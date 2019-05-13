 

Экс-глава Минобороны Сердюков возглавил Объединенную авиастроительную корпорацию

Непотопляемый экс-глава Минобороны РФ Анатолий Сердюков получил очередной высокий пост - он возглавил Совет директоров Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК). Решение о назначении принято советом директоров на заседании 8 мая, сообщает пресс-служба компании.

Известно, что в новый состав совета вошли 13 человек, в том числе шесть топ менеджеров Ростеха. Ранее совет директоров возглавлял глава Минпромторга Денис Мантуров.

Напомним читателям, что Анатолий Сердюков возглавлял военное ведомство с 2007 по 2012 год. 

Вместе с главой департамента имущественных отношений министерства Евгенией Васильевой Сердюков стал фигурантом уголовного дела о миллиардных хищениях в структурах Минобороны, однако попал под амнистию в связи с 20-летием Конституции.

АПН следит за развитием событий.
 

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