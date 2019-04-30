Итоги Порошенко (часть 3)

Теперь уделим внимание другим достижениям Порошенко. Не все из них можно назвать собственно украинскими. Но для Украины они воспринимаются именно как победы нового украинского государства.

4. БЕЗВИЗ

Это слово украинцы пишут с большой буквы – «Безвiз». Согласно данным опроса Фонда «Демократические инициативы» большинство украинский назвали введение безвизового режима с Европейским союзом главным политическим событием 2017 года. А само слово «Безвиз» стало «словом года».

Если посмотреть на фактическую сторону дела, речь идёт о безвизовом режиме для среднесрочных поездок между Украиной и странами Евросоюза (кроме Британии и Ирландии). Украинцы, которые имеют биометрические паспорта , могут приезжать в страны ЕС с деловой или туристической целью или в семейных делах на срок до 90 дней в течение 180-дневного периода в течение года.

Безвиз не распространяется на тех, кто едет с целью трудоустройства или учёбы. Единственная страна, позволяющая украинцам приезжать по безвизу и работать, является Польша. Послабление принято в интересах сельскохозяйственных производителей, которые нуждаются в украинских сезонных рабочих.

При въезде в Шенген, кроме биометрического паспорта, гражданам Украины необходимо иметь подтверждение цели поездки, места проживания, наличие финансовых средств, намерение вернуться к месту постоянного проживания, медицинское страхование: пограничники вправе поинтересоваться этими документами, если у них возникли сомнения в цели поездки. Ну то есть - если раньше подозрительных (прежде всего – внесённых в какие-нибудь европейские базы) украинцев отшивали ещё в консульстве, теперь это происходит непосредственно на границе. А случаев таких много: Украина занимает первое место по количеству отказов во въезде в страны ЕС и Шенгена. Что и неудивительно: именно Украина поставляет большое количество нелегалов на европейский рынок труда. Около 20 миллионов украинцев ежегодно пересекают западную границу.

С точки зрения российского обывателя, всё вышеперечисленное кажется вполне удобным, но не сверхъестественным. Однако украинцы относятся к Безвизу совершенно иначе – для них это свидетельство кардинального повышения их статуса. То, что те же условия пересечения границы давно имеет та же Молдавия (что не сделало её сказочной страной), а также и Грузия (с тем же результатом), их не интересует. Для них Безвиз – признание за украинцами «европейского статуса», но самое главное – это поражение и унижение России. Именно это последнее и придаёт Безвизу почти религиозное содержание.

Чтобы не быть голословным, приведём свидетельства украинцев. Порошенко в день подписания документов о Безвизе сказал:

Сегодня совершенно исторический день для Украины, для моей 45-миллионной страны. Я совершенно уверен, что это исторический день для Европейского союза. Украина возвращается в европейскую семью. Украина говорит последнее "прощай" советской и Российской империям.

А вот отклики из сети (я намеренно привожу наименее восторженные из позитивных):

Безвиз это не про экономию дня в посольстве и 50 евро. Безвиз это передвижение границы между Европой и Ордой с западной границы Украины на восточную. Т.е. большая победа Украины и признание ее правильного пути.

Много ли дает Украине безвиз ? Однозначно, да! Это не просто сэкономленные 35 евро или время на стояние в очереди к посольству - это доверие к Украине и знак для инвесторов. И это один из этапов евроинтеграции. Все должно быть последовательно. Значит следующий этап - это визы с Россией.

Я мог бы продолжать очень долго : соответствующими высказываниями украинских первых лиц, а также вторых, третьих, ну и простых обывателей завален весь интернет. Но можно просто констатировать: самое главное в Безвизе – это то, что его нет у русских. Возможность чувствовать себя людьми первого сорта по сравнению с русскими (в любом вопросе) для украинца является самоценностью, а если речь идёт о «европейской теме» - втройне.

Интересно, что на фоне этого главного побуждения несколько теряется значение такого символического блага, как «место в международных рейтингах» - которые были столь значимы, к примеру, для Грузии в период правления Саакашвили. Но упомянем и это. Так, Украина заняла 40 место в рейтинге привлекательности паспортов Henley Passport Indexна 2019 год. Рейтинг подсчитывается по количеству стран, которые гражданин данной страны может посетить без визы. Россия в этом списке на 47-м месте, но здесь важно качество: россиян в Европу без визы не пускают, а всё остальное с украинской точки зрения не столь важно.

Решение о предоставлении безвиза было принято Европарламентом 6 апреля 2017 года. Для того, чтобы получить безвиз, Украине пришлось выполнить ряд условий, не таких уж тяжёлых. В целом же, речь идёт не о каком-то достижении самой Украины, а об оказанной ей милости. Но для украинцев милость гораздо ценнее и важнее собственных достижений – о чём у нас ещё будет случай поговорить.

5. АНТИРОССИЙСКИЕ САНКЦИИ И СУДЕБНЫЕ ДЕЛА

Украинцы не просто радуются антироссийским санкциям, но и воспринимают их как победы Украины – то есть украинского режима.

Приведу текст украинского журналиста Владимира Горковенко, который хорош тем, что воспроизводит украинский взгляд на этот вопрос:

Сохранение санкций против России — тоже заслуга Петра Порошенко. Несмотря на то, что некоторые политики и эксперты прогнозировали их отмены еще в 2016-ом году. Но несмотря на многочисленных лоббистов в Европе Россия потерпела поражение. Продление санкций против агрессора требует новый президент США Дональд Трамп, новоизбранный президент Франции Эммануэль Макрон публично, на весь мир, отчитывает Путина за вмешательство в их выборы и настаивает на продолжении санкций, а в Германии политическая сила Ангелы Меркель получает победу над пророссийской партией. Любые переговоры европейских лидеров с любым представителем Кремля происходят только после консультаций с Петром Порошенко.

Отдельная тема – суды Украины против России. В массово распространяемом пропагандистском тексте с кратким перечислением побед Порошенко специально указывается:

За 5 лет правления Порошенко, было выиграно судов против РФ, больше, чем за период 1991 - 2014 года.

Тема судебных побед Украины в западных судах для самих украинцев является крайне важной. Так, выигрыш Украиной в гаагском суде иска к «Газпрому»был воспринят как выигрыш военной операции. А чтобы оценить размах судебной активности Украины, достаточно посмотреть вот этот список.

Можно констатировать, что украинские власти создали эффективную судебную машину, которая успешно выкачивает из России деньги и унижает её – и будет делать это и дальше.

6. ДЕКОММУНИЗАЦИЯ И ДЕРУСИФИКАЦИЯ

Под декоммунизацией обычно понимается комплекс мер по ликвидации наследия коммунистических режимов. Речь идёт прежде всего о ликвидации памятников коммунистическим деятелям, переименовании улиц и площадей, уничтожении и запрете коммунистической символики. Обычно это сопровождается запретом местной компартии (которая, как правило, переименовывается в «социалистическую» или «народную» партию, входит в Социнтерн, и на этом все претензии к ней снимаются), а также всплеском местного национализма: свято место пусто не бывает, символы нельзя просто «убрать», их нужно чем-то заменить. Обычные направления замены – это «восстановление исторической памяти» и реверансы в сторону правящей нации.

Понятно, что в Российской Федерации декоммунизация невозможна. Во-первых, нынешний режим является по сути советским. Во-вторых, декоммунизация в России будет неизбежно сопровождаться ростом русских национальных чувств, а это (с точки зрения режима) абсолютно недопустимо.

Украина тянула с декоммунизацией достаточно долго. Даже при Ющенко сколь-нибудь заметных усилий в этом направлении не предпринималось [1]. В тот период обкатывалась позитивная сторона новоукранской идеологии, создавался государственный культ Голодомора, поклонение Бандере и Шухевичу и проч. Это и логично: на место свергнутых советских истуканов должен кто-то встать, и после первого Майдана решался именно этот вопрос.

Что касается Майдана второго, то он сопровождался «ленинопадом» - массовым уничтожением памятников Ленину силами толпы [2]. В дальнейшем процесс взяло под контроль новое украинское государство, которое подвело под этот процесс правовой фундамент. Его основой послужили законы «О правовом статусе и памяти борцов за независимость Украины в ХХ веке» (№ 2538-1) и «Об осуждении коммунистического и национал социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрет пропаганды их символики »(№ 2558), предполагающие традиционный набор мер по сносу/переименованию, описанный выше.

В настоящий момент на Украине декоммунизация успешно завершилась. В общей сложности было переименовано более 50 тысяч площадей и улиц. Также новые названия получили примерно тысяча населенных пунктов Украины. Снесено почти полторы тысячи памятников Ленину – сейчас их уже практически нет, разве что в каких-то глухих населённых пунктах.

Но главным выигрышем было не это. Украинской власти удалось под видом декоммунизации провести ещё и успешную дерусификацию.

В реальности уничтожались не только советские символы и названия, но и русские дореволюционные. Если переименовывалась историческая область, улица и т.п., старое русское название не возвращалось – вводилось новое украинское. Уничтожены не только памятники Ленину, но и Суворовуи т.п.

Хорошим примерном украинской политики в этом вопросе является недавняя история о переименовании Днепропетровской области в Сичеславскую. Несмотря на смешное название, никому и в голову не пришло переименовать его в Екатеринославскую область (а эта территория с 1801 по 1926 назывался Екатеринославской губернией). Причина проста:

Президент Украины Петр Порошенко прямо указывал на необходимость вымарывания не только советских, но и имперских названий. Он призывал не допустить, «чтобы карту Украины вновь запятнали новороссийскими топонимами».

То же самое происходит с Кировоградской областью:

Столицу региона в 2016 году уже назвали в честь драматурга Марка Кропивницкого, который прославился тем, что отказывался переводить свои произведения на русский язык. И опять около 70% жителей города выступали против переименования, накануне решения рады в Кировограде около 2 тыс. человек приняли участие в акции за присвоение городу исторического названия Елисаветград. Всё это украинским народным избранникам не помешало.

Очень важно, что этими вопросами занимаются профессионалы. На Украине успешно функционирует Институт национальной памяти( по образцу аналогичного польского учреждения, создан ещё при Ющенко), главной целью которого является тотальная дерусификация украинской версии истории и уничтожение следов русской цивилизации. Например, именно ИНП разработал пакет законов о декоммунизации, упомянутых выше.

В следующей части мы обсудим не менее важную тему: переформатирование украинского политического поля, которое осуществил Порошенко.

(Продолжение следует)

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] В 2009 году Президент Ющенко подписал указ № 432/2009 «О дополнительных мерах по увековечению памяти жертв Голодомора 1932—1933 годов на Украине», одним из положений которого было принятие мер по демонтажу памятников и памятных знаков, посвящённых лицам, причастным к организации и осуществлению голодоморов и политических репрессий на Украине. Однако местные власти фактически саботировали это закон – не из-за просоветских симпатий, а потому, что демонтаж памятников не приносил никакой пользы им лично.

[2] Процесс начался с уничтожения 8 декабря 2013 года «главного памятника Ленину» - гранитной скульптуры работы Меркулова. Его повалили члены партии «Свобода», в ту пору претендовавшие на политическое лидерство. Поваленный памятник разбили кувалдами. Что произвело крайне воодушевляющее действие на толпу: это был зримый, ощутимый успех.