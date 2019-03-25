Россияне: коррупцию в стране победить невозможно
- 25.03.2019, 19:14,
- Новости
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Всего лишь 15% россиян уверены в том, что власти страны хотят и могут победить коррупцию. Остальные жители страны имеют противоположное мнение. Об этом сообщает фонд «Общественное мнение», ссылаясь на результаты проведенного опроса.
Еще год назад около 20% опрошенных считало, что руководство России может и хочет успешно бороться с коррупцией, то в этом году таких людей осталось только 15%. 30% респондентов полагают, что власти хотят, но не могут победить коррупцию. 31% уверены, что руководство России может, но не желает это делать. И еще 17% считает, что власти не могут и не хотят бороться с коррупцией.
АПН следит за развитием событий.