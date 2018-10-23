Партия раздора: СДПК на грани раскола
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24 октября в Москве стартует
Международная конференция азиатских партий, представительное мероприятие,
которое традиционно собирает лидеров политических объединений из разных уголков
планеты и помогает им наладить диалог. В списках приглашенных значится бывший
Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев. Он представляет Социал-демократическую
партию, некогда крупнейшее политическое объединение республики. Сейчас его ряды
стремительно сокращаются: Атамбаев теряет сторонников, а сама СДПК на грани
раскола. Бывший президент, наверняка, понимает, что сейчас не лучшее время
где-то презентовать партию, но, тем не менее, на конференцию он отправился. Это
вызвало подозрения, что форум в Москве – только предлог, чтобы покинуть страну навсегда
на фоне развала последнего оплота.
Отъезд экс-президента Алмазбека Атамбаева
почти совпал по времени с задержанием его бывшего советника Икрамжана Илмиянова.
Он тоже является членом СДПК и даже входит в состав политического совета партии,
о чем свидетельствует его фотография, все еще размещенная на официальном сайте
объединения. Илмиянова подозревают в получении крупной взятки в бытность
заместителем руководителя аппарата президента. Задержали его в Москве и уже
доставили в Бишкек. Разбирательство обещает быть громким и вряд ли обойдет
стороной его бывшего шефа. В адрес Алмазбека Атамбаева и возглавляемой им СДПК
точно полетят камни, что, непременно, еще сильнее ударит по имиджу партии. Но
это только при условии, что однопартийцы не сместят Атамбаева.
«СДПК без
Атамбаева» - под таким лозунгом на днях прошел неофициальный съезд партии в
Иссык-кульской области Кыргызстана. Не первый в своем роде и с подобными
лозунгами. Участие в нем, по сообщениям местных СМИ, приняли около 200 человек,
включая тех, кто ранее активно поддерживал бывшего президента республики.
Официальный представитель СДПК заявила, что конференция не имела к партии
никакого отношения и что для проведения такого съезда необходимо согласие
политсовета. Но судя по последним событиям, к политсовету, высшему
представительному органу, члены СДПК теперь не очень-то прислушиваются.
Об этом ярко свидетельствует
недавний скандал вокруг теперь уже бывшего члена партии – депутата Жогорку Кенеша
Кожобека Рыспаева. Его исключили из партии якобы за слова о том, что именно
члены СДПК виноваты в той самой злополучной аварии на ТЭЦ Бишкека, которая в
разгар морозов прошлой зимой оставила город без отопления, а его жителей
поставила буквально на грань выживания.
После исключения из рядов партии
политсовет СДПК логично рекомендовал депутатам парламентской фракции
социал-демократов в Жогорку Кенеше также отозвать Рыспаева с должности
председателя комитета по топливно-энергетическому комплексу и недропользованию,
а также из состава всех временных комиссий, рабочих групп и постоянных
делегаций. Но тут случилось неожиданное…Фракция не стала
этого делать. За исключение проголосовали только четыре парламентария, 26
высказались против.
То есть депутаты – социал-демократы
не стали прислушиваться к решению политического совета партии, хотя, по идее,
как раз должны быть проводниками идей СДПК в Парламенте. Их, собственно, для
того от партии и выдвигали. Что как не это может служить лучшим доказательством
раскола в рядах социал-демократов? В СДПК сломалась система партийной иерархии.
Каждый теперь сам по себе. И начался этот сбой с самого Атамбаева. Авторитет
бывшего президента Кыргызстана и все еще действующего лидера СДПК и без того
был серьезно подорван его многочисленными политическими ошибками во внешней и
внутренней политике. А сейчас, очевидно, экс-президента и его ближайших
сторонников не воспринимают всерьез даже однопартийцы.
Атамбаев и сам ранее признавал раскол
в партии. Выступая на съезде по случаю 25-летия объединения, он заявил, что близость
к власти делает любую партию заманчивой для «прилипал и нечистоплотных
карьеристов» и призвал сторонников начать этап очищения и обновления,
избавившись от «случайных попутчиков». Только вот судя по происходящему таким
«случайным человеком» социал-демократы могут посчитать и самого Атамбаева.
В нынешних условиях раскол СДПК на
тех, кто уже понял, что без Атамбаева партию еще можно спасти и тех немногих,
кто еще поддерживает президента, в контексте изложенного кажется не таким уж и
злом. Это позволит сохранить хотя бы что-то после окончательного развала.
Отмежевавшись от бывшего лидера, социал-демократы имеют некоторые шансы
восстановить реноме и вернуться в политическую жизнь Кыргызстана.
Что будет с остальными из СДПК, теми,
кто еще поддерживает Алмазбека Атамбаева? Ответ на этот вопрос будет зависеть
от того, что дальше предпримет бывший президент Кыргызстана и вообще вернется
ли он на родину. Его отъезд в Москву в явно неподходящее для СДПК время в социальных
сетях расценили как возможный побег, тем более учитывая, что его ближайший
соратник Илмиянов был задержан.
Один из популярных в Кыргызстане
интернет-порталов даже организовал голосование с вопросом: «вернется ли
Атамбаев в страну 28 октября?». И пока голоса участников виртуального опроса
разделились поровну между теми, кто считает, что вернется и теми, кто уверен,
что Атамбаев бежал навсегда…