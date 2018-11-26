Государственные СМИ стремительно теряют доверие граждан РФ

Число российских граждан, которые доверяют государственным СМИ, стремительно сокращается. Результаты опроса, проведенного в ноябре 2018 года, публикует сегодня фонд «Общественное мнение».

Участникам опроса был задан вопрос: «Вы больше доверяете государственным или негосударственным средствам массовой информации?»

Любопытно, что всего три года назад таких людей было 70%.

Доверие к негосударственным изданиям, наоборот, продолжает расти - с 11% до 25%.

Отвечая на вопросы, россияне указали на то, что они считают возможным искажение информации в интересах государства.