 

Государственные СМИ стремительно теряют доверие граждан РФ

Число российских граждан, которые доверяют государственным СМИ, стремительно сокращается. Результаты опроса, проведенного в ноябре 2018 года, публикует сегодня фонд «Общественное мнение». 

Участникам опроса был задан вопрос: «Вы больше доверяете государственным или негосударственным средствам массовой информации?»

О доверии к государственным СМИ заявило 47% опрошенных. Любопытно, что всего три года назад таких людей было 70%. Доверие к негосударственным изданиям, наоборот, продолжает расти - с 11% до 25%. Отвечая на вопросы, россияне указали на то, что они считают возможным искажение информации в интересах государства. 

АПН следит за развитием событий.
 

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