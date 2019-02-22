 

В России появится новая госструктура для слежки за трафиком в интернете

В ближайшее время в России будет создан Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на аппарат кабинета министров. Новое ведомство будет обобщать и обрабатывать трафик отечественных операторов связи и государственных систем передачи данных. Созданием Центра мониторинга займется Роскомнадзор, в структуру которого войдет это новое подразделение. 

Известно, что чиновники до начала следующего года планируют согласовать с ФСБ регламент взаимодействия новой структуры с цифровыми госсистемами, в том числе - с сегментом обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий хакерских атак.

Стоит отметить, что обязательства по созданию Центра мониторинга и управления сетью возлагались на правительство в проекте закона о "суверенном интернете", а главной декларируемой целью создания центра было заявлено обеспечение целостности и безопасности сетей связи общего пользования.

Представители IT индустрии уже заявили о том, что создание нового госоргана ни к чему хорошему не приведет, а станет по сути очередным расходованием средств людьми, которые хотят этим заниматься, поэтому и придумывают различную деятельность.

Напомним, что несколько дней назад президент РФ Владимир Путин заявил о том, что стране следует "готовиться и быть готовой" к отключению от глобального интернета, который, по мнению главы государства, является изобретением спецслужб Запада.

АПН следит за развитием событий.
 

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