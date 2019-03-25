Росмолодежь получит право блокировать опасные для детей сайты

Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь) получило право принимать решения о блокировке сайтов, на которых размещена информация, «направленная на склонение или иное вовлечение несовершеннолетних в опасные для жизни противоправные действия». Новость об этом размещена на официальном портале правовой информации.





Таким образом, Росмолодежь стала еще одним ведомством, принимающим по своему профилю решения, на основании которых Роскомнадзор будет осуществлять блокировку интернет-ресурсов.





На данный момент правом принимать решения о блокировке сайтов наделены также МВД РФ (данные об изготовлении и использовании наркотиков), Роспотребнадзор (информация о способах самоубийства), Федеральная налоговая служба (азартные игры), Росалкогольрегулирование (незаконная розничная продажа алкогольной продукции) и сам Роскомнадзор (детская порнография, данные о способах самоубийства и об изготовлении наркотиков).





Кроме того, интернет-сайты могут быть заблокированы на основании решений судов.





АПН следит за развитием событий.



