 

Президент дал старт «генетической паспортизации» россиян

На территории Российской Федерации начал действовать указ президента Владимира Путина, в соответствии с которым в стране должна пройти «генетическая паспортизация» граждан.

Напомним читателям, что указ, который носит название «Об основах государственной политики Российской Федерации в области обеспечения химической и биологической безопасности», был подписан президентом в марте 2019 года. Один из пунктов документа ставит задачу «осуществления генетической паспортизации населения с учетом правовых основ защиты данных о персональном геноме человека и формирование генетического профиля населения».

Госполитикой в области биологической безопасности должен будет заняться Совет безопасности РФ, а утверждать план реализации указа будет правительство, сообщает агентство РБК.

АПН следит за развитием событий.
 

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