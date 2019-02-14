Греция и Болгария схлестнулись за «Турецкий поток»

Пока
немецкие политики и бизнесмены продолжают давать отповеди пригрозившему им
санкциями за строительство «Северного потока-2» американскому послу Ричарду
Гренеллу, на юге Европы разворачиваются не менее важные и не менее интересные
события, связанные с другим крупным газовым проектом России – «Турецким
потоком».
«Турецкий
поток» должен иметь две ветки – одна для снабжения Турции, другая для Восточной
Европы. Правда, премьер-министр Греции Алексис Ципрас на встрече 5 февраля
решил уговорить главу Турции Реджепа Эрдогана, что вторую ветку стоит строить
через европейскую часть Турции – в Грецию. Дальше, разумеется, газопровод
пойдет в Италию. Каково мнение турок, пока не ясно, но следует отметить, что от
турецкого лидера в этом вопросе зависит многое.
Болгары,
естественно, напряглись. Они еще в прошлом году активизировали свои переговоры
с Россией в надежде на то, что вторая ветка «Турецкого потока» пойдет через их
территорию. В мае премьер страны Бойко Борисов даже заявил Путину, извиняясь за
срыв прошлого, так и нереализованного проекта – «Южного потока»: «Благодарен,
что Россия не держит зла. Старший всегда прощает».
Прощать-то
прощает, русское великодушие не знает пределов и известно всему миру. Но пора и
Москве призадуматься, с кем легче вести переговоры – с Грецией или Болгарией, и
через чью территорию стоит пустить газопровод.
Стоит
сразу обозначить, что «Турецкий поток», как проваленный «Южный», задумывался
как обходной вокруг Украины, дабы диверсифицировать поставки газу в Европу.
Теперь Украина по замыслу должна оказаться в кольце – через Балтийское море
вот-вот пустят возмутивший США газопровод, а через Черное море намерены
построить «Турецкий поток». Разумеется, политика тут не при чем, просто
ситуация, когда от одной страны, через территорию которой проходят множество
магистралей, весьма рискованна, а Евромайдан и последующая война в Донбассе европейцев
в этом мнении только укрепили. Европе нужен надёжный поставщик энергоресурсов
по невысоким ценам. Он есть, и это Россия, за дружбу с которой на Балканах
скоро развернется отчаянная борьба.
Причем
Путин уже дал обещание сербскому лидеру Александру Вучичу, что «Турецкий поток»
пройдет и по территории Сербии – в Венгрию и Словакию. Сербы обрадовались. Но
российский газ в Сербию может пойти либо из Греции через Македонию, либо через
Болгарию. Это разные направления и разные проекты, которые требуют вложения
значительных средств, но и способные принести серьезную прибыль.
Стоит
отметить, что и Греция, и Болгария являются членами НАТО и ЕС, и на словах
разделяют западные ценности, правда, с чем на практике у них есть некоторые,
хотя и не такие серьезные, как на Украине, проблемы. Конечно, «бизнес есть
бизнес», но любое экономическое решение имеет политические последствия, все
сферы жизни общества не являются обособленными, а взаимно пересекаются.
И
в Болгарии, и в Греции на данный момент у власти условно «левые» правительства,
которые с приходом к государственному рулю смягчали свою антизападную риторику
вплоть до копирования своих оппонентов. Болгария закупает оружие у НАТО, а
Греция просит американцев создать в стране новые военные базы США. В Афинах
бывшие противники Брюсселя теперь заставляют разгонять дубинками и газом толпы
недовольных приездом Меркель, а в Болгарии риторика «социалистов» уже ничем не
отличается от того, что говорили лидеры бывшей правящей партии ГЕРБ – вспомните
хотя бы скандал с приездом в страну патриарха Кирилла.
И
в Греции, и в Болгарии, впрочем, нынешние режимы, хотя и претендуют на большую
стабильность в сравнении с Украиной, сами по себе не являются прочными. Как
всегда, все портит национальный вопрос, вернее, Македония. Референдум и
дальнейшие процедуры по её переименованию всколыхнули, казалось бы, спавшие
болгарский и греческие национализмы, в Афинах десятки тысяч людей участвовали в
массовых столкновениях с полицией. Власть Ципраса зыбка, и заключения
соглашения по строительству «Турецкого потока» может частично успокоить его
оппонентов. Поэтому в ближайшее время стоит ждать клятв и заверений в любви к
России, как из Афин, так и из Софии.
Мне
одинаково симпатичны и греки, и болгары, чего не скажешь об их властях. Оно и
понятно – лидеры лимитрофных государств играют на противоречиях Запада и России,
дабы реализовать собственную стратегию. Прикрываясь натовским щитом, они
намерены обеспечить себе энергетическую безопасность, которую им готова
предоставить Россия.
Москва,
разумеется, тоже нуждается в своих неискренних и не всегда честных «младших братьях»
на Балканах. «Турецкий поток» в отсутствии иных интеграционных проектов может
стать хоть каким-то рычагом для влияния на Болгарию и Грецию, особенно в
отсутствии реальной культурной работы. Россия может и разветвить вторую часть
газопровода, отведя одно направление в Грецию и Италию, а другое в Болгарию,
Сербию, Венгрию и Словакию. Российского газа-то на всех хватит. В преддверии
грядущих событий в Македонии, медленно затопляемой албанским меньшинством, это
будет неплохим заделом.
Но
всё-таки, как печально, что на исходе двадцатилетнего путинского правления
Россия вынуждена задабривать своих малых восточноевропейских соседей дешевым топливом,
не имея в арсенале иных инструментов влияния.