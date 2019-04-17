Олег Сорокин: «Я уверен, что рано или поздно найду справедливость»

12 апреля 2019 года Нижегородский областной суд вынес решение по апелляционным жалобам на приговор экс-главе Нижнего Новгорода Олегу Сорокину и бывшим сотрудникам МВД Евгению Воронину и Роману Маркееву. Этот приговор был вынесен 7 марта Нижегородским районным судом. Приговор, которым всем троим назначены длительные сроки заключения в колонии строгого режима, оставлен в силе. Публикуем фрагменты последнего слова Олега Сорокина

Оба эпизода, которые судом рассматриваются, были совершены не вчера, одному эпизоду через несколько дней пятнадцать лет, второму шесть. Почему они появились именно сейчас? Для меня совершенно очевидно, что появилась, с одной стороны, политическая необходимость в появлении подобных материалов. Конечно кого-то заинтересовали, в том числе и активы, принадлежащие мне и моей семье.

Я всё понимаю, и я понимаю свою ситуацию по обвинению по статье 290, и не имею каких-то особых иллюзий по поводу сегодняшнего заседания. Но я считаю, что это не только не соответствует закону, это заставляет меня мобилизовать всё, что я знаю и умею, на борьбу за справедливость, и я уверен, что я эту справедливость найду. Наверное, для этого уйдет какое-то время, но жизнь показывает, что тот, кто ищет справедливость, тот ее добивается.

Тем более сегодня очень сложно скрыть, а точнее сказать, невозможно уже скрыть те материалы, которые находятся в деле, тот искаженный протокол судебного заседания в первой инстанции, который не соответствует аудиозаписям, которые есть на нескольких источниках. И мы сможем доказать то, что протокол судебного заседания велся не должным образом и со значительными искажениями. Рано или поздно, пусть даже для истории, мы сможем. Наступит время, когда в государстве, как и в соседних с нами государствах на сегодняшний день, восстанавливается правосудие, пересматриваются дела, дают оценки тем следователям и прокурорам, которые публиковали подобные дела. Это все придёт, это не за горами, все это понимают, кто хоть малейшее представлением имеет.

Но, уважаемый суд, считаю, что вынести справедливое решение в отношении Маркеева и Воронина вы себе позволить можете. Потому, что эти люди ни в чем не виноваты, и это было очевидно для всех на протяжении пятнадцати лет. В 2003 году, когда на меня было совершено покушение я был никем, я был просто начинающим предпринимателем. Не был даже депутатом, не занимал никаких должностей, ни государственных, ни муниципальных даже в помине. И у правоохранительных органов в лице прокуратуры, МВД, ФСБ и других, кто принимал участие в расследовании этого дела, была единственная цель – раскрыть резонансное покушение, которое было совершено в особо циничной открытой форме. Потому что даже тогда, когда преступность была в других масштабах, расстрел автомобиля из автомата на трассе – это было громко и резонансно. И это преступление было раскрыто, в том числе благодаря проведению этого оперативного эксперимента.

Что этот эксперимент был каким-то уникальным? Нет, ваша часть. И Воронин, и Цыганов говорили о том, что подобных мероприятий проводились десятки в год. Да в исключительных случаях, для раскрытия особо опасных преступлений. Но это была нормальная практика в тот период времени работы правоохранительных органов. Напомню, это было в 2004 году, и после этого ни Маркеев, ни Воронин не были уволены из органов внутренних дел, не были понижены в звании, на них не были наложены никакие взыскания. Даже по превышению полномочий не было возбуждено уголовного дела. Не говоря уже о каком-то похищении человека. Они продолжали работать, оставаясь руководителями. Маркеев получил очередное звание подполковника. Воронин продолжал руководить вверенным ему подразделением, потом стал руководить другим подразделением. Но всю свою жизнь Воронин 37 лет занимался раскрытием тяжких и особо тяжких преступлений, и десять лет после этого эксперимента занимался тем же самым. Ловили людоедов, действительно похитителей людей, которые держали людей в подвалах на садовых участках. Ловили убийц, банды какие-то, и это была его работа каждый день.

За что с ними так, Ваша честь, уважаемый суд? Прокурор и Новоселов соревнуются какие сроки им дать – пять, десять лет. Понятно было, что расчет на то, что вы только назовите Сорокина идеологом, организатором, еще кем-нибудь, получите условно и пойдете по домам. Люди не пошли на сделку с совестью ни пятнадцать лет назад, ни сейчас, они просто выполняли свой долг.

Люди вышли на пенсию, они что поехали жить за границу что ли? Живут обычной жизнью, пошли работать не на какие-то высокие должности, просто чтобы продолжать приносить пользу обществу. И заработать какие-то деньги, которых не хватает, потому что не заработали чего-то сверхъестественного на своей службе. Один работает каким-то замдиректора в какой-то компании, никому не известной, по профилю безопасности, и другой работает в автомобильном сервисе.

К сожалению, мы в такой стране живем, но даже у какой-то бессмысленной жестокости должны быть свои разумные границы и пределы. И в ваших силах эти пределы не переходить.

А уж если нужно присудить выплаты Новоселову, то перепишите уж эти выплаты все на меня, потому что для меня это конечно с моими возможностями, которые я заработал в бизнесе до 2010 года, с моими официальными доходами, с которых уплачены налоги, это не представляет никакой проблемы.

Получит за свое безбожное отношение Новоселов премию от государства и появится у нас еще сотня таких вдохновленных Новоселовых, которые будут помогать убийцам, будут заниматься телефонным терроризмом, давать ложные показания, не стесняясь вообще в суде. Но этот цинизм мог появиться только от одного – от чувства вседозволенности и безнаказанности, которые этот человек, находясь в суде, испытывает.



