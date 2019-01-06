Особенности либерального интернационала

Президент Макрон встречает новый 2019 год со старыми проблемами не в гордом, но в голом одиночестве. Oт президента отхлынули практически все самые близкие и доверенные лица, соратники, советники и простые но когда-то громкие почитатели.

Всего лишь полтора года после выборов, когда "неожиданно" удачный скандал с соперником, Франсуа Фийоном ("Пенелопгейт" или дело жены последнего, Пенелопы), решил гoлосование в пользу кандидата Макрона подарив ему 66% во втором туре, изначально героическая симфония президeнта, явившегося, как Deus ex machina, под лозунгом «объединения разъединённых», мутировала в блюз обиженного Юпитера и теперь продолжается уже в откровенно какофоническом раздоре.

Самые близкие, меценаты, соратники и советники, негласно проходящие в журналистских кругах под многозначительным кодовым названием "Мормоны" (читай, секта посвящённых и самопровозглашённых «авторитетов»...), в своё время вознёсшие на трон нового «Юпитера» на волне возмущения "семейной коррупцией" Фийона и протеста против якобы "фашиствующих" сил Марин Ле Пен, отступают и уходят, один за другим, разбрасывая по пути горькие комментарии прессе:

«Он никого не слушает, не считается ни с чьим мнением. В непосредственном его окружении переругались все, царит ненависть, злостная конкуренция и желание свалить все неудачи на соперника по месту под солнцем».

Ещё на предпраздничном цунами "жёлтых жилетов", один из ближайших советников президента откровенно признал главную ошибку в подборе президентского кабинета: все сплошь блестящие технократы, не имеющие ни малейшего отношения к трудовым будням своих избирателей и ни малейшего понятия о большинстве грубых реалий далеко не академической действительности.

Эту когорту, по меткому выражению уже затерявшегося в дебатах журналиста, часто называют "либеральным интернационалом".

Жёлто-жилетные беспорядки, застигли президента врасплох и серьёзно пошатнули его патологическую уверенность в собственных силах, качествах и способностях к подавлению чужой воли своими незаурядными талантами политика.

Бунт "жилетов", который многим очень хочется считать "абортированной революцией", на самом деле сработал контрольным выстрелом, после которого начала действовать негласная отмашка к отступлению главных сил : оставьте стрелочника, отойдите в тень, свалите всё на него и пережидайте, не сдавая основных позиций.

Президент Макрон уже начал понимать, что стрелочник - это он, но ещё обеими руками держится за иллюзию, что спад активности жёлто-жилетного движения и одновременное усиление репрессий любых протестных проявлений, по принципу громоотвода позволит переключить основной потенциал народной ненависти на силы «озверевшего правопорядка» и снять напряжение с действующей власти, предоставив ей очередную возможность заполнить интервал новой риторикой и снова заболтать негодующих уверениями в совершеннейшем к ним почтении.

Bосьмая всенародная мобилизация "жёлтых жилетов" в послепраздничную субботу, 5 января, дала ожидаемые для аналитиков, но обескураживающие дла сторонников «жилетов» результаты : согласно всем, без исключения счётчикам и источникам, около 50.000 человек во всей Франции, с большей концентрацией протеста в провинции, меньшей в Париже, с отдельными перегибами на местах (попытки форсирования охраны госучреждений и проникновения в префектуры в городах Труа, Монпелье и Авиньон, где мaнифестанты пытались занять Окружной Суд ) и со значительно меньшим общим ущербом, чем предполагалось.

Проникновение в ряды манифестантов всё тех же ультралевых группировок, от антиглобалистов до всех представителей анархо синдикалистского спектра, занимающихся главным образом буквальным "разжиганием" помоек, автомобилей и прочих уже тотальных беспорядков, фиксировалось на местах в обычной пропорции традиционно хулиганствующих элементов, без особого возрастания их количества или агрессивности.

Учитывая никем не оспариваемые цифры, даже самым пламенным сторонникам движения "жёлтых жилетов" приходится признать, что впечатляющей мобилизации не получилось. 50.000 человек на всю страну это прискорбно мало. Серьёзно считаться начинают с манифестацией от 100.000 человек только в одном Париже и 300.000 по всей Франции.

В сложившейся ситуации возросшим можно считать лишь недоверие к правительству в общем и целом, причём, не только к действующему правительству : от мобилизации к мобилизации, всё больше анархо-автономных лозунгов фигурируют на стенах и транспарантах – «Мы не желаем, чтобы нами управляли, ни Макрон, никто другой, жёлтые жилеты против государства!» («Ni par Macron ni par personne on ne veut pas être gouvernés ! Gilets jaunes contre l’Etat !»)

Учитывая регулярно распространяемые по соцсетям многочисленные видео "полицейского произвола", сильно разбавленные откровенными фотофейками раненых при не указанных обстоятельствах людей, каждого из которых, без единого доказательства причисляют к "жертвам зверств правоохранительных органов", с некоторых пор практически все столкновения в любом секторе Парижа тщательно фиксируются на камеры и позволяют всем желающим своими глазами наблюдать за действиями некоторых "мирных" манифестантов, которые многое объясняют, без лишних слов

Подобного рода свидетельства , равно как и ранее зафиксированные откровенные провокации и даже моменты заброса бутылок с зажигательной смесью в полицейские машины, с людьми внутри, в очередной раз позволяют наблюдателям отметить, что движение изначально мирных манифестантов успешно инфильтрируется хорошо подготовленными "кадрами", специально нацеленными на разжигание более серьёзных событий.

На данном этапе, при общем снижении активности жёлто-жилетного движения, следует отметить возросшую агрессивность его отдельных "вкраплений", всеми силами пытающимися "зажечь" догорающее.

Последние официальные заявления несколько разрозненных представителей движения «жёлтых жилетов» обещают новые еженедельные мобилизации, так и не уточняя до каких желаемых результатов эти мобилизации будут продолжаться.

Помимо требований немедленного снижения налогов и всех такс на продукты первой необходимости, а также отмены всех привилегий для народных депутатов и высших государственных чиновников, в гневном письме, опубликованном на сайте движения, кроме общего возмущения народных масс пренебрежительным отношением правительства и игнорированием народных нужд, чётко не обозначено ни одного ультимативно конкретного пункта, а предложенные правительством "большие национальные дебаты" отвергаются изначально, как "политическая ловушка и попытка избежать пугающего вопроса" ("piège politique pour tenter de noyer le sujet qui terrifie").

Под "пугающим вопросом", надо полагать, имеется в виду самая серьёзная, гнетущая и упорно замалчиваемая проблема настоящей системы нелегальной и чрезмерной миграции, в которой действующее правительство наотрез отаказывается что-либо менять.

Как изящно заметил один из французских политобозревателей, президент Макрон, «наш новый Кеннеди с философским ореолом» однозначно уточнил, что ключевой вопрос о миграции будет исключён из "больших национальных дебатов", а это, безусловно, имеет первостепенное значение в сложившемся контексте.

Здесь всё дело в том, что большинство аналитиков единодушно считают, что несмотря на попытки левого блока придать движению революционно-пролетарский ореол, подавляющее большинство его настоящих участников (а не вкраплённых идеологических борцунов и прочих нацеленных на раскачку системы элементов) явно разделяют скорее весьма консервативные ценности : с самого начала, наблюдатели фиксировали повсеместное и очень обширное присутствие флагов французской Республики и многочисленные считающиеся "шовинистическими" и анти-либеральными неполиткорректные лозунги, требующиe прекратить "исламизацию страны", вернуть "традиционую семью" и «остановить неконтролируемую миграцию», законодательно закреплённую подписанием «Марракешского пакта» о глобальной миграции, в самый разгар жёлто-жилетных событий.

Президент, таким образом, окончательно обязался принимать не установленную конретно и потому необъятную квоту мигрантов на территорию страны, обеспечивая людям абсолютно чуждой культуры требуемые ООН условия проживания, без оглядки на реальные возможности и за счёт собственных налогоплательщиков.

Именно поэтому, "либеральный интернационал" так жестоко подавляет растущее недовольство, пытаясь стравить митингующих прежде всего с полицией и вызывая успешно провоцируемое возмущение ответными действиями сил правопорядка.

На исходе дня, в прошедшую субботу, официальный представитель правительства, Бенжамен Гриво назвал жёлто-жилетных манифестантов "подстрекателями к восстанию", после того, как его самого пришлось срочно эвакуировать из собственного кабинета, куда, пробив внешнюю охрану, пытались пробиться люди в жёлтых жилетах, с неизвестными целями и последствиями.

В настоящий момент, вся история "жёлтых жилетов", можно сказать, зависла в неопределённости целей и последствий, между первичным праведным негодованием народных масс и вторичным припочкованием чисто идеологических элементов, желающих ещё раз "новый мир построить", старыми "революционными" методами огня и булыжника.

Большая часть публики с растущим недоверием пассивно следит за развитием событий, не принимая в развороте истории никакого личного участия, кроме разве что обеспечения собственной безопасной повседневности : люди ходят на работу, смотрят новости и констатируют видимые невооружённым глазом изменения.

Меньшая часть - транслируeт всю возможную, истинную и фейковую информацию в интернете, собираeтся на ближайшие по месту жительства посиделки вокруг костров из подожжёных покрышек, с разливаниями бесплатного алкоголя и раздачей сэндвичей волонтёрами. Делятся невзгодами и планами изменения мира. Договариваются о манифестации в ближйшую субботу. Убеждают друг друга в необходимости убеждать других.

Получается как-то мутно и не слишком эффективно. Обещанное аналитиками "выдыхание" революционного энтузиазма заставляет себя признать, а никакого нового стимула к резкому возрождению всеобщей революционности не намечается.

Это худшие и самые опасные периоды в практике народных волнений.