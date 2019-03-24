Геополитика Золотой Орды: к 750-летию государства кочевников

В 2019 году в Казани должна пройти международная конференция, посвященная 750-летию Золотой Орды. Данное мероприятие не предполагает массовых общественных мероприятий, но историки Татарстана уверены, что это прекрасный повод вспомнить о «великом государстве». Одним из организаторов конференции выступает Институт истории имени Ш. Марджани.

Директором данного института является историк Рафаэль Хакимов, чей взгляд на историю Золотой Орды выглядит весьма оригинально. Хакимов убежден, что Золотую Орду нельзя ни с кем сопоставлять – настолько она была развитым государством. В своем интервью в начале года он пояснил, что Золотая Орда была «самой развитой цивилизацией, нравится это кому-то или нет». По развитости экономики, инфраструктуры и военной мощи рядом никто и не стоял в то время, убежден историк. Следовательно, говорит Хакимов уже в другом интервью, память об Орде должна быть увековечена. В частности, историк называет план по постройке исторического парка.

Что же касается непосредственно самого нашествия, то Хакимов выдвигает такую версию. Русские княжества уничтожали друг друга, а монголо-татары пришли и помогли им объединиться. То же касается и Европы, которая была раздробленной и не смогла противостоять татарам – те продвинулись до Сербии и остановились только из-за смерти великого хана. «Золотую Орду не с кем сравнить по уровню развития» - добавляет Хакимов.

Еще один интересный момент – Хакимов, выдвигая, по сути, националистическую теорию, прибегает к теории Льва Гумилева об «особом партнерстве» и «дружбе» Руси и Орды. Именно из Орды выросла современная Россия, считает он. Так евразийство плавно перетекает в идеологию культурного и национального превосходства. И ладно, если бы она действительно покоилась на хоть каких-нибудь достоверных фактах. В реальности те историки Татарстана, которые пишут о «развитой цивилизации» Золотой Орды, предпочитают закрывать глаза на реальность.

Оспаривать тот факт, что Русь и Золотая Орда взаимодействовали и влияли друг на друга, я не намерен – оно так и было. Все страны и государства, особенно если они непосредственно граничат друг с другом, участвуют в определенном материальном, торговом и культурном обмене. Но нельзя опровергнуть следующее утверждение – кочевые народы никогда не создавали собственной великой культуры. Даже если мы говорим об арабах, бывших кочевниками-бедуинами, и в эпоху строительства Халифата сокрушившими многие королевства и империи, следует напомнить – свои архитектуру, ирригационные системы и литературные формы они переняли у завоеванного сасанидского Ирана, который был разбит и втянут в строительство новой мусульманской цивилизации. Ни гунны, ни эфталиты, ни авары, ни мадьяры, ни кто-либо еще из кочевых народов в культурном плане никогда не поднимался выше своих войлочных юрт. Культурного прогресса данные народы добивались только тогда, когда оседали и перенимали иные цивилизационные образцы. Так монголы, которые дали лишь название татарским завоевателям, после принятия буддизма переделали его под себя в ламаизм, но за культурный стандарт взяли Китай. Остальные тюркские народы предпочли остановиться на арабо-персидской мусульманской эстетике, взяв оттуда не только религию и архитектуру, но и на некоторое время и письмо.

Разумеется, справедливости ради, сразу оговорюсь – предки русских культурно обогатились за счет великой лимитрофной империи – Византийской. Однако северная лесная цивилизация, которой являлась Русь, очень сильно переварила в себе византийское влияние, выработав собственную архитектуру и литературу. Для наглядности стоит сравнить пышные постройки Византии и особые северорусские храмы, отличающиеся сдержанностью цветов и форм. В целом же, несмотря на феодальную раздробленность, русские княжества испытывали мощный демографический и экономический подъем. Вся проблема была в том, что отсутствие политического и военного единства обрекало их на слабость перед потенциальным противником. И этим противником были кочевники.

Если вы посмотрите на карту русских княжеств и Золотой Орды, и сопоставите её с картой природного ландшафта, то увидите поразительное сходство. Русь заканчивалась там, где начиналась степь, Орда заканчивалась там, где начинались леса. Никакого синтеза и смешения, как его изображают евразийцы вроде Трубецкого, Савицкого и Гумилева, не было. Два государства имели совершенно разные формы хозяйствования, строительства, организации военного дела. На Руси занимались земледелием, ловлей рыбы и брали богатства леса – дерево, пушного зверя, мед. Кочевники Орды же занимались скотоводством, преодолевая при этом немалые расстояния. Столица Орды Сарай-Бату была кибиточным лагерем, не более того. Ведь нужды в строительстве крупных домов у кочевников не было – им были нужны просторы для прокорма овец, лошадей, коз и прочего скота. Соответственно, и воевали кочевники верхом, в то время как славяне предпочитали пеший строй.

Само собой, что эти границы со временем частично стирались. У русичей появились свои сильные конные отряды, татары начали осваивать земли. Но это был долгий процесс, который лишь более отчетливо демонстрировал ту разницу, которая существовала между народами.

Разумеется, татарское нашествие не было завоеванием в том виде, о котором мы привыкли говорить. Произошел налет – ради пленных и грабежа, но в особо крупном масштабе. Позже такие нашествия повторялись не раз, но они не были настолько колоссальными. Русские не переняли религию завоевателей – культ тенгри, так как уже исповедовали более «высокое» христианство, но и сами татары не стали перенимать у русских ни религию, ни архитектуру. Во всяком случае, массово. Конечно, позже были известные крещеные татарские князья, но ислам проник в жизнь татар куда сильнее православия. Кстати, если вы обратите внимание на сохранившиеся постройки Сарай-Бату, когда та уже перестала быть кибиточным лагерем, то обратите внимание на исламские, арабо-персидские купола и арки. И разглядев их, разве у вас найдутся силы признать правоту гумилевского тезиса о «синтезе» Руси и Орды? Вопрос риторический.