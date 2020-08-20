Число вакансий в России растёт, но пока недостаточно

В августе в РФ приняли на работу 903 тыс. человек, а уволили -- 745 тыс. человек. Таким образом, рост безработицы в России замедляется, число вакансий растёт.

Однако этого роста пока недостаточно для трудоустройства "тех, кто потерял работу до пандемии, в период ограничительных мероприятий и тех, кто впервые вышел на рынок труда после завершения обучения", отмечает заместитель министра труда и социальной защиты РФ Елена Мухтиярова.

В июле, по данным Росстата, уровень безработицы в РФ вырос до 6,3% от численности экономически-активного населения.



