Две трети россиян уверены в несправедливости российского общества

Подавляющее большинство жителей России уверены, что российское общество несправедливо, и что власти ничего не делают для улучшения текущей ситуации. О результатах проведенного опроса сообщили социологи фонда «Общественное мнение».





65% опрошенных считает, что «современное российское общество в целом устроено несправедливо», и только 22% жителей считают его справедливым.





Отметим, что по результатам опросов, проведенных в 2011 и 2017 годах, в несправедливости общества было уверено около 61% россиян.





Респондентам были также заданы дополнительные вопросы: «На ваш взгляд, нынешние российские власти в принципе могут или не могут, хотят или не хотят сделать российское общество более справедливым?». Большинство опрошенных — 42% — ответило, что руководство страны может, но не хочет сделать общество более справедливым; 19% уверены, что власти хотят, но не могут; 16% — что не хотят и не могут.





Любопытно, что в желании и способности властей установить справедливость в обществе уверены не более 14% жителей России.





АПН следит за развитием событий.



