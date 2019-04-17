Израиль: между национализмом и теократией

Недавние события, связанные с обострением в секторе Газа и признанием Дональдом Трампом принадлежности Голанских высот за Израилем, продемонстрировали живучесть арабской угрозы для еврейского государства на Ближнем Востоке. После заявления сирийского МИД о том, что Дамаск способен ради возвращения Голан пойти даже на войну, стало ясно, что конвенциональная война с арабами, которую Израиль в последний раз вел в 1982 году, может повториться. Однако прошедшие 7 апреля выборы в Кнессет доказали, что у Израиля есть еще одна проблема, не менее серьезная, чем арабы.

Напомню, что «Ликуд» Биньямина Нетаньяху победила снова, немного опередив созданную всего два месяца назад центристскую партию «Кахоль-Лаван» Бени Ганца и Яира Лапида. У «Ликуда» будет 36 мандатов в парламенте, у «Кахоль-Лавана» - 35. Казалось, это прекрасный повод говорить о создании правительства национального единства, но зная практику Нетаньяху и его последние заявления, можно констатировать: этому не бывать, правительство будет однозначно правым. Но кто те правые, с которыми намерен блокироваться Нетаньяху?

И вот тут наступает самый интересный момент. Третьей силой в парламенте в очередной раз стали представители ортодоксальных партий - ШАС («Сефардские стражи Торы») и «Яхадут ха-Тора» («Объединенное еврейство Торы», союз древней «Агудат Исраэль» и чуть более молодой Дегель ха-Тора, образованный в 1990-е годы). Они на двоих получили 16 мандатов – из 120 возможных. Сразу оговорюсь, что это нельзя назвать космическим успехом, возглавляемый «Агудат Исраэль» Религиозный фронт еще на выборах в первый созыв Кнессета в 1949 году получил столько же – 16 мандатов. Да и представляющая сефардов ШАС в 1999 году получила не меньше – 17 мандатов. Партии ортодоксов (будем называть их, как и евреи, харедим) почти всегда выступали в качестве маятника, и успешно торговались то с левыми («Мапай», «Авода»), то с правыми («Херут», «Ликуд») победителями выборов, выбивая себе места в правительстве. Так что же изменилось с тех пор в обществе Израиля? Изменились настроения самих харедим и их численность.

Харедим включают в себя соперничающих, но объединяющихся перед единым врагом хасидов, миснагдим («литваков»), сефардов и прочие, более мелкие религиозные группы ортодоксальных приверженцев иудаизма. В далеком 1949 году в Израиле их было всего 900 человек, но теперь они составляют 16% населения страны и их скоро будет 1,5 миллиона. Во время создания Израиля харедим были освобождены от несения военной службы, а в 2002 году закон Таля заменил освобождение мужчин харедим от призыва отсрочкой до наступления 22-летнего возраста для тех, кто является студентом религиозных образовательных учреждений – иешив и колелей. Но данным законом воспользовались лишь несколько сотен человек, большинство ортодоксов же являются «вечными студентами», занятыми изучением Торы. Помимо освобождения от несения службы в армии харедим не работают, не платят налогов, получают многочисленные социальные выплаты и заводят много детей. В светском израильском обществе их не любят и считают «паразитами». Единственное, что их оправдывает в глазах евреев – демографический вклад в прирост населения, не позволяющий арабам повернуть ситуацию в свою пользу.

Представляющие интересы харедим партии с каждым десятилетием ужесточают свои требования к окружающему обществу и своим приверженцам – в ответ на идейно-технологический прогресс израильского общества. Следует обозначить важный момент – ортодоксы всегда были оппозиционно настроены к создавшему Израиль сионизму, они уверены, что своим светским характером оно заставляет людей грешить и отходить от законов Торы. Благодаря партиям харедим в свое время были приняты законы, ограничивающие аборты в стране (они возможны лишь по медицинским показаниям, но не по социальным причинам) и разведение свиней, а также вводящие запреты на полеты по субботам и неортодоксальный гиюр (переход в еврейство). Из-за давления харедим были ограничены археологические раскопки, в их городках и кварталах по субботам не ходят такси. Сейчас харедим призывают израильтян отказаться от интернета, требуют отмены изучения математики и английского языка в иешивах, а число жен ортодоксов, носящих паранджу (!) постепенно увеличивается. В Иерусалиме можно встретить облаченных во все черное женщин, чьи лица не видны – и это не мусульманки, а приверженки цниута – свода правил женского поведения, запрещающего петь и танцевать при мужчинах и ходить с непокрытой головой.

Светские израильтяне, составляющие большинство, не понимают, почему государство поддерживает ситуацию, когда сотни тысяч крепких мужчин освобождены от службы в армии и не работают, но при этом им предоставляются многочисленные льготы. Данная неприязнь к харедим объединяет столь разные и недолюбливающие друг друга силы как националистов-сионистов, либералов «Кахоль-Лаван» и левых «Аводы» и «Мерец». Правящая ныне «Ликуд», несмотря на сионистский характер – она вышла из «Херута», когда-то основанного самим лидером «Иргун» Менахемом Бегином, после Второй мировой войны развернувшим террор против британских властей вплоть до их ухода из Эрец-Исраэль, давно привыкла к союзу с партиями харедим. Ведь последние в меньшей степени готовы идти на уступки арабам, нежели левые и либералы, что является весьма важным критерием для сотрудничества. Хотя в стране есть и малочисленные и радикальные группы харедим, призывающие к «Вечному миру» с арабами и выступающие против «агрессивного» характера государства Израиль.

Харедим тем временем все громче и громче заявляют о себе. Достаточно вспомнить их многотысячные шествия и бои с полицией в 2014 году, в ходе которых ортодоксы пытались отстоять свое право не служить в армии и не держать в руках оружие. В 2013 году толпа Харедим Иерусалиме чуть не линчевала солдата, который будучи харедим, стал солдатом. А в 2009 году министр юстиции Израиля Яаков Неэман, поддакивая харедим, заявил, что судебная система страны должна постепенно перейти к древнееврейским законам, изложенным в Торе. Именно из-за харедим в стране до сих пор не принята конституция – те уверены, что Основным законом страны может быть только Тора, и остальные партии и общественные силы ничего с этим поделать не могут.

Позиция Нетаньяху и остальных лидеров «Ликуда» привела к тому, что позиции теократии харедим в Израиле усиливаются, а противостояние в обществе возрастает. На данный момент противники ортодоксов разобщены из-за вопроса об уступках арабам (в отношении статуса Иерусалима, положения еврейских поселений на Западном берегу Иордана и прочим вопросам) и не способны выработать единого ответа на сложившуюся угрозу.

Израиль позиционирует себя как часть Западной цивилизации, именно таким он создавался на протяжении первых десятилетий. Однако влияние религиозных кругов в этой стране не имеет аналога ни в одной европейской стране и США. Данный процесс возрастания роли теократии в общественной жизни Израиля лидер ультралевой «Мерец» Хаим Орон нарек «талибанизацией». Очевидно, что созданная Бен-Гурионом, Голдой Меир и Моше Шаретом страна стала ведущей на Ближнем Востоке и одолела в многочисленных войнах своих арабских соседей благодаря сионизму, а ортодоксальный и радикальный иудаизм в исполнении харедим способен радикально изменить саму суть Израиля, что может привести к его падению.