Платные перекрестки в России могут стать реальностью

В ближайшее время в нашей стране может быть введена плата за проезд перекрестков в определенное время суток. С такой инициативой выступили представители Национальной технологической инициативы "Автонет", сообщает РИА Новости.





Ожидается, что эти меры помогут регионам снизить трафик узких участков дорожного полотна на 10-20%. Приведенные расчеты показали, что примерно 10% автовладельцев при построении своего маршрута предпочтут альтернативные варианты проезда. В результате, те люди, которые воспользуются платными перекрестками, доберутся до места быстрее.





Пилотный проект, по данным агентства, может стартовать уже в 2020 году в одном из регионов – Ульяновске, Липецке или Нижнем Новгороде.





АПН следит за развитием событий.



