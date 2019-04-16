 

Платные перекрестки в России могут стать реальностью

В ближайшее время в нашей стране может быть введена плата за проезд перекрестков в определенное время суток. С такой инициативой выступили представители Национальной технологической инициативы "Автонет", сообщает РИА Новости. 

Ожидается, что эти меры помогут регионам снизить трафик узких участков дорожного полотна на 10-20%. Приведенные расчеты показали, что примерно 10% автовладельцев при построении своего маршрута предпочтут альтернативные варианты проезда. В результате, те люди, которые воспользуются платными перекрестками, доберутся до места быстрее.

Пилотный проект, по данным агентства, может стартовать уже в 2020 году в одном из регионов – Ульяновске, Липецке или Нижнем Новгороде.

АПН следит за развитием событий.
 

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