылкам страдала за любовь. Теперь вы все знаете о Белом движении.

А о музыке? Оказывается, у Чайковского была несчастная любовь. Его потерянное счастье отразилось в трогательной четвертой симфонии.

И у Чехова была несчастная любовь. Он написал рассказ «О любви»: «Я любил нежно, глубоко, но я рассуждал, я спрашивал себя, к чему может привести наша любовь, если у нас не хватит сил бороться с нею; мне казалось невероятным, что эта моя тихая, грустная любовь вдруг грубо оборвет счастливое течение жизни ее мужа, детей, всего этого дома».

Теперь вы все знаете о великой русской литературе.

Вы хочете песен – их есть полно у экскурсоводов Третьяковки, только слуха у них нет и голоса, но это ничего – терпите. В зоне строгого режима искусство требует жертв.



