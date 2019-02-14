 

Греция и Болгария схлестнулись за «Турецкий поток»

Пока немецкие политики и бизнесмены продолжают давать отповеди пригрозившему им санкциями за строительство «Северного потока-2» американскому послу Ричарду Гренеллу, на юге Европы разворачиваются не менее важные и не менее интересные события, связанные с другим крупным газовым проектом России – «Турецким потоком».
«Турецкий поток» должен иметь две ветки – одна для снабжения Турции, другая для Восточной Европы. Правда, премьер-министр Греции Алексис Ципрас на встрече 5 февраля решил уговорить главу Турции Реджепа Эрдогана, что вторую ветку стоит строить через европейскую часть Турции – в Грецию. Дальше, разумеется, газопровод пойдет в Италию. Каково мнение турок, пока не ясно, но следует отметить, что от турецкого лидера в этом вопросе зависит многое.
Болгары, естественно, напряглись. Они еще в прошлом году активизировали свои переговоры с Россией в надежде на то, что вторая ветка «Турецкого потока» пойдет через их территорию. В мае премьер страны Бойко Борисов даже заявил Путину, извиняясь за срыв прошлого, так и нереализованного проекта – «Южного потока»: «Благодарен, что Россия не держит зла. Старший всегда прощает».
Прощать-то прощает, русское великодушие не знает пределов и известно всему миру. Но пора и Москве призадуматься, с кем легче вести переговоры – с Грецией или Болгарией, и через чью территорию стоит пустить газопровод.
Стоит сразу обозначить, что «Турецкий поток», как проваленный «Южный», задумывался как обходной вокруг Украины, дабы диверсифицировать поставки газу в Европу. Теперь Украина по замыслу должна оказаться в кольце – через Балтийское море вот-вот пустят возмутивший США газопровод, а через Черное море намерены построить «Турецкий поток». Разумеется, политика тут не при чем, просто ситуация, когда от одной страны, через территорию которой проходят множество магистралей, весьма рискованна, а Евромайдан и последующая война в Донбассе европейцев в этом мнении только укрепили. Европе нужен надёжный поставщик энергоресурсов по невысоким ценам. Он есть, и это Россия, за дружбу с которой на Балканах скоро развернется отчаянная борьба.
Причем Путин уже дал обещание сербскому лидеру Александру Вучичу, что «Турецкий поток» пройдет и по территории Сербии – в Венгрию и Словакию. Сербы обрадовались. Но российский газ в Сербию может пойти либо из Греции через Македонию, либо через Болгарию. Это разные направления и разные проекты, которые требуют вложения значительных средств, но и способные принести серьезную прибыль.
Стоит отметить, что и Греция, и Болгария являются членами НАТО и ЕС, и на словах разделяют западные ценности, правда, с чем на практике у них есть некоторые, хотя и не такие серьезные, как на Украине, проблемы. Конечно, «бизнес есть бизнес», но любое экономическое решение имеет политические последствия, все сферы жизни общества не являются обособленными, а взаимно пересекаются.
И в Болгарии, и в Греции на данный момент у власти условно «левые» правительства, которые с приходом к государственному рулю смягчали свою антизападную риторику вплоть до копирования своих оппонентов. Болгария закупает оружие у НАТО, а Греция просит американцев создать в стране новые военные базы США. В Афинах бывшие противники Брюсселя теперь заставляют разгонять дубинками и газом толпы недовольных приездом Меркель, а в Болгарии риторика «социалистов» уже ничем не отличается от того, что говорили лидеры бывшей правящей партии ГЕРБ – вспомните хотя бы скандал с приездом в страну патриарха Кирилла. 
И в Греции, и в Болгарии, впрочем, нынешние режимы, хотя и претендуют на большую стабильность в сравнении с Украиной, сами по себе не являются прочными. Как всегда, все портит национальный вопрос, вернее, Македония. Референдум и дальнейшие процедуры по её переименованию всколыхнули, казалось бы, спавшие болгарский и греческие национализмы, в Афинах десятки тысяч людей участвовали в массовых столкновениях с полицией. Власть Ципраса зыбка, и заключения соглашения по строительству «Турецкого потока» может частично успокоить его оппонентов. Поэтому в ближайшее время стоит ждать клятв и заверений в любви к России, как из Афин, так и из Софии.
Мне одинаково симпатичны и греки, и болгары, чего не скажешь об их властях. Оно и понятно – лидеры лимитрофных государств играют на противоречиях Запада и России, дабы реализовать собственную стратегию. Прикрываясь натовским щитом, они намерены обеспечить себе энергетическую безопасность, которую им готова предоставить Россия.
Москва, разумеется, тоже нуждается в своих неискренних и не всегда честных «младших братьях» на Балканах. «Турецкий поток» в отсутствии иных интеграционных проектов может стать хоть каким-то рычагом для влияния на Болгарию и Грецию, особенно в отсутствии реальной культурной работы. Россия может и разветвить вторую часть газопровода, отведя одно направление в Грецию и Италию, а другое в Болгарию, Сербию, Венгрию и Словакию. Российского газа-то на всех хватит. В преддверии грядущих событий в Македонии, медленно затопляемой албанским меньшинством, это будет неплохим заделом.
Но всё-таки, как печально, что на исходе двадцатилетнего путинского правления Россия вынуждена задабривать своих малых восточноевропейских соседей дешевым топливом, не имея в арсенале иных инструментов влияния.

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