Партия раздора: СДПК на грани раскола

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24 октября в Москве стартует Международная конференция азиатских партий, представительное мероприятие, которое традиционно собирает лидеров политических объединений из разных уголков планеты и помогает им наладить диалог. В списках приглашенных значится бывший Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев. Он представляет Социал-демократическую партию, некогда крупнейшее политическое объединение республики. Сейчас его ряды стремительно сокращаются: Атамбаев теряет сторонников, а сама СДПК на грани раскола. Бывший президент, наверняка, понимает, что сейчас не лучшее время где-то презентовать партию, но, тем не менее, на конференцию он отправился. Это вызвало подозрения, что форум в Москве – только предлог, чтобы покинуть страну навсегда на фоне развала последнего оплота.

Отъезд экс-президента Алмазбека Атамбаева почти совпал по времени с задержанием его бывшего советника Икрамжана Илмиянова. Он тоже является членом СДПК и даже входит в состав политического совета партии, о чем свидетельствует его фотография, все еще размещенная на официальном сайте объединения. Илмиянова подозревают в получении крупной взятки в бытность заместителем руководителя аппарата президента. Задержали его в Москве и уже доставили в Бишкек. Разбирательство обещает быть громким и вряд ли обойдет стороной его бывшего шефа. В адрес Алмазбека Атамбаева и возглавляемой им СДПК точно полетят камни, что, непременно, еще сильнее ударит по имиджу партии. Но это только при условии, что однопартийцы не сместят Атамбаева.

«СДПК без Атамбаева» - под таким лозунгом на днях прошел неофициальный съезд партии в Иссык-кульской области Кыргызстана. Не первый в своем роде и с подобными лозунгами. Участие в нем, по сообщениям местных СМИ, приняли около 200 человек, включая тех, кто ранее активно поддерживал бывшего президента республики. Официальный представитель СДПК заявила, что конференция не имела к партии никакого отношения и что для проведения такого съезда необходимо согласие политсовета. Но судя по последним событиям, к политсовету, высшему представительному органу, члены СДПК теперь не очень-то прислушиваются.

Об этом ярко свидетельствует недавний скандал вокруг теперь уже бывшего члена партии – депутата Жогорку Кенеша Кожобека Рыспаева. Его исключили из партии якобы за слова о том, что именно члены СДПК виноваты в той самой злополучной аварии на ТЭЦ Бишкека, которая в разгар морозов прошлой зимой оставила город без отопления, а его жителей поставила буквально на грань выживания.

После исключения из рядов партии политсовет СДПК логично рекомендовал депутатам парламентской фракции социал-демократов в Жогорку Кенеше также отозвать Рыспаева с должности председателя комитета по топливно-энергетическому комплексу и недропользованию, а также из состава всех временных комиссий, рабочих групп и постоянных делегаций. Но тут случилось неожиданное…Фракция не стала этого делать. За исключение проголосовали только четыре парламентария, 26 высказались против.

То есть депутаты – социал-демократы не стали прислушиваться к решению политического совета партии, хотя, по идее, как раз должны быть проводниками идей СДПК в Парламенте. Их, собственно, для того от партии и выдвигали. Что как не это может служить лучшим доказательством раскола в рядах социал-демократов? В СДПК сломалась система партийной иерархии. Каждый теперь сам по себе. И начался этот сбой с самого Атамбаева. Авторитет бывшего президента Кыргызстана и все еще действующего лидера СДПК и без того был серьезно подорван его многочисленными политическими ошибками во внешней и внутренней политике. А сейчас, очевидно, экс-президента и его ближайших сторонников не воспринимают всерьез даже однопартийцы.

Атамбаев и сам ранее признавал раскол в партии. Выступая на съезде по случаю 25-летия объединения, он заявил, что близость к власти делает любую партию заманчивой для «прилипал и нечистоплотных карьеристов» и призвал сторонников начать этап очищения и обновления, избавившись от «случайных попутчиков». Только вот судя по происходящему таким «случайным человеком» социал-демократы могут посчитать и самого Атамбаева.

В нынешних условиях раскол СДПК на тех, кто уже понял, что без Атамбаева партию еще можно спасти и тех немногих, кто еще поддерживает президента, в контексте изложенного кажется не таким уж и злом. Это позволит сохранить хотя бы что-то после окончательного развала. Отмежевавшись от бывшего лидера, социал-демократы имеют некоторые шансы восстановить реноме и вернуться в политическую жизнь Кыргызстана.

Что будет с остальными из СДПК, теми, кто еще поддерживает Алмазбека Атамбаева? Ответ на этот вопрос будет зависеть от того, что дальше предпримет бывший президент Кыргызстана и вообще вернется ли он на родину. Его отъезд в Москву в явно неподходящее для СДПК время в социальных сетях расценили как возможный побег, тем более учитывая, что его ближайший соратник Илмиянов был задержан.

Один из популярных в Кыргызстане интернет-порталов даже организовал голосование с вопросом: «вернется ли Атамбаев в страну 28 октября?». И пока голоса участников виртуального опроса разделились поровну между теми, кто считает, что вернется и теми, кто уверен, что Атамбаев бежал навсегда…