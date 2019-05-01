 

Владимир Владимирович, держите себя в руках

У меня нет эйфории по поводу Зеленского - я слежу за этим шоу холодным взглядом аналитика. Свежая базарная склока Путина и Зеленского не красит обе стороны.

Начнём с Путина. Он повёл себя странно. Паспортизация ДНР и ЛНР была давно запланирована, и время для неё было подобрано именно в период между выборами и инаугурацией. Это нормально, bonne guerre.

Но дальше Путин не стерпел. Он сильно отклонился от своего обычного ледяного стиля «ничего личного, только наши объективные интересы». Личного было много.

Он - явно дразня Зеленского - сказал, что Украина это историческое недоразумение (другими словами, но по сути так), что русские и украинцы один народ, и давайте перекрёстно выдадим паспорта с той стороны на эту, а с этой на ту, после чего Россия поглотит Украину. Последнее прямо не было сказано, но вытекало со всей логической непреложностью.

Оно, может, и так, в смысле рациональное зерно тут есть. Но кто же говорит такие вещи, из политиков и дипломатов? Холодный душ в жару это приятно, а вот получить стакан воды от оппонента в морду - тут есть разница.

Зеленский ожидаемо взвился, и наговорил пачку оскорблений в ответ. Зеленскому это чуть больше простительно, чем Путину. Ино дело 20 лет президентского опыта, и в каких только передрягах не бывал. Ино дело ни секунды оного опыта, только в фильме на похожую тему снялся.

Ответ Зеленского целиком сводится к максиме «сам дурак». Но текст его поста в ФБ (архаик Путин был вынужден пользоваться площадкой кремлёвской маёвки, не зная с какой стороны у компьютера клавиатура) - так вот, текст поста Зеленского примечателен в нескольких моментах.

Прежде всего: он сказал, что изо всех народов на постсоветском пространстве русские страдают больше всех. Тут возможна двусмысленность: в тексте «россияне». Но в украинском языке нет различения, «русский» и «российский» передаются одним и тем же украинским словом. Впрочем, это тонкости.

Далее по тексту поста. Посмотрите на цитату ниже - вы что читаете сейчас? Что-то с плаката Навального или это манифест зарубежного политика?

«Мы прекрасно знаем, что на самом деле предоставляет российский паспорт.

Это право быть арестованным за мирный протест.

Это право не иметь свободных и конкурентных выборов.

Это право вообще забыть о наличии естественных прав и свобод человека».

Как говорится, найдите хоть одно отличие. Хоть по сути, хоть в стилистике.

В украинской политике лёгкость в мыслях необыкновенная, и границы между государствами там не очень существуют. См. хоть казус Саакашвили, так очаровательно пародированный в фильме «Слуга народа».

Зеленский ещё не сел в кресло президента Украины - а уже начал борьбу за кресло президента России. Это можно расценить только так. Ну что ж, чего только не бывает на свете.

Ладно, пока всё в пределах нормы. В этой истории меня больше всего удивил Путин.

Где его обычное хладнокровие? Где технократичный стиль, холодный, элегантный, аристократический, петербургский, в белых перчатках?

Неа. Горячится, как задиристый петушок.

Я, конечно, всё понимаю. История с Зеленским была оплеухой.

У Путина жёстко сословное мышление, как будто он в 18 веке живёт. Тут возможны сотни иллюстраций, но достаточно глянуть на разрыв в возрасте выхода на пенсию у силовиков и подлого люда. И тут какой-то абсолютный выскочка прыгает в президентское кресло.

Да ещё и с путинским результатом, 73%. Есть от чего взбелениться.

Владимир Владимирович, держите себя в руках. Вы нужны стране.

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