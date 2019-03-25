 

Россияне: коррупцию в стране победить невозможно

Всего лишь 15% россиян уверены в том, что власти страны хотят и могут победить коррупцию. Остальные жители страны имеют противоположное мнение. Об этом сообщает фонд «Общественное мнение», ссылаясь на результаты проведенного опроса. 

Еще год назад около 20% опрошенных считало, что руководство России может и хочет успешно бороться с коррупцией, то в этом году таких людей осталось только 15%. 30% респондентов полагают, что власти хотят, но не могут победить коррупцию. 31% уверены, что руководство России может, но не желает это делать. И еще 17% считает, что власти не могут и не хотят бороться с коррупцией.

АПН следит за развитием событий.
 

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» Государственные СМИ стремительно теряют доверие граждан РФ
» Две трети россиян уверены в несправедливости российского общества
» Почти половина жителей России уверены в продажности судей
» Россияне окончательно перестали доверять выборам
» Фонд "Общественное мнение": 42% жителей России считают, что Чечне выделяется слишком много бюджетных средств
Материал недели
Памяти создателя НТВ

Памяти создателя НТВ

Публикации
Геополитика Золотой Орды: к 750-летию государства кочевников

Геополитика Золотой Орды: к 750-летию государства кочевников

Республики в составе России: инструмент сохранения национального многообразия или угроза распада страны?

Республики в составе России: инструмент сохранения национального многообразия или угроза распада страны?

Казахстанский транзит: уроки для России

Казахстанский транзит: уроки для России

Как берёзки СССР сгубили

Как берёзки СССР сгубили

Господа-товарищи, или Новые красно-коричневые

Господа-товарищи, или Новые красно-коричневые

«Медуза» спасёт мир, красоту и Харви Вайнштейна

«Медуза» спасёт мир, красоту и Харви Вайнштейна

Главные темы
Выборы президента РФ Госдума РФ Интернет Коррупция Новые законы Правительство
все темы →
Рейтинги
  • Самое читаемое
  • Все за сегодня
История моего пятидесятисемитства

История моего пятидесятисемитства

Уроки Навального

Уроки Навального

Серебренников: режиссерская трагедия

Серебренников: режиссерская трагедия

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Конфигурация российской власти. Продолжение

Росмолодежь получит право блокировать опасные для детей сайты

  • 20:08
  • 170

Россияне: коррупцию в стране победить невозможно

  • 19:14
  • 184

В России появится новый Кодекс об административных нарушениях

  • 13:45
  • 239
Геополитика Золотой Орды: к 750-летию государства кочевников

Геополитика Золотой Орды: к 750-летию государства кочевников

Республики в составе России: инструмент сохранения национального многообразия или угроза распада страны?

Республики в составе России: инструмент сохранения национального многообразия или угроза распада страны?

Центризбирком заблокировал передачу мандата Алферова Павлу Грудинину

  • 19:43
  • 561
АПН в соцсетях
  • Вконтакте
  • Facebook
  • Twitter
APN.ru