Время убийц

Человека, с улыбкой слушающего приговор экс-главе Нижнего Новгорода Олегу Сорокину и двум бывшим сотрудникам МВД полковнику в отставке Евгению Воронину и подполковнику в отставке Роману Маркееву, зовут Михаил Дикин. Почему он не скрывает радости, слыша, что Сорокина сажают на десять лет, а бывших оперов на 5.5 и 5 лет? Секрета здесь нет. Всем в переполненном заде суда известно, что это Дикин полтора десятка лет назад заказал убийство Сорокина. Это Дикин лично координировал действия киллеров. А когда план провалился, это Дикин грозился убить собственных охранников, если те расколются и дадут против него показания.





Сегодня Дикин торжествует. Считает, видимо, что пришло его время. После того, как коллегия присяжных признала его виновным в организации убийства партнера по бизнесу, после приговора, утвержденного Верховным судом РФ и отправившего Дикина в колонию строго режима больше, чем на десять лет, после отсидки, казалось, что этот некогда влиятельный либеральный политик, на момент ареста – вице-спикер регионального Заксобрания, уже никогда не сможет вернуться в ряды элиты и так и останется изгоем с репутацией убийцы, которому никто руки не подаст. Но теперь его приглашают на празднования 25-летия гордумы и Заксобрания, и находится кто-то, выписывающий Дикину пропуск за кремлевскую стену. И вот уже Дикин гордо шагает по ковровой дорожке. Только на миг он останавливается, будто споткнувшись, и тень ложится на его лицо. Это Дикин услышал сказанное кем-то ему вслед слово: «Убийца!»





Любитель пострелять





В 2003-м Михаил Дикин был успешным бизнесменом и политиком, умевшим конвертировать, как тогда было модно, власть в деньги, а деньги во власть. Он выступал под либеральными лозунгами и стал заместителем председателя Заксобрания Нижегородской области от «Союза правых сил». Вот только свободу, стремление к которой он декларировал, Дикин понимал, как свободу в выборе средств достижения своих целей без оглядки на закон.

Его ведь осудили не только за неудавшееся убийство Сорокина. Дикину дали реальный срок и за выстрел из газового пистолета в лицо водителю, машина которого, как показалось Дикину, подрезала его на дороге. Инцидент случился в центре города, на глазах у свидетелей, но ничто не остановило Дикина, который в порыве гнева достал оружие, нацелил его в голову обидчика и нажал на курок.





Если уж он мог так разобраться с незнакомым человеком, то что говорить о Сорокине, который Дикина должен был раздражать, как быка красная тряпка.





Лучший компаньон - мёртвый!





В совместном бизнесе Дикин был вторым номером. Он владел второй после Сорокина долей собственности завода «Старт» и нескольких других коммерческих организаций, и судя по показаниям сотрудников этих компаний, в управлении ими тоже играл вторую скрипку, явно уступая в деловых качествах признанному лидеру Сорокину.

А что надо сделать, чтобы, идя вторым, выйти на первое место? Верно: надо устранить с дороги идущего первым. Случись с Сорокиным непоправимое, можно будет и собственность его к рукам прибрать, и главным стать. И что, скажите, может в такой ситуации сдержать задумавшего недоброе Дикина? Закон? Ай, бросьте! Дикин сам принимал региональные законы и воспринимал их, как бумагу, выползающую из принтера, не больше того. Мораль? Не смешите. Такие типажи, как Дикин, не зря заменили слово «добро» более понятным им словом, говоря «Бабло побеждает зло». Тут и вся мораль.





Если что и сдерживало Дикина, так это сложность организации убийства Сорокина. Это ведь не случайный водитель на дороге. Ему просто так в лицо не выстрелишь. Но нет таких сложных задач, которые не решали бы реальные парни 90-х и начала «нулевых».





Михаил Дикин взялся за дело. То есть за организацию убийства бизнес-партнера. Опереться он решил на человека проверенного и родного. О том, как сподручнее убить Сорокина, договорился с братом Александром. Благо, у того был профессиональны опыт – Дикин-брат подвизался в милиции и дорос до подполковничьих погон.

Из приговора суда по делу братьев Дикиных

В первой половине 2003 года для того, чтобы устранить Сорокина О.В. как собственника и завладеть всеми активами ЗАО «Нижегородский завод «Старт» и ряда других коммерческих организаций, расположенных на площадке бывшего завода «Старт», между Дикиным М.В., являющимся вторым фактическим собственником в этих организациях, и его братом Дикиным А.В. была достигнута договоренность о лишении жизни Сорокина О.В., был разработан план лишения его жизни, затем путем уговоров и обещаний получения материальной выгоды были приисканы исполнители лишения его жизни, а также распределены и согласованы между ними роли.





Каинова печать братоубийцы





Братья быстро и по-своему логично поделили роли. Михаил Дикин разработал план убийства, решив, что нет ничего надежнее автомата и специально обученного человека. Александр взялся обеспечить матчасть, купив АК-74 с патронами и неприметную машину для поездки с киллерами на место будущего расстрела. Где припрятать оружие, тоже сообразил, нагло положив автомат в служебную машину с милицейскими номерами.





Михаил в это время напускал некое подобие дымовой завесы, общаясь с Сорокиным, улыбаясь, обнимаясь и даже называя делового партнера «братом». Подобно Каину, убившему брата, Дикин станет в Нижнем Новгороде олицетворением зависти, злобы и лицемерия. Пройдут годы, и само имя его будет означать предателя, замышляющего подлую расправу над близким человеком. Даже выражение «печать Каина» станут употреблять реже, предпочитая многозначительно намекать: «Смотри, твой партнер может, как Дикин», а собеседник в ответ понимающе тяжело вздохнет.

Из приговора суда по делу братьев Дикиных

Для реализации этого плана в июне 2003 года в Москве у гр. Белых за 1000 долларов США был приобретен автомобиль марки ВАЗ-2106.

Дикин А.В. также приискал автомат АК-74 калибра 5,54 мм и боеприпасы к нему, которые незаконно перевозил в служебном автомобиле ГАЗ-3110, являющимся имуществом ГУВД Нижегородской области и не подлежащем досмотру, и хранил до декабря 2003 года.





Место убийства тоже выбрали подходящее, решив устроить засаду за пределами Нижнего Новгорода, где Сорокин проезжал по вечерам в свой загородный дом. Там, где ему надо повернуть с трассы на подъездную дорогу к дачному кооперативу, Сорокин на повороте сбрасывал скорость. Людей здесь вечером не бывает, так что ни свидетелей не найдется, ни помощи раненому Сорокину ждать будет неоткуда. Можно спокойно расстрелять машину, а потом добить того, кто в ней едет.





Из приговора по делу братьев Дикиных





Для внезапного нападения с учетом удаленности от трассы и малой вероятности встретить посторонних, а также исключения возможности оказания квалифицированной медицинской помощи Сорокину О.В. было выбрано безлюдное место у дороги, ведущей от автомобильной дороги Нижний Новгород – Касимов к дачному кооперативу «Приозерный» Богородского района Нижегородской области, где расположено место жительства (загородный дом) Сорокина О.В. и членов его семьи.





Руководитель расстрела





А дальше начинается самое интересное для психологов. Убийство подготовлено. Киллеры на специальной купленной машине со специально купленным автоматом в руках поджидают Сорокина в специально выбранном месте. Казалось бы, братьям Дикиным самое время светиться на вечерних мероприятиях на глазах десятков людей, создавая себе алиби. Но нет! Оба они лично участвуют в реализации плана убийства. Михаил на машине следит за машиной Сорокина и теребит мобилу, сообщая брату Александру, где сейчас едет объект. Брат же Александр торчит в засаде и передает полученную по телефону информацию.





Что это? Желание лично поучаствовать в расправе? Адреналин в кровь? Или просто наслаждение полной безнаказанностью, когда убивай, кого хочешь, – все с рук сойдет. Тут нужна кушетка психоаналитика, но и без метода Фрейда можно утверждать, что Дикины не свернули с намеченного пути, у них были возможности остановить убийство, но не для того они это убийство замышляли, чтобы колебаться и останавливаться.





Из приговора по делу братьев Дикиных

1 декабря 2003 года около 19 часов 50 минут согласно разработанному плану вооружившись автоматом АК-74, на автомобиле ВАЗ-2106 Дикин А.В. и киллеры (лица, согласившиеся лишить жизни Сорокина О.В.) прибыли в заранее подготовленное безлюдное место рядом с автодорогой, ведущей от трассы Нижний Новгород – Касимов в кооператив «Приозерный» Богородского района Нижегородской области, а Дикин М.В., скрытно следуя на автомобиле за автомашиной Сорокина О.В., с помощью средств мобильной связи неоднократно осуществлял передачу информации Дикину А.В., а тот, в свою очередь, передавал ее киллерам (лицам, согласившиеся лишить жизни Сорокина О.В.) в период следования Сорокина О.В. на своем автомобиле марки «Мерседес» по городу Нижнему Новгороду, а также по Богородскому району Нижегородской области вплоть до поворота а поселок «Приозерный».





Около 21 часа 1 декабря 2003 года, следуя на автомашине за автомобилем Сорокина О.В., Дикин М.В. по телефону передал сообщение Дикину А.В. о приближении автомобиля Сорокина О.В. к повороту на поселок «Приозерный» за несколько минут до подъезда Сорокина О.В. к месту нападения.





Плата за дружбу – 16 пуль





Сорокин выжил не потому, что братья Дикины остановились. Нет, киллеры шли до конца. Просто Сорокину немного повезло, а остальное зависело от его железной воли и от хладнокровия его жены. Из 16-ти пуль в тело Сорокина пришли три. Ранения тяжелые и могущие привести к скорой смерти. Но сердце не было задето, голова осталась цела, хотя и повреждена при обстреле. Руки и ноги тоже уцелели. И Сорокин с простреленной грудью нажал на газ, вцепился в руль и довел машину до ворот дачного поселка. Его жена, мгновенно оценив ситуацию, не стала ждать приезда «Скорой», что скорее всего привело бы к фатальному исходу, а сама повезла умирающего мужа в больницу, по пути делая нужные звонки. Врачи областной больницы ждали наготове и сумели спасти тяжело раненого.

Из приговора по делу братьев Дикиных

В момент появления его автомобиля у места нападения в Сорокина О.В. было произведено 16 выстрелов из автомата АК-74, в результате которых Сорокину были причинены телесные повреждения в виде трех ранений левой половины грудной клетки, два из которых имели проникающий характер, проникали в левую плевральную брюшную полость с повреждением диафрагмы селезенки, мышц спины, с наличием крови в плевральной и брюшной полости, а также повреждения головы в виде множественных точечных ран и ссадин лица и волосистой части головы, причинившие по заключению судебно-медицинской экспертизы тяжкий вред здоровью по признаку опасности для жизни.





Несмотря на полученные ранения, Сорокин О.В. смог доехать на своем автомобиле до дачного кооператива «Приозерный», после чего был доставлен в г. Нижний Новгород и госпитализирован в хирургическое отделение Нижегородской областной клинической больницы им. Н.А. Семашко, где ему своевременно была оказана квалифицированная медицинская помощь, вследствие чего смерть последнего не наступила.





«Свидетелей мы убираем»





Потерпев неудачу, киллеры действовали по тогдашнему канону: оружие бросили на месте покушения, а автомобиль ВАЗ-2106 оставили в одном из поселков. Именно за этим автомобилем и приехали по поручению Михаила Дикина его охранники Новоселов и Шишкин, которые должны были «зачистить» следы.





Из приговора по делу братьев Дикиных

После произведенных выстрелов на месте покушения на Сорокина О.В. был оставлен автомат АК-74 кал. 5,45 мм, а автомобиль марки был укрыт.





8 декабря 2003 года Дикин М.В. дал устное указание найти в поселке Окский Богородского района оставленный там после покушения на лишение жизни Сорокина О.В. автомобиль марки ВАЗ-2106, которое было выполнено при содействии Дикина А.В.





«Зачистка» прошла еще хуже, чем само не доведенное до конца убийство. Опера смогли вычислить двух мужчин, приезжавших забрать брошенную киллерами машину. Это, кстати, неудивительно, поскольку по следам участников этого дерзкого покушения, вызвавшего большой резонанс, пошли лучшие опера – а именно такие служили под началом Евгения Воронина.

Стало понятно, что, ухватившись за кончик ничтоки, сыскари размотают весь клубок. И тут братья Дикины вызвали Новоселова и Шишкина на разговор в безлюдном месте и пригрозили убить их, если охранники расколются.

Из приговора по делу братьев Дикиных

Вердиктом коллегии присяжных заседателей Дикин М.В. и Дикин А.В. признаны виновными и в том, что в начале апреля 2004 года на площадке у дома № 17 по ул. Карла Маркса в районе Мещерского озера г. Н. Новгорода Шишкину Е.П. и Новоселову А.В. они совместно высказали угрозу лишить их жизни, которую Шишкин и Новоселов восприняли реально, с той целью, чтобы Шишкин и Новоселов дали ложные показания, необходимые Дикиным М.В. и А.В. по уголовному делу по факту попытки лишения жизни Сорокина О.В.





Исходя из установленных обвинительным вердиктом обстоятельств уголовного дела, действия Дикина М.В. и Дикина А.В. суд квалифицирует по ст. 119 Уголовного кодекса РФ, то есть как угрозу убийством, так как имелись основания опасаться этой угрозы.





Угроза убийством, высказанная Дикиным М.В. и Дикиным А.В. Шишкину Е.П. и Новоселову А.В. в виде фраз «свидетелей мы убираем, до суда у нас свидетели не доживают», с учетом личности Дикиных, информации, которой обладали Шишкин и Новоселов, что Дикины причастны к покушению на убийство Сорокина, их должностного положения на тот момент, места, куда были вывезены Шишкин и Новоселов, самого восприятия Шишкиным и Новоселовым реальности этой угрозы, что следует из показаний Шишкина на предварительном следствии и в суде, показаний Новоселова на предварительном следствии позволяет суду сделать вывод о том, что угроза убийством в отношении Шишкина и Новоселова была реальной, и у них были все основании опасаться этой угрозы.





Единогласный вердикт присяжных: «Виновен!»





Но опера вцепились в ниточку зубами. Они рыли землю и поливали потом дороги, но собрали достаточно доказательств, чтобы Дикиным было предъявлено обвинение и дело передали в суд, невзирая на то, какие показания даст Новоселов (который их несколько раз менял) и Шишкин (не испугавшийся угроз и последовательно дававший показания, изобличающие Дикиных).





Из приговора по делу братьев Дикиных





Исходя из установленных вердиктом коллегии присяжных заседателей, суд действия подсудимого Дикина М.В. квалифицирует по ст. ст. 33 ч. 3, 30 ч. 3, 105 ч. 2 п. «ж, з» Уголовного кодекса РФ, то есть как руководство и участие в организации покушения на убийство – умышленного причинения смерти другому человеку, по квалифицирующим признакам предварительного сговора группы лиц из корыстных побуждений

Действия подсудимого Дикина А.В. суд квалифицирует по ст. ст. 33 ч. 3, 30 ч. 3, 105 ч. 2 п. «ж, з» Уголовного кодекса РФ, то есть как пособничество в участии в покушении на убийство – умышленное причинение смерти другому человеку, по квалифицирующим признакам предварительного сговора группы лиц из корыстных побуждений.





В итоге суд приговорил Михаила Дикина к 16 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, а его брата Александра - к 15 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.





Впоследствии срок наказания Дикину А. В. был изменен и ему было назначено к отбытию 14 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.





В остальном приговор оставлен без изменения и утвержден Верховным Судом Российской Федерации. В настоящее время данный приговор остается в законной силе.





Покровители убийц





В силе остается и общественное осуждение Дикиных. Когда в 2004-2006 годах постепенно становилось понятно, что убийство Олега Сорокина заказал именно Михаил Дикин, общественное мнение постепенно менялось от недоверия и шока до категорического осуждения и самого Дикина, и исповедуемых им методов решения проблем.





Представляемый Дикиным в Заксобрании «Союз правых сил» потерпел на выборах в региональный парламент весной 2006 года жесточайшее поражение и фактически прекратил свое существование в Нижегородской области, хотя раньше именно здесь он пользовался особой поддержкой. И самым неприятным вопросом на дебатах и на встречах с избирателями для кандидатов от СПС были вопросы о Дикине.

Социологи тоже зафиксировали крайне негативную оценку содеянного Дикиным со стороны простых нижегородцев.





Вроде бы всё, конец и карьере Дикина, и тяжелому наследию бурных 90-х. Но вот Дикина опять привечают во властных кабинетах, и ему уже позволено со страниц государственной газеты рассуждать о том, что возобновлению политической карьеры мешает только формальность – судимость. При этом он тактично умалчивает, что судимость-то за руководство и участие в организации покушения на убийство.

При этом общественное мнение на стороне оперов, осужденных за действия, позволившие раскрыть совершенное Дикиными преступление и довести дело до суда присяжных и обвинительного вердикта. Но именно этих оперов весной 2019 года и посадили. Мир вверх тормашками, когда некие люди, которых дорогие авто привозят на работу в здания с флагами, позволяют себе покровительствовать Дикину вопреки закону и общественному мнению.





У каждого убийцы, не ставшего изгоем, есть покровитель. Чаще всего, покровителю тоже неприятен убийца, и сильные мира сего используют убийц втемную для достижения каких-то личных целей, а потом избавляются от них как от ненужных свидетелей. Только вряд ли в современной России можно вести такие игры безнаказанно. Думается, это утверждение найдет в ближайшее время еще одно подтверждение.

Первая публикация - Polit-nn.ru



