Новость о том, что экс-президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев решил возглавить партийный список на выборах в Жогорку Кенеш КР в 2020 году, у меня вызвала усмешку. После всего, что Атамбаев натворил на посту президента республики, очень интересно, с чем именно, с какой именно программой и обещаниями Атамбаев поведет партию на выборы? Речь идет, конечно, о фактической программе, а не о формальной, ибо для широкой общественности можно написать самые высокопарные слова. Следуя своей наклонности к политическому стёбу и полагая, что Атамбаев все-таки последователен в своих устремлениях, я думаю, что его единственным фактическим программным лозунгом может быть только такой: "Доломаем Кыргызстан!".

Как я писал в своей книге "Тень Атамбаева над Киргизией", Атамбаев оставил после себя тяжелое наследство. Он сорвал программу модернизации кыргызской электроэнергетики, оставив республику без новых энергетических мощностей и, по сути дела, без экономических перспектив, он распугал иностранных инвесторов, он подпитывал деньгами коррупцию (с удовлетворением отмечу, что сам Атамбаев подтвердил эту мою гипотезу в своем знаменитом интервью телеканалу "Апрель"). Теперь он говорит о свих ошибках. На пресс-конференции СДПК 22 февраля 2019 года Атамбаев заявил, что "он, как президент, сделал достаточно ошибок, и у него на многое открылись глаза".

Похвально, конечно, что экс-президент набрался храбрости и начал говорить о своих ошибках. Хотелось бы, чтобы Алмазбек Шаршенович более подробно рассказал о них и попытался бы объяснить, почему так произошло (это было бы очень полезно и для нынешних политиков, и для историков). Пока что Атамбаев до этого не дозрел, но этот момент мы оставим на его выбор и решение. В любом случае, после сотворенных им и даже отчасти признанных им ошибок, ему не стоило бы выдвигаться в качестве лидера избирательного списка СДПК. Просто затем, чтобы не потопить избирательный список партии.

Я выражаю точку зрения стороннего наблюдателя, и как этот вопрос будет решен в СДПК - это, в конце концов, их дело. Но я все же воспользуюсь своим правом на выражение мнения и скажу, что у этого дела есть некоторые немаловажные обстоятельства.





Растоптанная программа партии





В партии есть раскол. Появилось движение "СДПК без Атамбаева", которое ставит целью исключение Атамбаева из партии. Сторонники Атамбаева постоянно говорят, что противники нынешнего лидера партии - это меньшинство, и вообще все это незаконно. Однако, на мой взгляд, существование фракции СДПК, категорически не признающей Атамбаева вождем - это уже политическая реальность, и она существует, даже если действительно пока не хватает учредительных документов.

Этот вопрос нельзя сводить только лишь к личным конфликтам (хотя этот фактор, конечно, тоже присутствует). Есть и более веская причина возникновения раскола и острой борьбы внутри партии - на мой взгляд, Атамбаев попросту растоптал программу собственной же партии.

Программа, или точнее, политическая платформа "СДПК - Твоя надежная опора", висит на официальном сайте партии. Она была принята в 2015 году, когда Атамбаев был президентом республики, и она отражала политические обязательства его самого и его сторонников в партии, которую он некогда создал.

В ней записано, что главная ценность партии - это государственный суверенитет Кыргызстана, а экономика является главным фактором этого суверенитета: "СДПК поддерживает тезис о том, что сегодня после установления стабильности общественно-политической ситуации, достижения энергетической безопасности, на первый план выходит задача обеспечения экономической и финансовой независимости Кыргызстана. Состояние экономики является главным фактором гарантий государственного суверенитета и национальной безопасности страны".

Остановлю свое внимание на некоторых ключевых моментах экономической программы СДПК на 2015-2020 годы. Поскольку этот срок практически истек, то мы можем увидеть, была ли программа реализована.

Среднегодовой рост ВВП обещали на уровне 7% в год. В действительности, темпы роста были вдвое ниже, скажем, в 2016 году 3,6%, в 2017 году - 4,2%. Программа обещала увеличить доходы граждан республики вдвое. В действительности, в 2015 году среднедушевой доход составил 4074,5 сома, а в 2018 году - 5407,2 сомов. Если бы темпы роста доходов реально обещали бы удвоение к 2020 году, то в 2018 году доходы должны были составить 7,2 тысячи сомов. То есть, этот важнейший пункт программы выполнен не был.

Кыргызстан, как страна небогатая и не имеющая возможности инвестировать свой крупный капитал, весьма зависит в своем экономическом развитии от иностранных инвестиций. В программе СДПК это и признается: "Важнейшим направлением работы СДПК остается создание в Кыргызстане наиболее привлекательных условий для отечественных и зарубежных инвесторов". И далее: "Одна из главных стратегических задач Кыргызстана – успех в конкуренции за иностранные инвестиции с другими странами. В этой конкуренции Кыргызстан обязательно выиграет, создав наилучшие условия для инвесторов". Программа обещала привлечь за пять лет 800 млрд. сомов иностранных инвестиций.

Как Атамбаев "привлекал" иностранные инвестиции и "создавал наилучшие условия" для инвесторов, я описал в своей книге "Тень Атамбаева над Киргизией". Теперь по фактическим цифрам. 800 млрд. сомов - это 11,4 млрд. долларов по текущему курсу. В действительности, в 2015 году пришло 1573,2 млн. долларов, в 2016 - 814 млн., в 2017 году - 616,7 млн. долларов. За три года правления Атамбаева в Кыргызстан пришло 3003,9 млн. долларов или 26,3% от обещанного объема. Если бы план выполнялся, то в 2017 году должно было быть вдвое больше иностранных инвестиций - 6,8 млрд. долларов. Также стоит отметить, что при Атамбаеве была тенденция сильного снижения объема иностранных инвестиций, которые всего за три года упали более чем вдвое. То есть, этот также очень важный пункт программы выполнен не был.

Наконец, программа СДПК в 2015 году обещала построить за пять лет 60 новых малых ГЭС, мощностью 72 МВт. Однако, как следует из Анализа регулятивного воздействия к проекту Закона КР "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Кыргызской Республики в сфере возобновляемых источников энергии" (документ составлен рабочей группой под руководством депутата ЖК КР Э. Байбакпаева в январе 2017 года), в период с 2009 по начало 2017 года была построена только одна Тегерментинская ГЭС мощностью 3 МВт и несколько микро-ГЭС. То есть, и этот пункт партийной программы не был выполнен.

У СДПК и у Атамбаева были все возможности для реализации своих обещаний. СДПК имела в Жогорку Кенеше КР 38 кресел, а вместе с коалицией - 67 кресел (55,8%). Атамбаев был главой государства и лидером партии. Но программа выполнена не была. Даже более того, фактическая политика Атамбаева на посту президента в целом ряде пунктов шла резко вразрез с этой программой, в особенности в пункте борьбы с коррупцией. Если уж сам Атамбаев определял в своем интервью телеканалу "Апрель" свою президентскую задачу как "притаскивать деньги", и не прилагал никаких усилий к контролю за их расходованием (в том числе и в эпопее реконструкции Бишкекской ТЭЦ, закончившейся крупнейшей аварией), то о какой борьбе с коррупцией при его президентском правлении может идти речь?

Если проводить политику вразрез с положениями программы партии и столь явно ее не выполнить это не растоптать программу, то как еще это можно назвать?

Атамбаев поломал экономическое будущее Кыргызстана, поломал СДПК. Ну и что он теперь может предложить на парламентские выборы? Доломаем Кыргызстан, чтобы уж совсем ничего не осталось?





СДПК без Атамбаева





Если посмотреть на партийный раскол с этой точки зрения, то нельзя не признать, что у той части членов партии, которая перестала признавать Атамбаева вождем, есть для этого веские основания.

На мой взгляд, само появление устойчивых выражений типа "СДПК без Атамбаева" и "СДПК с Атамбаевым", довольно точно характеризует сущность раскола в партии. Первая фракция выступает за сохранение программного курса партии, тогда как Атамбаев, пошедший с ним вразрез, не реализовавший его на посту президента, должен партию покинуть. Вторая фракция, напротив, выступает за Атамбаева как за главный политический актив, и, вероятно, готова выбросить программу в мусорную корзину. Речь идет, конечно, о тех, кто уже определился чего хочет. Есть еще довольно много колеблющихся и еще не определившихся членов партии.

Самое интересное, что колеблется и сам Атамбаев. Я так думаю потому, что на той же пресс-конференции 22 февраля 2019 года, он сам не говорил о том, что пойдет на выборы. Об этом заявили официальный представитель СДПК Кундуз Жолдубаева и зампредседателя СДПК Асель Кодуранова. Хотя, что мешало Атамбаеву сказать об этом самому?

Более того, он вдруг заговорил о том, что может оставить руководство партией: "Я не вечен, и когда-нибудь уйду из руководства партии, как до этого передал президентство". Других подробностей об этом Алмазбек Шаршенович не сказал, но его собственное высказывание об уходе очень симптоматично. Пока что решение не окончательное, но он об этом думает, и в этом выражаются его колебания. Причины их лежат на поверхности. За прошедший год его авторитет и политическое влияние заметно пошатнулись, он постоянно под огнем критики, его близкие соратники крепко увязли в деле о Бишкекской ТЭЦ. В таких условиях не может не возникнуть сомнений в том, что поход на выборы во главе партийного списка может быть успешным. Да и за время, оставшееся до выборов, может произойти много чего.

Мы видим противоречие. Атамбаев говорит о своих ошибках на посту президента и о том, что когда-нибудь должен оставить руководство партией, и в то же время его двигают во главу партийного списка на выборах в Жогорку Кенеш 2020 года. Я думаю, что оно разрешается таким образом: в нынешнем руководстве СДПК есть группа, рассчитывающая получить депутатские мандаты на следующих выборах с помощью Атамбаева, как наиболее узнаваемого и известного представителя партии. То есть, по моему мнению, речь идет о банальной эксплуатации его электорального ресурса. Думаю, что такая линия им смотрится беспроигрышной. Если им получится выбраться в парламент, то им ничто потом не помешает размежеваться с Атамбаевым и выбросить его из партии. Исключили же из СДПК лидера партийной парламентской фракции Ису Омуркулова. Ну а если выборы не получатся - то понятно, кто виноват. Конечно же, Алмазбек Атамбаев. И в этом случае его тоже выгонят из партии.

Любопытная получается возможная комбинация, которая в любом исходе заканчивается катапультированием Атамбаева из рядов партии. Вероятно, сам он начал понимать, что его позиции в СДПК стали очень непрочными и шаткими.

Чем эта история кончится? Тут у меня есть большой спортивный интерес к исходу всей этой эпопеи. У Атамбаева еще есть кое-какие варианты, правда, все в том же духе того же самого: доломать то, что еще не поломано. Ему вовсе не обязательно дожидаться, пока его выгонят из партии. Он вполне может дождаться подходящего момента, съехать за границу, прислать в политсовет СДПК заявление о выходе, и оставить своих незадачливых однопартийцев с носом и один на один с многочисленными проблемами, с расколом и разбродом в партии. Так он может и выборы сорвать. Что же - ломать, так ломать.



