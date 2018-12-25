Потапенко ждёт свою монеточку: электронный кошелек и региональный чёс трибуна Партии Роста

В последние годы все больше вопросов вызывает уровень экспертного сообщества. Количество участников ток-шоу, имеющих собственное суждение по актуальным темам общественной жизни, прежде всего политике и экономике, зашкаливает. Нередко эксперты уверенно говорят о громадном опыте и выдающихся достижениях, но на поверку это иногда оказывается мыльным пузырем. Например, сразу несколько СМИ заподозрили, что у известного медиаэксперта Дмитрия Потапенко, представлявшегося успешным ретейлером и знатоком экономических реалий, результаты собственного бизнеса не такие идеальные, как могла бы предположить публика. Кроме того, журналисты ставят вопрос и о возможных нарушениях налогового и валютного законодательства.

Разнорабочий

На экспертной арене Дмитрий Потапенко уже около 10 лет – ведет авторские программы на «Эхе Москвы», радио «Комсомольская правда» и «Серебряном дожде», участвует в различных телевизионных ток-шоу.





Он выступает на экономических форумах, издает книги и активно проводит семинары и мастер-классы, на которых учит предпринимателей, как эффективно управлять бизнесом. И везде неизменно критикует экономическую политику властей.





При этом биография Дмитрия Потапенко вызывает много вопросов в отношении его профессионального образования и личных бизнес-достижений. Большинство данных о предпринимателе можно почерпнуть исключительно из его слов. Так, «Коммерсант» (01.09.12) сообщал о якобы полученном им дипломе MBA Университета штата Калифорния, «Мир карате» (21.12.06) сообщал о том, что он якобы двукратный чемпион мира по карате, при этом оговариваясь, что «неизвестно, по каким версиям Д. Потапенко стал чемпионом мира». Можно предположить только, что Потапенко успел поработать во многих местах, но нигде подолгу не задерживался. Судя по его биографии, которая распространяется в Интернете, он был санитаром, телохранителем и даже директором казино, откуда, вероятно, его взяли сразу на должность вице-президента по продажам и маркетингу Grundig GmbH в странах Балтии. Но проверить весь этот набор сведений крайне сложно, как, например, сложно понять, являлся ли Потапенко действительно серьезным управляющим «Пятерочки» или всего лишь отвечал за раскладку товаров по полкам магазина.





Наибольшую известность Потапенко принесла эпатажная речь на Московском экономическом форуме (МЭФ) в декабре 2015 года, где он жестко раскритиковал продуктовое эмбарго и систему «Платон». В последние годы он завсегдатай МЭФ на пару с экс-кандидатом в президенты от КПРФ Павлом Грудининым. Последний был постоянным участником скандалов накануне президентских выборов: СМИ долго обсуждали разные всплывшие факты его биографии, включая, как сообщал Life.ru (05.03.18), золотые слитки за границей и незадекларированные счета в швейцарском банке.





Обычно тоном, не терпящим возражений, Потапенко подвергает обструкции любые экономические шаги государства. Самомнение эксперта при общении с аудиторией кажется при этом зашкаливающим, и Потапенко ведет себя так, что создается впечатление, что он выступает не перед умными людьми, а перед стадом баранов. Потапенко на его сайте также назван «общественным омбудсменом по микробизнесу и самозанятым», однако чем конкретно он помогает предпринимателям, кроме разговоров о том, что во всем виноваты чиновники, неизвестно. Зато, создав себе реноме экономиста-оппозиционера, эксперт теперь режет правду-матку и с политической трибуны: в 2016 году он баллотировался в Госдуму от Партии роста Бориса Титова – был третьим в федеральном списке.

Потапенко критикует работу госорганов, отдельных министров, премьера и президента, открыто подвергая сомнению их компетенцию. Но в этих речах гораздо больше хайпа, чем экономических обоснований. К примеру, недавно он уличал правительство в том, что оно ведет переговоры с нефтяными корпорациями, вместо того чтобы волевым решением приостановить рост цен на бензин. Такие рассуждения человека, представляющегося экспертом в экономике, могут казаться либо чистым популизмом, либо демонстрацией абсолютной некомпетентности в этом вопросе. Но экономические обоснования, похоже, Потапенко и не нужны. Ведь медийная аудитория лучше всего потребляет агрессивную и бездоказательную критику. Чем ее больше, тем больше шансов у эксперта создать себе образ «специалиста», а значит, подвигнуть предпринимателей заплатить за участие в бизнес-тренингах новоявленного экономического гуру.





По стопам Грудинина





Потапенко утверждает, что ведет бизнес в Чехии, Болгарии, Бельгии и даже в Китае. В частности, как отмечает Infox.ru (14.12.18), он называет себя основателем и управляющим партнером компании Management Development Group Inc. (MDG), представляющей, как он сообщал «Деловому кварталу» (20.04.16), различные торговые бренды, как, например, «Гастрономчикъ», «Продэко», «Марка». Однако, по данным Infox.ru, зарегистрирована была MDG в 2008 году, а не в 2005-м, как утверждал Потапенко. «Олегу Тинькову Потапенко в 2012 году рассказывал в интервью, что… работают в этой компании 7,5 тыс. человек… В выписке из официального реестра Чехии указано, что число сотрудников MDG равно нулю, так что если люди и трудятся в этой компании, то, видимо, делают это инкогнито. В 2014 году они так и не решили рассекретиться: в выписке за этот год… количество сотрудников в компании опять же указано нулевое». Издание проверило и приведенный Дмитрием Потапенко факт о том, что в 2008 году чистая прибыль его «международной группы» составила почти 400 млн руб. Однако коммерческий реестр Чехии, согласно данным издания, дает другие цифры: «Если им верить, то оказывается, что никакой прибыли MDG в 2008 году не принесла. Мало того – ее операционный убыток составил 90 тыс. крон», – пишет Infox.ru.

Всплыли и некоторые подробности «успешного» бизнеса Потапенко за рубежом. «Комсомольская правда» (22.12.18), например, пишет, что у его фирмы оформлена «регистрация по адресу квартиры» в Праге. Если это так, то налицо обычная схема приобретения недвижимости в Чехии, хорошо известная всем риелторам. Но это выглядит как-то мелко на фоне громких заявлений о том, что MDG – это «фонд стратегического управления крупными промышленными, производственными предприятиями и сетями». Так фирма Потапенко позиционируется на ее сайте, который представляет собой одну-единственную страницу с указанием телефонов в Москве и почему-то в Лондоне и изображением различных логотипов. В том числе сети «Пятерочка», работа Потапенко в которой была, видимо, настолько «продуктивной», что один из основателей ретейлера Андрей Рогозин, как писало издание Sales Business, предпочитает не беседовать о бывшем сотруднике.





Да и знают ли российские контролирующие органы об иностранном активе бизнесмена? Если нет – это является серьезным нарушением российского законодательства. Потапенко должен был уведомить налоговиков о своем участии в иностранной организации в течение трех месяцев с даты возникновения участия. Обязанность направлять соответствующее уведомление, напомним, возложена на всех юридических лиц и предпринимателей, имеющих более чем 10-процентную долю участия в иностранной организации. Кроме того, налогоплательщики должны ежегодно в срок до 20 марта направлять в налоговую службу уведомление о контролируемых ими иностранных компаниях. Если зарубежный актив есть, то Дмитрий Потапенко был обязан сообщить налоговикам об осуществлении контроля над MDG уже трижды – с 2015 года. Каждое допущенное нарушение закона грозит предпринимателям немалыми штрафами. Если пренебрежительное отношение к требованию закона со стороны Потапенко подтвердится, то к административной ответственности могут привлечь и его, и других совладельцев Management Development Group Inc. А сам Потапенко при дальнейшем походе в политику рискует повторить судьбу своего друга Павла Грудинина.





В связи с глобальными экономическими интересами нашего эксперта – а помимо Чехии и Англии он упоминал Китай, Бельгию и немало других стран, с которыми якобы связаны его структуры и с экономикой которых он якобы прекрасно знаком, – логично предположить, что он не вылезает из-за границы и живет в самолете, как принято у международных бизнесменов такого калибра. Подразумевается и наличие у Потапенко рабочих виз в страны деловой активности. «Однако Потапенко всегда под рукой – как говорят знающие его лично люди, за границу он выезжает не чаще, чем обычный россиянин. В основном на песочке поваляться», – пишет «Комсомольская правда».





В России популярный эксперт и бизнес-тренер также является учредителем ряда коммерческих структур. Их работу трудно назвать эффективной. «Из десяти компаний, прямым учредителем и руководителем которых значится Потапенко, в реальности функционируют лишь три: вышеупомянутая MDG, ООО «Практикер Ритейл ГмбХ» и фермерское хозяйство, занимающееся выращиванием однолетних культур. Однако прибыли они, как ни странно, не приносят, – пишет Infox.ru. – У «Практикер Ритейл ГмбХ» (сотрудники – 1 человек) имеется налоговая задолженность; предприятие убыточно. ООО «Тайм», дочерняя компания MDG, также имеет проблемы с налогами, проблемы из-за неисполнения обязательств по договорам поставки и даже несколько прекращенных либо частично выполненных государственных контрактов. ООО «Ледово», существуя под учредительством ООО «Менеджмент Девелопмент Групп», в 2010–2013 годах два раза было на грани банкротства».





Эксперта заказывали?





По этим данным можно предположить, что бизнесмен из Дмитрия Потапенко, мягко говоря, неважный. Может быть, он и сам это понял, поэтому пытается развернуться на экспертной ниве? Здесь ведь главное – использовать момент для самопиара и взять аудиторию нахрапом, как это и случилось после его скандального выступления на МЭФ. Буквально через пару месяцев уже был объявлен целый «антикризисный тур» едва ли не по десятку городов России. Как писало издание Ruposters.ru, VIP-билеты, которые давали желающим возможность пообщаться с «великим экономическим экспертом» за ужином и выпить кофе, продавались по 25 тыс. руб. Участие же в семинаре с обычным кофе-брейком обходилось поклонникам предпринимателя в 10 тыс. руб. С тех пор анонсы мероприятий, организуемых Потапенко, появлялись регулярно. В Интернете можно найти приглашения на мастер-класс Потапенко в минувшем сентябре в Томске.

Уже не первый год продаются и книги эксперта о том, как делать бизнес в России. В розничных сетях их можно купить по цене более 400 руб. Однако в Сети можно найти немало мнений о том, что эти методички никакой практической ценности не представляют. Судя по публичной активности Потапенко, он пытался организовывать и более массовые мероприятия со своим участием. Можно найти, например, что «фонд стратегического управления» Management Development Group Inc. анонсирует в регионах России форумы для предпринимателей и представителей некоммерческого сектора.





Интересно, что в то время, когда Дмитрий Потапенко в качестве бизнес-тренера активно обучает молодых предпринимателей, как эксперт изданию «Деловой квартал» (02.10.17) он, например, утверждает, что привлечение специалистов по тренингам – «пустая трата денег или времени, как и попытка научиться бизнесу в вузе». Тем не менее сам он все больше предпочитает учить других и на сайте пензенского центра научно-практического сопровождения «Максимум» (гендиректором названа его жена Елена) значится среди тренеров.





Активная деятельность бизнес-тренера, его бесконечные чесы по стране с лекциями, семинарами и мастер-классами вызывают немало вопросов. Чему Дмитрий Потапенко может научить предпринимателей, если верна информация о том, что у аффилированных с ним структур есть долги, а его «холдинг», по данным «Комсомольской правды», зарегистрированный в чешской квартире, – не более чем блеф? Как можно доверять профи, который в одном из интервью, судя по всему, призывает прятать компании в офшорах? Потапенко заявил изданию Rusbase (22.03.16): «Вот для тех, кто ни черта не понимает, правильное инвестирование – через двойной BVI. Поэтому предпринимателям, которые задают вопрос про ЕГРЮЛ, еще учиться и учиться прятать уши». Открытым остается вопрос: а перечисляет ли Потапенко налоги с полученных за мастер-классы гонораров? Ведь о доходах от его туров по стране с семинарами и лекциями официально ничего не известно.





Противоречивость высказываний Дмитрия Потапенко можно назвать его «фирменным знаком».





«За слово «стартап» я бы уже казнил давно – причем желательно прилюдно», – приводится цитата Потапенко на его сайте. Но при этом он рассказывает, что регулярно и не первый год «отсиживает не в одном жюри» по отбору, видимо бесполезных, стартапов.





«Трижды? Вы уж как-то определитесь, чтобы с этой овцы взять только одну шкуру», – возмущался эксперт на МЭФ, убеждая, что нигде в мире, кроме России, не берут с транспортных компаний одновременно три налога. «Честно говоря, удивительно, что предприниматель, ведущий девять лет бизнес в Европе, не знает, как обстоят дела с налогами и сборами там», – комментировали пользователи соцсетей, имеющие бизнес за рубежом. В пример приводили Германию и ту же Чехию, где также действуют три налога, которые выше, чем в России.





…помогите материально





Все бизнес-начинания Дмитрия Потапенко закончились тем, что, если судить по данным на сайте ЦИК РФ, опубликованным в 2016 году, стабильного впечатляющего заработка ярый критик власти и «экономический гуру» не имел. Когда он два года назад баллотировался в Думу, то указал всего 650 тыс. руб., полученных от одного из федеральных СМИ, и около 3 млн руб. вкладов, разложенных по девяти банкам. В декларации, правда, фигурировали и акции, в том числе и уже упомянутых компаний МДГ и «Практикер Ритейл ГМБХ», а также две совершенно обычные квартиры, два автомобиля и мотоцикл. Негусто для успешного предпринимателя и эффективного менеджера, каким позиционирует себя Дмитрий Потапенко. Можно предположить, что он либо тщательно скрывает свои прибыли, либо не обладает теми деловыми качествами, которые необходимы для создания и ведения высокодоходного бизнеса. То, что он публично подчеркивает свой аскетичный образ жизни, только может быть подтверждением предположения о его скромных доходах.

Например, Потапенко предлагает перечислять деньги на электронный кошелек на поддержку его проектов. Вероятно, это помогает ему сводить концы с концами.





Судя по происходящему, все, что сегодня делает Потапенко в публичной сфере, по сути, подчинено только одному – создать себе имидж суперпрофессионала, который «сам себя сделал», и всю оставшуюся жизнь почивать на лаврах, разъезжая по городам и весям, читая лекции для начинающих предпринимателей за их же деньги. Можно предположить, что и в Партию роста Дмитрий Потапенко вступил, чтобы монетизировать свою активную публичную деятельность на экспертной ниве. Мотивы в данном случае вполне прозрачны, непонятно только, зачем основателю партии, бизнес-омбудсмену Борису Титову такой актив? Тем более в роли «общественного омбудсмена по вопросам защиты микробизнеса и самозанятых граждан».

Первая публикация - Независимая газета