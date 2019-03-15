 

Депутат Госдумы задержан за получение взятки в 3 млрд рублей

Сегодня в Ленинском суде Екатеринбурга состоится рассмотрение ходатайства следствия об аресте депутата Госдумы Вадима Белоусова, которго обвиняют в коррупции. "В настоящее время Белоусов уже доставлен в суд, где будет решен вопрос о мере его пресечения", - сообщает агентство "Интерфакс" со ссылкой на адвоката обвиняемого. По его словам, депутата вызвали в Екатеринбург на допрос, а по прибытию задержали и доставили в суд.

Следователи утверждают, что с мая 2010 года по январь 2014 года, Вадим Белоусов вместе с тогда еще губернатором Челябинской области Михаилом Юревичем, действуя в составе организованной группы, получили от руководителя крупного предприятия взятку в сумме более 3,2 млрд рублей за покровительство. 

Напомним, что Госдума в декабре 2018 года одобрила лишение Белоусова депутатской неприкосновенности и возбуждение в отношении него уголовного дела по ч.6 ст. 290 УК РФ (получение взятки).

АПН следит за развитием событий.
 

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