 

Послание Гозману

Бабушка просила передать Леониду Гозману следующее (почти дословно, после того, как я имела глупость сообщить ей, что некоторые требуют отмены парада):
  
Мне почти 97, молодой человек, я уже очень старая еврейская женщина, которая в, отличие от вас, лично знает, что такое репрессии и чьи родители были расстреляны в 37-м в статусе врагов народа. И которая, в отличие от вас, лично знает, что такое война, что такое немцы под Москвой, и что такое тушить зажигательные бомбы на городских крышах в 18 лет.
 

Так вот, молодой человек, я уже привыкла, что 9 мая в моем телевизоре показывают парад. Сама я туда не дойду, но я бы хотела, чтобы парад был бы хотя бы в моем телевизоре, для меня это часть праздника, почти такая же, как мои дети, внуки и правнуки у меня дома в этот день.

 

Так что засуньте ваш язык в положенное ему место, молодой человек, и имейте терпение дождаться, пока я умру. А уж после того объявляйте парад бессмысленным и отменяйте, что хотите.

  
От редакции.
 
Редакция АПН достаточно редко предоставляет свои страницы для частной переписки, но, в данном случае, мы не можем не помочь уважаемому человеку донести свою позицию до адресата.

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