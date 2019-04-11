 

Закон об изоляции Рунета прошел второе чтение

Депутаты Госдумы одобрили во втором чтении проект закона об «обеспечении безопасного и устойчивого функционирования» сети Интернет на территории России. Если закон будет принят окончательно, то он начнет работать с 1 ноября 2019 года, а отдельные положения о криптографической защите информации и о национальной системе доменных имен - с 1 января 2021 года.

Сумма бюджетных средств, необходимых для исполнения закона, предварительно оценивается в 30 млрд рублей, сообщает агентство Интерфакс.

Законопроект даст возможность властям изолировать Рунет и полностью фильтровать входящий зарубежный интернет-трафик. Параллельно в России будет создана национальная система доменных имен и разработаны специальные правила маршрутизации трафика. Российских интернет-провайдеров обяжут установить в своих сетях технические средства противодействия угрозам извне. С их помощью чиновники получат возможность самостоятельно блокировать все запрещенные ресурсы и контролировать соблюдение новых правил маршрутизации трафика, использования национальной системы доменных имен. 

Контроль за всей системой будет передан Центру мониторинга и управления сетью связи общего пользования, который входит в радиочастотную службу Роскомнадзора. 

АПН следит за развитием событий.
 

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