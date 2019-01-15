 

Родина слышит, Родина знает?

Война в Чечне давно закончилась, но боль и ужас той страшной войны многие вспоминают до сих пор. 

 

Большие потери среди мирного населения, беженцы, тысячи убитых русских солдат, разрушенные города — все это надолго останется в памяти, особенно у тех, кто стал жертвой этой войны. Жертвами я называю не только беженцев и пострадавших мирных граждан, но также и тех солдат, что были брошены государством в самое пекло войны. Большинство из нас искренне верит, что Родина помнит и помогает своим защитникам, которые восстановили конституционный строй в мятежной республике, однако, это не так. До сих пор ветераны Чеченской войны продолжают бороться за право на достойное существование в стране, которую они защищали ценой своего здоровья и жизни.

 

«Свою Родину я защищал жизнью, а что Родина?..»

 

Младший сержант запаса Александр Игнатов ветеран боевых действий в Чечне. Проходил срочную службу на Северном Кавказе во время второй Чеченской войны в должности наводчика в составе объединенной группировки войск. Во время боевых действий получил травму и пролежал в военном госпитале. За достойную службу Александр имеет награды «Орден мужества» и медаль «За отвагу». Сразу после возвращения домой в Орловскую область поселок Верховье в июле двухтысячного года Игнатов получил от главы местной администрации справку о том, что попал в очередь на льготное получение жилья, как участник боевых действий в Чеченской республике. Но прошло уже восемнадцать лет с получения этой справки, а своего жилья Александр так и не получил.

 

«Мне говорят одно и то же - мы не можем вам помочь так как Москва деньги не выделяет, ваши документы находятся в Орле. Еду на прием в Орел, мне говорят, что будут звонить в Москву и так постоянно. Какой-то замкнутый круг...Прошу обратить внимание на мое обращение, ведь прошло уже столько лет, а что положено законом мне не дают. Свою Родину я защищал жизнью, а что Родина? Как бы вы почувствовали себя на моем месте?» - задается риторическими вопросами Александр.

 

Ветеран ежегодно обращается в администрацию, обновляет документы, пишет Президенту, но все остается без результатов. Александр написал в общественную организацию «Гражданский патруль», надеясь, что общественная огласка поможет разрешить его ситуацию.  

 

Ситуация с Игнатовым - капля в море, таких историй множество, но лишь некоторые продолжают бороться за свои права.

 

Ветеранское пособие – две тысячи с копейками

 

Иван Отраковский — капитан запаса, морской пехотинец. В Чечне был командиром группы специальной разведки, разведывательно-десантной роты, руководил группой антиснайперов. Имеет боевые награды: орден «Мужества», медаль к ордену «За заслуги перед Отечеством» 2 степени,  медаль «300 лет флоту», медаль «За воинскую доблесть». После того, как покинул службу продолжил активно защищать права ветеранов Чечни, выступал спикером в различных передачах, посвященных войне на Северном Кавказе. Иван создал петицию на сайте Российская общественная инициатива с требованием повысить ежемесячные денежные выплаты ветеранам и инвалидам боевых действий в десять раз. Ветеранская пенсия на данный момент составляет 2 тысячи семьсот восемьдесят рублей с копейками. Свое обращение Иван отправил также в Государственную Думу, Администрацию Президента, Главе Правительства:

 

«Мы подняли шум написали письмо Президенту, главе Правительства Медведеву, но пришел ответ, как обычно - это не к нам. Мы продолжили писать и нашу инициативу поддержал депутат от ЛДПР Александр Шерин, десантник,  тоже был в Чечне. Он обратился к Правительству с просьбой поднять в три раза ветеранское пособие или хотя бы приравнять сумму к прожиточному минимуму. Но пока результатов его обращения нет.

 

Судебные тяжбы

 

Валентин Табачный прошел две Чеченские кампании, много был в командировках, снайпер. После Чечни продолжил службу у себя на Родине в Северодвинске, в данный момент преподает самбо, тренирует детей и взрослых.

 

«Судиться с государством в нашей стране бесполезно, ты всегда будешь не прав. В моем случае помогло просто чудо. Ситуация была такая: я жил в доме, который по документам снесли и якобы всех жителей переселили в новые квартиры, но это было не так. Новый дом построили, но жили в нем дети чиновников. Таких историй по всей стране множество, у нас обычно так и бывает. После того, как я об этом узнал, я подал в суд на улучшение жилищных условий и дописал, что я, как ветеран боевых действий по закону имею на это право. Я выиграл суд, но два года меня буквально футболили по судебным приставам, которые сказали, что я сто восемьдесят шестой на очереди. Мой юрист обратился к местному прокурору, а также к уполномоченному по правам человека в Северодвинске и когда они вмешались, буквально через месяц я получил свое жилье» - вспоминает Валентин.

 

Но получить военную ипотеку он так и не смог. Рассчитывал на неё, когда служил в Северодвинске.

  

Что говорит закон

 

Федеральный Закон «О ветеранах» гласит, что для того чтобы стать владельцем жилья ветеран боевых действий обязан сначала подать заявку о постановке в очередь. Для этого он собирает необходимый пакет документов, который передается в жилищный отдел местной администрации. Согласно п. 3.2 ст. 23.2 уже упомянутого закона, жилплощадь предоставляется из расчета 18 кв. метров на ветерана, его семью и цены квадратного метра жилья в регионе. Встать в льготную очередь ветераны могли лишь до первого января 2005 года, потому что после обозначенной даты такой порядок выделения площади для проживания был отменен и теперь данная группа лиц сможет оформить помощь только встав в общую очередь. Однако, как мы видим из истории ветерана Чечни Игнатова Александра, даже то, что он подал заявку до этой даты и стал на льготную очередь, жилье ему так и не удалось получить.

 

Также законодательство предусматривает получение земельного участка под строительство из земельного фонда региона. Выделение участка происходит в порядке очереди. Однако, сам участок предоставляется под строительство, поэтому в течение определенного регионом срока на нем необходимо хотя бы начать строительные работы, иначе этот участок могут изъять.

 

Проблема в том, что мало кто знает, что законом предоставляются подобные льготы. Однако даже точное следование этим правилам не дает гарантии на получение жилья. Усугубило ситуацию и отмена льготной очереди для ветеранов Чечни, вставших на очередь после первого января 2005 года.


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