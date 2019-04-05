Чиновники нашли способ заблокировать иностранные соцсети для населения

АНО «Цифровая экономика», учрежденная правительством России, предложила наложить запрет на использование персональных данных граждан РФ для иностранных компаний, не имеющих российского юридического лица. Об этом сегодня сообщает агентство РБК.





Представители крупнейших сотовых операторов пояснили, что речь идет о том, чтобы на российские и иностранные компании распространялись единые требования, если их деятельность ведется на территории РФ и связана с использованием персональных данных россиян.





«Российские и иностранные компании должны конкурировать, одинаково соблюдая правила ведения бизнеса в России. Нельзя при равных условиях предъявлять к российским компаниям более жесткие требования. Кроме того, некоторые иностранные компании, например Facebook, обещали открыть российское представительство или отдельное юридическое лицо, но не открыли. Мы считаем, что такие компании также обязаны соблюдать российское законодательство, иначе они не смогут получить доступ к данным российских граждан», - цитирует издание слова члена совета директоров «Мегафона» Анны Серебряковой.





На данный момент в реестре организаторов распространения информации (ими являются мессенджеры, социальные сети и другие интернет-сервисы, позволяющие обмениваться сообщениями) не зарегистрированы ни Facebook, ни Twitter, ни Instagram. Как известно, эти компании также до сих пор не исполняют требования законодательства о хранении персональных данных российских граждан на территории России.





АПН следит за развитием событий.



