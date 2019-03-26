 

Угроза безопасности России: исламские террористы смогут купить паспорта в Киргизии?

В ходе весеннего визита Президента РФ Владимира Путина в Бишкек будут затронуты вопросы безопасности и военного сотрудничества двух стран. Станет ли предметом дискуссии скандал по поводу печати новых биометрических паспортов, разразившийся в начале этого года в Киргизии - неизвестно, но России, надо бить тревогу, -  считает Владимир Гришаев,  политолог, кандидат социологических наук. 
 
- Есть опасность, что новые киргизские паспорта могут оказаться в руках  террористов, которые получат  возможность для свободного проникновения на территорию России, - считает политолог.
 
Основание для подозрений – криминальный шлейф вокруг Альбера Каразивана, фактического владельца литовской компании «Garsu Pasaulis», которая в 2018 г. выиграла государственный подряд на закупку бланков для биометрических загранпаспортов Киргизии, - передают СМИ. Ранее в 2014 г. швейцарская фирма «SEMLEX», принадлежащая Каразивану, поглотила «Garsu Pasaulis».
 
Победа в конкурсе досталась Альберу Каразивану, несмотря на то, что он «находится под следствием в Европе по фактам коррупции и трафику паспортов», - говорится в жалобе одного из участников тендера «IDEMIAFrance» Независимой межведомственной комиссии по рассмотрению жалоб и протестов, созданной Министерством финансов Киргизской Республики. 
 
Еще раньше, в декабре 2017 г. агентство Reuters обнародовало компромат на Каразивана. В журналистском расследовании «Как заработать миллионы, продавая паспорта в Африке», рассказывается, как владелец  «SEMLEX» платил коррумпированным чиновникам в обмен на получение государственного контракта, - комментируют Reuters киргизские СМИ. 
 
С каждого паспорта отчислялось по 60 долларов, которые поступали на счет компании, принадлежащей родственнику президента Конго.   В оффшор переводились миллионы долларов.
 
Reuters проанализировал работу «SEMLEX» в десяти африканских странах, раскрывая детали схем и упоминая посредников.
 
Особый резонанс вызвали факты продажи паспортов Коморских островов иностранцам. Как выяснилось тысячи документов гражданской идентификации, ранее рассчитанные только для бедуинов из Кувейта и ОАЭ, ушли через сети «мафии», минуя официальные каналы. 
 
Документы, которые изготавливал «SEMLEX», уходили в руки иностранцев, включая даже тех, кто представлял угрозу международной безопасности. Этими продажами занимались компании, аффилированне с Каразиваном, - сообщают источники  Reuters.
 
- Есть основания подозревать Каразивана в коррупции и криминале. Если он действительно незаконно торговал паспортами, которые покупали, в том числе, политические преступники, что помешает ему сейчас  заниматься сбытом документов для террористов на территории СНГ, - задает  вопрос Владимир Гришаев.
 
Политолог уверен: привлечение Альбера Каразивана к изготовлению личных документов граждан Киргизии – это удар по безопасности России и всей Центральной Азии.  
 
 
- Киргизский загранпаспорт нужен для въезда в Россию, постановки на миграционный учет, устройства на работу. Получив документ  в свои руки, экстремисты смогут свободно передвигаться по России, СНГ, вольготно чувствовать везде, где существует безвизовый режим с Киргизией, - подытожил Владимир Гришаев.
 
Киргизские СМИ также поднимают вопрос о коррупционной мотивации чиновников. Всего в тендере участвовало 5 компаний. «Garsu Pasaulis» победила вопреки высокой  стоимости своих услуг и низкой репутации. Заявки ее конкурентов были отклонены по совершенно надуманным предлогам, - следует из опубликованных материалов. 
 
Не досталось первого места паспортному гиганту IDEMIAFrance SAS, которому доверяет почти весь Евросоюз, правительства стран Южной Америки и Юго-Восточной Азии.
 
В проигрыше оказались авторитетные международные компании, готовые выполнить подряд за меньшую стоимость, в отличие от «Garsu Pasaulis».
В их числе, Veridos GmbH, печатающая паспорта для Кипра, Австрии, Германии, Болгарии, Боснии, а также компания Mühlbauer ID Services GmbH, на оборудовании которой изготавливались электронные паспорта в Казахстане. 
 
Примечательно, что Mühlbauer ID Services GmbH предложила самую низкую цену на тендере, но, все-равно, не получила государственный заказ. Немецкая компания намерена опротестовать результаты конкурса и обратилась с ходатайством к президенту Сооронбаю Жээнбекову и Межведомственную комиссию по рассмотрению жалоб и протестов.
 
- Надежную репутацию, низкую цену и высокий профессионализм организаторы конкурса, видимо, не посчитали конкурентными преимуществами, что, наверное, свидетельствует об их коррупционной заинтересованности и намеренном принятии решения в пользу «Garsu Pasaulis» Альбера Каразивана, - отметил Владимир Гришаев. 
 
Республиканские информиздания, также намекают на коррупцию, благодаря которой «Garsu Pasaulis» выиграл тендер.
 
«Кто из чиновников заработает миллионы на новых паспортах для кыргызстанцев?», - спрашивает «Вечерний Бишкек», адресуя свой вопрос силовикам Киргизии.
 
Если результаты конкурса не будут оспорены, «Garsu Pasaulis» изготовит 1 млн. 579 тыс. 750 бланков для биометрических паспортов. Для реализации государственной задачи, Главная регистрационная служба Правительства Киргизии заложила в бюджете 1,2 миллиарда сомов, что эквивалентно 1, 1 млрд. руб. (по курсу ЦБ РФ). 
 

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