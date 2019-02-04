Как один "гомофоб" гомофилов вдохновил

B 2012 г, в самом начале осознания и продвижения всех гендерных возможностей в публичную жизнь, дискуссии на тему замены пап и мам в официальных документах на "родителей" под порядковыми номерами, возмущённо заглушались тогдашним соцправительством Франции, как «провокационные и безосновательные».

Более прочих огрёб правый политик Жан-Франсуа Копе, прямо заявив радио RTL, что «правительство делает всё, чтобы убрать из гражданского кодекса термины "отец" и "мать", заменив их на "родитель А" и "родитель Б".

На политика тогда как с дуба рухнула вся политкорректная пресса и вся политкорректная рать. Газета «Libération» обвинила его в сознательном передёргивании с целью опорочить светлые идеи всеобщего равенства, в коем ЛГБТ-и-тд сообщество имеет полное право на дегустацию своей половины пирога, но вовсе не требует доходить до такой жути, как законодательное отрицание пап и мам.

Развивая тему, газета «Libération» пустила ощутимо потяжелевшую артиллерию уже напрямик по всем макушкам, что не слева, обвиняя весь правый блок в демонизации левого блока с использованием отвратительного и лживого "наговора" на "гомо-семьи", как идеолoгического и политического аргумента.

На подмогу газете «Libération» дружной стаей кинулись все лево-либеральные, действующие и бездействующие политики, греческим хором распевая, прямо по Хармсу :

« — Ну! Ну! Ну! Ну!

Врешь! Врешь! Врешь! Врешь!

Ну, родитель, однополый,

Ну ещё туда сюда,

Но вот чтоб под номерами-

Это просто ерунда!.. »

Министры и советники правительства Олланда заклевали нового "Кассандра" быстро и наперебой: никаких изменений Гражданского кодекса относительно пап и мам ни в одном проекте соцправительства не намечается, вы-всё-врёте, никогда ЛГБТ-и-тд-сообщество не замарает себя подобными дикими претензиями, способными родиться только в реакционном и фашиствующем мозгу, без пап и мам!

Некоторе время спустя, министр юстиции, Кристиан Тобира, дословно уверила несколько смущённый новостью народ, что распускаемые правым блоком слухи о "родителях А и Б" не имеют под собой ни малейшего основания и служат лишь разжиганию неприязни в отношении и без того вусмерть задискриминированных гомо-семейств, «лишая все дебаты по их поводу последней толики человечности!»

Все последующие годы, любые упоминания самой возможности введения в обиход системы "гендер-замещения коренных полов" (позвольте мне этот неологизм), отметались так же энергично и с тем же негодованием, как "гомофобские фантазмы порождённые больным воображением Марин Ле Пен".

"Мы никогда не последуем примеру Нидерландов и не введём в гражданский кодекс термины "родитель 1, родитель 2!"- (cf. «Le Journal du Dimanche» интервью 26/01/2013)

И то же самое, кроме министра олландовской юстиции, торжественно обещали министр олландовского образования и любой из всех прочих министров, кому приходилось с негодованием разметать все бессовестные провокации на светлом пути однополого содружества.

А теперь пройдёмте, граждане, прямиком в год 2019 г, прошу всех сюда, на перепись населения. Она уже несколько недель как началась и замученные беготнёй переписчики обивают пороги несознательных жителей, напоминая о необходимости либо сдать бумажный вариант досье, либо отправить его куда следует в электронном виде.

Некоторое недоумение вызывает целый ряд вопросов, имеющих весьма отдалённое отношение к переписи, но необходимых статистике, а потому фигурирующих в анкете и которые непременно вызвали бы шквал возмущения, если бы, например, российской либеральной оппозиции предложили "переписàться" по подобному прейкскуранту ("Как называется учреждение, где вы работаете или которым управляете? Чем занимается это учреждение? Его адрес? Если вы работодатель, сколько сотрудников в вашем учреждении? Каким транспортом вы пользуетесь для поездок на работу? Если вы не получаете жалование, какова ваша профессия? В вашей работе, какова ваша основная функция ? и тд)

Но ещё большее недоумение вызвала y внимательной части переписываемых пометка в рубрике "проживающие по адресу":

«Для однополых пар, один из родителей декларирует себя отцом, а другой матерью, несмотря на пол».

В ответ на эту "невыносимую провокацию", Ассоциация родителей гомо-семей (Association des familles homoparentales - ADFH), во главе со своим председателем, Александром Урвицом (Alexandre Urwizcz), публично выразила протест, против дискриминации гомо-семей и потребовалa не оскроблять их достоинство "устаревшими терминами "отец" и "мать", не имеющими хождения с момента легализации однополых браков (2013).

Как уже стало традицией в современном политическом мире, ассоциация гомо-семей обратилась к общественности и должностным лицам, отвечающим за перепись населения (НИСЭИ) – через «Твиттер», требуя удовлетворения, параллельно дав исчерпывающее интервью глянцевму журналу ЛГБТ-сообщетсва "Têtu".

И через «Твиттер» же получила первое обьяснение вопиющему присутствию терминов "отец" и "мать" в переписных анкетах. Пристыженные чиновники-переписчики невнятно забормотали, что термины «родитель-1-родитель-2» ещё не окончательно вошли в обиход у большинства населения, поэтому вводить их в переписные анкеты не целесообразно.

Официального ответа от более весомых должностных лиц пока не поступило, поскольку все более весомые в данный момент преимущественно заняты проблемами с «жёлтыми жилетами» и "красными платками", a заботы родителей А и Б, сидящих на трубе пускают на самотёк.

Можно, однако не сомневаться, что если срочно потребуется "найти доктора и свалить всё на него", то бишь, найти виноватых в том, что всё более обширные и жёсткие требования равноправного ЛГБТ-и-тд-сообщества, столь возмущённо отрицаемые всем светлоликим либеральным блоком всё-таки оказываются реальностью, а не мракобесной провокацией всех потенциальных гомофобов, виноватыми опять окажутся все те же самые, знакомые всё лица, годами и Кассандрами предупреждавшие о ныне происходящем.