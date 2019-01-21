Согласие на аборт женщинам придется получать у чиновников

Глава Пензенской области Иван Белозерцев под угрозой увольнения обязал глав муниципалитетов лично встречаться с женщинами, которые планируют сделать аборт. Об этом сегодня сообщает агентство «Интерфакс».





Губернатор заявил, что с каждой женщиной, решившей прервать беременность, должны встретиться не только главврач женской консультации, психолог и представительницы активной женской общественности, но и непременно глава муниципального образования.





Таким образом чиновник планирует выяснить, что заставило женщину решиться на аборт, и, если причиной окажется тяжелое материальное положение или плохие бытовые условия, постараться помочь найти другой выход из ситуации.





Напомним читателям, что летом 2018 года министерства здравоохранения Приморского края, Якутии и Рязанской области ввели временный мораторий на аборты. Акция проводилась Фондом социально-культурных инициатив в целях «просветительского характера».





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