 

Диктат политкорректности как угроза выживанию человечества

В начале 2019 г. произошло знаковое событие в истории мировой науки, возможно, одно из наиболее важных за последние пару сотен лет. Западная наука фактически расписалась в том, что она стремительно перестаёт быть наукой.

 

Речь идёт о травле одного из самых значимых учёных XX столетия, одного из первооткрывателей ДНК, нобелевского лауреата в области генетики 1962 г.  Джеймса Уотсона.

 

«...заявления, которые он сделал в документальном фильме, полностью и совершенно несовместимы с нашей миссией, ценностями и политикой и требуют разрыва любых оставшихся следов его участия", - заявили председатель попечительского совета лаборатории «Колд Спринг Харбор» Мэрилин Саймонс и президент лаборатории Брюс Стиллман». В этой лаборатории Джеймс Уотсон был директором-основателем проекта «Геном человека». Лаборатория уже уволила ученого и потребовала от него письменных извинений в 2007 г.. Теперь же руководство научной организации приняло решение лишить его звания почетного руководителя, почетного профессора и почетного попечителя (1).

 

В вышедшем на экраны 2 января 2019 г. документальном фильме учёный заявил, что интеллектуальный уровень африканцев ниже, чем у остального населения земного шара и что различия в уровне интеллекта зависят от генетики человека.

 

Я, к стати, тоже склонен не соглашаться с известным учёным в данном вопросе, как и вообще с оценкой уровня интеллекта по тестам IQ. Ведь они отражают лишь часть спектра способностей. Можно высказать и ряд других возражений. Но несогласие подразумевает дискуссию, а не затыкание рта. Здесь важен подход, а не чья-то конкретная правота.

 

Между тем заявление руководства одного из наиболее значимых в мире научных центров полностью расходится с научной этикой и сделавшие его люди фактически публично заявили о том, что они не имеет никакого отношения к науке. Ведь наука для них -  не традиционная свободная площадка для дискуссий, которой всегда была наука. Но набор квазирелигиозных догм — внерациональных и не подлежащих осмыслению и обсуждению.

 

Перед человечеством в XIX  в. стоит масса вызовов, как социального, так и природного характера. И справиться со многими из них можно будет только на основе нестандартных решений и концепций, которые могут быть сформулированы только сильными интеллектуалами, имеющими возможность вести независимые исследования и озвучивать их результаты. 

 

Опасности, подстерегающие человечество, могут быть самыми неожиданными, как неожиданными — ответы на эти вызовы. Поэтому учёные должны работать в условиях свободы научной полемики, которую адепты западной политкорректности активно подавляют. Что в результате может стать социальной причиной исчезновения людей как таковых.

 

В определённой степени эффект от подавления свободы научной дискуссии во многих важнейших научных центрах может сгладить сохранение независимых научных школ в разных странах. Но для этого необходимо развенчание такого фетиша, как международные  базы индексирования и реферирования научных изданий.

 

Поэтому есть предложение к отечественным учёным — перестать печататься в зарубежных журналах из списков «Web of Science” и"Scopus”. Тем более, что уровень большинства из них - «мусорный» и публикации в них мало согласуются с  научной этикой. Но это, разумеется, дело свободного выбора коллег.

 

Возможно, представителей Министерства науки и высшего образования заинтересует идея в  рамках импортозамещения исключить иностранные журналы и иностранные реферативные базы данных из обязательной отчётности для научных и вузовских работников. В такой парадигме обязательными могут бить лишь публикации в отечественных изданиях. Это решение может существенно помочь развитию отечественных научных изданий, оживить научную жизнь в стране, сделать более плотными и активными внутрироссийские научные контакты.

 

                                                              Примечания

1.Первооткрывателя ДНК Джеймса Уотсона лишили всех званий. URL.: https://www.uralinform.ru/news/society/303216-pervootkryvatelya-dnk-djeimsa-uotsona-lishili-vseh-zvanii/(дата обращения — 15. 01. 2019).

 

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